https://sputnikarabic.ae/20240127/مدفع-غياتسينت-بي-يستهدف-17-مسلحا-أوكرانيا-بضربة-واحدة-فيديو-1085466686.html
مدفع "غياتسينت-بي" يستهدف 17 مسلحا أوكرانيا بضربة واحدة... فيديو
مدفع "غياتسينت-بي" يستهدف 17 مسلحا أوكرانيا بضربة واحدة... فيديو
تواصل أطقم مدافع "غياتسينت-بي" من عيار 152 ملم التابعة لمجموعة "الجنوب" الروسية تدمير المنشآت العسكرية والتحصينات والقوى العاملة للقوات الأوكرانية في اتجاه... 27.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-27T09:02+0000
2024-01-27T09:02+0000
2024-01-27T09:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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قدّم طاقم مدفعية "غياتسينت-بي" مؤخرًا الدعم للوحدات الهجومية، حيث أطلق النار على مواقع الأوكرانيين قبل مهاجمتهم.وقال قائد الطاقم الملقب بـ "ريس": "كانت هناك مرة، عندما قضت قذيفة واحدة على 27 جنديا من المشاة من الطلقة الأولى. فقد دخلوا مبنى، ونحن أطلقنا عليه النار، فانهار عليهم".يتم إطلاق النار من مدفعية "غياتسينت-بي" بقذائف شديدة الانفجار عيار 152 ملم على مسافة تزيد عن 30 كيلومترًا، وفقا لوزارة الدفاع الروسية.يتم التنسيق باستمرار بين طاقم المدفعية وأطقم الطائرات المسيرة التي تقوم باستطلاع مواقع القوات الأوكرانية، كما تُستخدم الطائرات المسيرة أيضًا لضبط نيران الأسلحة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.انفجار مدفع ذاتي الحركة بريطاني أثناء إطلاق القوات الأوكرانية النار... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240127/راجمات-غراد-الروسية-تستهدف-بضربات-ليلية-معاقل-القوات-الأوكرانية-فيديو-1085463781.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مدفع "غياتسينت-بي" يستهدف 17 مسلحا أوكرانيا بضربة واحدة... فيديو
تواصل أطقم مدافع "غياتسينت-بي" من عيار 152 ملم التابعة لمجموعة "الجنوب" الروسية تدمير المنشآت العسكرية والتحصينات والقوى العاملة للقوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك في منطقة العملية الخاصة.
قدّم طاقم مدفعية "غياتسينت-بي" مؤخرًا الدعم للوحدات الهجومية، حيث أطلق النار على مواقع الأوكرانيين قبل مهاجمتهم.
وقال قائد الطاقم الملقب بـ "ريس": "كانت هناك مرة، عندما قضت قذيفة واحدة على 27 جنديا من المشاة من الطلقة الأولى. فقد دخلوا مبنى، ونحن أطلقنا عليه النار، فانهار عليهم".
يتم إطلاق النار من مدفعية "غياتسينت-بي" بقذائف شديدة الانفجار عيار 152 ملم على مسافة تزيد عن 30 كيلومترًا، وفقا لوزارة الدفاع الروسية.
يتم التنسيق باستمرار بين طاقم المدفعية وأطقم الطائرات المسيرة التي تقوم باستطلاع مواقع القوات الأوكرانية، كما تُستخدم الطائرات المسيرة أيضًا لضبط نيران الأسلحة.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.