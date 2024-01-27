https://sputnikarabic.ae/20240127/وجها-لوجه-مسيرة-روسية-تستهدف-خوذة-أحد-الجنود-الأوكرانيين-فيديو-1085466042.html

"وجها لوجه"... مسيرة روسية تستهدف "خوذة" أحد الجنود الأوكرانيين... فيديو

"وجها لوجه"... مسيرة روسية تستهدف "خوذة" أحد الجنود الأوكرانيين... فيديو

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تسجيلا مصورا لمسيرة روسية تابعة لمجموعة قوات "فوستوك" الروسية، وهي تستهدف معاقل القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة... 27.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-27T08:48+0000

2024-01-27T08:48+0000

2024-01-27T08:48+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

العالم

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وتبيّن المشاهد لحظات اقتراب المسيرات الروسية من المعاقل التابعة للجيش الأوكراني واستهدافهم بشكل دقيق ومباشر.وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان، يوم أمس الجمعة، بتمكن قواتها من تحرير خطوط ومواقع استراتيجية وصد 17 هجومًا، ما أسفر عن تكبيد العدو نحو 2300 عسكريًا، على محوري كراسني ليمان وكوبيانسك خلال أسبوع.وأشارت الدفاع إلى أنه خلال الأسبوع، في اتجاه كوبيانسك، قامت وحدات من قوات المجموعة "الغربية" بتحرير كراخمالنوي في مقاطعة خاركوف وحسنت التموضع على طول الخطوط الأمامية في بعض المناطق، كما تم صد 43 هجوما للقوات الأوكرانية بالتعاون مع الطيران والمدفعية.وأضافت الدفاع: "خسر العدو أكثر من 740 جنديا وسبع دبابات وسبع مركبات قتالية مدرعة و18 مركبة و14 قطعة مدفعية ميدانية".وأشارت إلى أنه "في اتجاه كراسني ليمان، نتيجة العمليات المكثفة لمجموعة "المركز"، تم التقدم في مواقع حيوية على خطوط الجبهة، وتم صد 17 هجوما للعدو، وتم ضرب تشكيلات القوات المسلحة والحرس الوطني الأوكراني في تشيرفونايا ديبروفا ويامبولوفكا، وكذلك غابات سيريبريانسك، في جمهورتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20240127/راجمات-غراد-الروسية-تستهدف-بضربات-ليلية-معاقل-القوات-الأوكرانية-فيديو-1085463781.html

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