https://sputnikarabic.ae/20240127/مسؤولون-إسرائيليون-حماس-تضع-شروطا-غير-مقبولة-للاتفاق-حول-الإفراج-عن-المحتجزين-1085466188.html
مسؤولون إسرائيليون: "حماس" تضع شروطا غير مقبولة للاتفاق حول الإفراج عن المحتجزين
مسؤولون إسرائيليون: "حماس" تضع شروطا غير مقبولة للاتفاق حول الإفراج عن المحتجزين
قال مسؤولون إسرائيليون، إنه "لا توجد حاليا أي شروط تسمح ببدء المفاوضات وإنهاء الحرب في قطاع غزة". 27.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-27T08:38+0000
2024-01-27T08:38+0000
2024-01-27T08:38+0000
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وأكد المسؤولون أن "الشروط التي قدمتها حركة حماس غير مقبولة"، مشيرين إلى أنه "حتى الوسطاء يفهمون أن هذه الشروط مستحيلة وأن السنوار وحماس صعّدوا مطالبهم في المفاوضات، ويطالبون بانسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة وضمانات ببقاء حماس في السلطة بعد الحرب"، حسب قناة "آي نيوز 24" الإسرائيلية. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، يوم الأربعاء الماضي، أن "قطر قد أطلعت أو أخبرت تل أبيب بأن حركة حماس قد علّقت أو جمّدت إتمام صفقة تبادل رهائن مع الحكومة الإسرائيلية"، دون ذكر تفاصيل أخرى.وكانت قد تداولت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق، أخبارا عن قرب التوصل إلى صفقة لإعادة 136 محتجزا في قطاع غزة، مقابل وقف إطلاق النار لمدة شهرين وإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 26 ألف قتيل وأكثر من 65 ألف مصاب.
https://sputnikarabic.ae/20231228/بايدن-يقول-إنه-لن-يتوقف-عن-العمل-على-إعادة-الرهائن-في-غزة-إلى-وطنهم-1084541839.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم, طوفان الأقصى
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم, طوفان الأقصى
مسؤولون إسرائيليون: "حماس" تضع شروطا غير مقبولة للاتفاق حول الإفراج عن المحتجزين
قال مسؤولون إسرائيليون، إنه "لا توجد حاليا أي شروط تسمح ببدء المفاوضات وإنهاء الحرب في قطاع غزة".
وأكد المسؤولون أن "الشروط التي قدمتها حركة حماس غير مقبولة"، مشيرين إلى أنه "حتى الوسطاء يفهمون أن هذه الشروط مستحيلة وأن السنوار وحماس صعّدوا مطالبهم في المفاوضات، ويطالبون بانسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة وضمانات ببقاء حماس في السلطة بعد الحرب"، حسب قناة
"آي نيوز 24" الإسرائيلية.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، يوم الأربعاء الماضي، أن "قطر قد أطلعت أو أخبرت تل أبيب بأن حركة حماس قد علّقت
أو جمّدت إتمام صفقة تبادل رهائن مع الحكومة الإسرائيلية"، دون ذكر تفاصيل أخرى.
28 ديسمبر 2023, 21:30 GMT
وكانت قد تداولت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق، أخبارا عن قرب التوصل إلى صفقة لإعادة 136 محتجزا في قطاع غزة،
مقابل وقف إطلاق النار لمدة شهرين وإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى
"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية
، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 26 ألف قتيل وأكثر من 65 ألف مصاب.