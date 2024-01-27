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Военнослужащие инженерных войск ВС РФ во время маскировки полноразмерного пневмокаркасного макета танка Т-80 - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240127/وجها-لوجه-مسيرة-روسية-تستهدف-خوذة-أحد-الجنود-الأوكرانيين-فيديو-1085466042.html
"وجها لوجه"... مسيرة روسية تستهدف "خوذة" أحد الجنود الأوكرانيين... فيديو
"وجها لوجه"... مسيرة روسية تستهدف "خوذة" أحد الجنود الأوكرانيين... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تسجيلا مصورا لمسيرة روسية تابعة لمجموعة قوات "فوستوك" الروسية، وهي تستهدف معاقل القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة... 27.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-27T08:48+0000
2024-01-27T08:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
العالم
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وتبيّن المشاهد لحظات اقتراب المسيرات الروسية من المعاقل التابعة للجيش الأوكراني واستهدافهم بشكل دقيق ومباشر.وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان، يوم أمس الجمعة، بتمكن قواتها من تحرير خطوط ومواقع استراتيجية وصد 17 هجومًا، ما أسفر عن تكبيد العدو نحو 2300 عسكريًا، على محوري كراسني ليمان وكوبيانسك خلال أسبوع.وأشارت الدفاع إلى أنه خلال الأسبوع، في اتجاه كوبيانسك، قامت وحدات من قوات المجموعة "الغربية" بتحرير كراخمالنوي في مقاطعة خاركوف وحسنت التموضع على طول الخطوط الأمامية في بعض المناطق، كما تم صد 43 هجوما للقوات الأوكرانية بالتعاون مع الطيران والمدفعية.وأضافت الدفاع: "خسر العدو أكثر من 740 جنديا وسبع دبابات وسبع مركبات قتالية مدرعة و18 مركبة و14 قطعة مدفعية ميدانية".وأشارت إلى أنه "في اتجاه كراسني ليمان، نتيجة العمليات المكثفة لمجموعة "المركز"، تم التقدم في مواقع حيوية على خطوط الجبهة، وتم صد 17 هجوما للعدو، وتم ضرب تشكيلات القوات المسلحة والحرس الوطني الأوكراني في تشيرفونايا ديبروفا ويامبولوفكا، وكذلك غابات سيريبريانسك، في جمهورتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240127/راجمات-غراد-الروسية-تستهدف-بضربات-ليلية-معاقل-القوات-الأوكرانية-فيديو-1085463781.html
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رصد عسكري, روسيا, العالم
رصد عسكري, روسيا, العالم

"وجها لوجه"... مسيرة روسية تستهدف "خوذة" أحد الجنود الأوكرانيين... فيديو

08:48 GMT 27.01.2024
© Defense Minister of the Russian Federationمسيرات روسية تستهدف معاقل تابعة للجيش الأوكراني
مسيرات روسية تستهدف معاقل تابعة للجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2024
© Defense Minister of the Russian Federation
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تسجيلا مصورا لمسيرة روسية تابعة لمجموعة قوات "فوستوك" الروسية، وهي تستهدف معاقل القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وتبيّن المشاهد لحظات اقتراب المسيرات الروسية من المعاقل التابعة للجيش الأوكراني واستهدافهم بشكل دقيق ومباشر.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان، يوم أمس الجمعة، بتمكن قواتها من تحرير خطوط ومواقع استراتيجية وصد 17 هجومًا، ما أسفر عن تكبيد العدو نحو 2300 عسكريًا، على محوري كراسني ليمان وكوبيانسك خلال أسبوع.
وأشارت الدفاع إلى أنه خلال الأسبوع، في اتجاه كوبيانسك، قامت وحدات من قوات المجموعة "الغربية" بتحرير كراخمالنوي في مقاطعة خاركوف وحسنت التموضع على طول الخطوط الأمامية في بعض المناطق، كما تم صد 43 هجوما للقوات الأوكرانية بالتعاون مع الطيران والمدفعية.
وأضافت الدفاع: "خسر العدو أكثر من 740 جنديا وسبع دبابات وسبع مركبات قتالية مدرعة و18 مركبة و14 قطعة مدفعية ميدانية".
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
راجمات "غراد" الروسية تستهدف بضربات ليلية معاقل القوات الأوكرانية... فيديو
07:48 GMT
وأشارت إلى أنه "في اتجاه كراسني ليمان، نتيجة العمليات المكثفة لمجموعة "المركز"، تم التقدم في مواقع حيوية على خطوط الجبهة، وتم صد 17 هجوما للعدو، وتم ضرب تشكيلات القوات المسلحة والحرس الوطني الأوكراني في تشيرفونايا ديبروفا ويامبولوفكا، وكذلك غابات سيريبريانسك، في جمهورتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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