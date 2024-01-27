https://sputnikarabic.ae/20240127/من-الشرفات-القسام-تنشر-مشاهد-لاستهداف-مدرعات-إسرائيلية-بشكل-مباغت-فيديو-1085476928.html

"من الشرفات"... "القسام" تنشر مشاهد لاستهداف مدرعات إسرائيلية بشكل مباغت... فيديو

"من الشرفات"... "القسام" تنشر مشاهد لاستهداف مدرعات إسرائيلية بشكل مباغت... فيديو

نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية ، اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر استهداف مدرعات إسرائيلية بشكل مباغت. 27.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-27T14:11+0000

2024-01-27T14:11+0000

2024-01-27T14:11+0000

العالم العربي

غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة

طوفان الأقصى

رصد عسكري

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/11/1084214712_0:0:1451:816_1920x0_80_0_0_c0512dd8907691e4675c8c0922e1599a.png

وتبيّن المشاهد لحظة ترصّد عناصر "القسام" للدبابات الإسرائيلية واستهدافها بشكل مباشر ومن مسافات قريبة.وتلت محكمة العدل الدولية، يوم الجمعة، الحكم الخاص بإجراءات الطوارئ في قضية "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل.وذكرت المحكمة: "نحن على علم بالمأساة في غزة وقلقون للغاية بشأن خسائر الأرواح هناك، ونؤكد ولايتنا القضائية للبت في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل".وشددت المحكمة على أن "إسرائيل عليها اتخاذ إجراءات من أجل منع ومعاقبة ووقف ارتكاب الإبادة الجماعي ضد المجموعات الفلسطينية".وأنهت المحكمة جلستها بالتشديد على أنه "يتوجب على إسرائيل رفع تقرير إلى المحكمة حول التدابير خلال شهر واحد".

https://sputnikarabic.ae/20240127/منظمة-التحرير-الفلسطينية-تدعو-الدول-التي-أوقفت-دعمها-لـأونروا-للتراجع-عن-قرارها-1085470219.html

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, رصد عسكري