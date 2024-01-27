https://sputnikarabic.ae/20240127/محافظ-المركزي-الأردني-يتوقع-انخفاض-أسعار-الفائدة--1085472210.html

محافظ "المركزي" الأردني يتوقع انخفاض أسعار الفائدة

محافظ "المركزي" الأردني يتوقع انخفاض أسعار الفائدة

توقع محافظ البنك المركزي الأردني، عادل شركس، اليوم السبت، انخفاض أسعار الفائدة عالميا ابتداءً من الربع الثاني للعام الحالي، بمقدار 25 نقطة أساس في كل ربع. 27.01.2024, سبوتنيك عربي

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ونقلت وكالة "عمون" الأردنية عن شركس تصريحات أدلى بها خلال القمة المصرفية الأردنية لعام 2024، مستندًا في توقعه على أن المؤشرات تدل على أن دورة التشديد النقدي قد انتهت.وفيما يتعلق بالملف الاقتصادي الأردني، أكد المحافظ أن اقتصاد بلاده حظي بالعديد من الإنجازات خلال عام 2023، على الرغم من البيئة العالمية الهشة وحالة عدم اليقين التي يشهدها العالم.وأشار إلى أن التزام الأردن بالإصلاح الاقتصادي، وتمتعه ببيئة مالية ونقدية مستقرة، جعل الأردن يحظى بثقة المؤسسات الدولية، ومنها مؤسسات التصنيف الائتماني التي أجمعت على النظرة الائتمانية المستقرة للأردن خلال عام 2023، وهو ما يؤكد سلامة النهج الاقتصادي للمملكة.وأوضح شركس أن عام 2023، شهد تحقيق أداء إيجابي في العديد من المؤشرات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الاقتصاد الأردني تمكن من تحقيق نمو اقتصادي لامس 2.8% خلال الربع الثاني من عام 2023، مع بلوغ متوسط النمو 2.7% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023.ويرى شركس أن عام 2023 أثبت قوة ومتانة القطاع المصرفي الأردني، لا سيما لحيازته مستويات مرتفعة من رأس المال تُعد من أعلى النسب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ بلغت 17.4% في نهاية النصف الأول من عام 2023.يذكر أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) كان قد قرر تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه، في ديسمبر/ كانون الأول، وهي المرة الثالثة على التوالي التي يتخذ فيها الفيدرالي الأمريكي مثل هذا القرار بعد 11 زيادة سابقة لأسعار الفائدة في إطار مساعيه لتخفيف آثار التضخم.ونقلت النسخة الإنجليزية من "سبوتنيك"، عن الفيدرالي الأمريكي بيانا جاء فيه: "في إطار مساعي لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية إلى تحقيق الحد الأقصى من التوظيف وخفض معدل التضخم إلى 2% على المدى الطويل، تقرر الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 5.25 إلى 5.5%".وأضاف البيان أن "نطاق 5.25% إلى 5.5%، المعمول به منذ يوليو/ تموز الماضي، هو أعلى مستوى في أسعار الفائدة على الإقراض، منذ عام 2001".وتوقع صناع السياسة في مجلس الفيدرالي الأمريكي، أن يتراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 2.4%، بحلول 2024، نزولا من 3.1% في ديسمبر الماضي، ما يخفض أسعار الفائدة أيضا إلى حد أقصى ليصل إلى 4.6% نزولا من 5.5% حاليا، حسبما أظهر ملخص التوقعات الاقتصادية للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

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