https://sputnikarabic.ae/20240128/ألمانيا-تقرر-وقف-تمويل-وكالة-الأونروا-1085491197.html
ألمانيا تقرر وقف تمويل وكالة الأونروا
ألمانيا تقرر وقف تمويل وكالة الأونروا
أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، مساء السبت، أن برلين تعتزم تعليق التمويل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، لتنضم بذلك إلى عدة... 28.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-28T02:28+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت الخارجية الألمانية في بيان لها، "دور الأونروا حيوي لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان الفلسطينيين. ولذلك فمن الصحيح تمامًا أن الأونروا اتخذت إجراءات فورية في مواجهة الادعاءات الموجهة ضد موظفي المنظمة، كما اتخذ المفوض العام (فيليب) لازاريني إجراءات فورية".كان المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، أكد السبت، أن قرار عدة الدول تعليق التمويل للوكالة يهدد العمل الإنساني في المنطقة، خاصة في قطاع غزة، داعيا الدول التي اتخذت القرار إلى إعادة النظر فيه.وأشار فيليب لازاريني في بيان، إلى أن قرار عدة دول تعليق تمويلها للأونروا "يهدد عملنا الإنساني المستمر في جميع أنحاء المنطقة، خاصة قطاع غزة". لافتا إلى أن "أكثر من مليوني شخص في غزة يعتمدون على الأونروا مع استمرار الحرب والنزوح".وأضاف "أنه الأمر صادم أن نرى تعليق التمويل للوكالة كرد فعل على مزاعم ضد مجموعة صغيرة من الموظفين، خاصة في ضوء الإجراء الفوري الذي اتخذته الأونروا بإنهاء عقودهم والمطالبة بإجراء تحقيق مستقل وشفاف. وقد تم بالفعل عرض هذه المسألة الخطيرة للغاية على مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، وهو أعلى سلطة تحقيق في منظومة الأمم المتحدة".واعتبر أنه "سيكون من غير المسؤول إلى حد كبير معاقبة وكالة ومجتمع بأكمله تخدمه بسبب مزاعم بارتكاب أعمال إجرامية ضد بعض الأفراد، وخاصة في وقت الحرب والنزوح والأزمات السياسية في المنطقة".وأكد أن "الأونروا تشارك قائمة بأسماء جميع موظفيها مع البلدان المضيفة كل عام، بما في ذلك إسرائيل. ولم تتلق الوكالة مطلقًا أي تحفظات بشأن موظفين محددين".هذا وأعلنت عدة دول غربية، بينها كندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا السبت تعليق تمويلها للأونروا إثر اتهامات صادرة عن السلطات الإسرائيلية، مفادها أن 12 من موظفي الوكالة شاركوا في هجمات حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.يأتي قرار هذه الدول في أعقاب إعلان الحكومة الأمريكية، الجمعة، أنها ستوقف على الفور تمويل وكالة الأونروا.وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في بيان، "إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء المزاعم القائلة إن 12 موظفًا لدى الأونروا قد يكونون متورطين في الهجوم الإرهابي الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر".وتحدّث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الخميس، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بهدف "تأكيد الحاجة إلى إجراء تحقيق سريع ومعمّق بشأن هذه المسألة".في وقت سابق من يوم الجمعة أعلنت الأونروا طرد "عدة" موظفين لديها وفتح تحقيق على خلفية الاتهامات الإسرائيلية، على الرغم من إعلانها بوقت سابق ارتفاع عدد قتلى موظفيها في قطاع غزة إلى 151 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20240127/الأونروا-تعليق-عدة-دول-التمويل-للوكالة-يهدد-العمل-الإنساني-بغزة-وندعو-إلى-إعادة-النظر-فيه-1085489979.html
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أخبار ألمانيا, الأنروا, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم
أخبار ألمانيا, الأنروا, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم
ألمانيا تقرر وقف تمويل وكالة الأونروا
أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، مساء السبت، أن برلين تعتزم تعليق التمويل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، لتنضم بذلك إلى عدة دول غربية، بينها كندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا إثر اتهامات صادرة عن السلطات الإسرائيلية مفادها أن 12 من موظفي الوكالة شاركوا في هجمات حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت الخارجية الألمانية في بيان لها، "دور الأونروا حيوي لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان الفلسطينيين. ولذلك فمن الصحيح تمامًا أن الأونروا اتخذت إجراءات فورية في مواجهة الادعاءات الموجهة ضد موظفي المنظمة
، كما اتخذ المفوض العام (فيليب) لازاريني إجراءات فورية".
وأضاف البيان: "حتى نهاية التحقيق، ستمتنع ألمانيا مؤقتًا، بالتنسيق مع الدول المانحة الأخرى، عن تقديم أموال جديدة للأونروا في غزة، وعلى أي حال، لا توجد التزامات جديدة معلقة حاليًا. المساعدات الإنسانية مستمرة".
كان المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، أكد السبت، أن قرار عدة الدول تعليق التمويل للوكالة يهدد العمل الإنساني في المنطقة، خاصة في قطاع غزة، داعيا الدول التي اتخذت القرار إلى إعادة النظر فيه.
وأشار فيليب لازاريني في بيان، إلى أن قرار عدة دول تعليق تمويلها للأونروا "يهدد عملنا الإنساني المستمر في جميع أنحاء المنطقة، خاصة قطاع غزة". لافتا إلى أن "أكثر من مليوني شخص في غزة يعتمدون على الأونروا مع استمرار الحرب والنزوح".
وأضاف "أنه الأمر صادم أن نرى تعليق التمويل للوكالة كرد فعل على مزاعم ضد مجموعة صغيرة من الموظفين، خاصة في ضوء الإجراء الفوري الذي اتخذته الأونروا بإنهاء عقودهم والمطالبة بإجراء تحقيق مستقل وشفاف. وقد تم بالفعل عرض هذه المسألة الخطيرة للغاية على مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، وهو أعلى سلطة تحقيق في منظومة الأمم المتحدة".
واعتبر أنه "سيكون من غير المسؤول إلى حد كبير معاقبة وكالة ومجتمع بأكمله تخدمه بسبب مزاعم بارتكاب أعمال إجرامية ضد بعض الأفراد، وخاصة في وقت الحرب والنزوح والأزمات السياسية في المنطقة".
وأكد أن "الأونروا تشارك قائمة بأسماء جميع موظفيها مع البلدان المضيفة كل عام، بما في ذلك إسرائيل. ولم تتلق الوكالة مطلقًا أي تحفظات بشأن موظفين محددين".
هذا وأعلنت عدة دول غربية، بينها كندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا السبت تعليق تمويلها للأونروا إثر اتهامات صادرة عن السلطات الإسرائيلية، مفادها أن 12 من موظفي الوكالة شاركوا في هجمات حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.
يأتي قرار هذه الدول في أعقاب إعلان الحكومة الأمريكية، الجمعة، أنها ستوقف على الفور تمويل وكالة الأونروا.
وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في بيان، "إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء المزاعم القائلة إن 12 موظفًا لدى الأونروا قد يكونون متورطين في الهجوم الإرهابي الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر".
وتحدّث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الخميس، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بهدف "تأكيد الحاجة إلى إجراء تحقيق سريع ومعمّق بشأن هذه المسألة".
في وقت سابق من يوم الجمعة أعلنت الأونروا طرد "عدة" موظفين لديها وفتح تحقيق على خلفية الاتهامات الإسرائيلية، على الرغم من إعلانها بوقت سابق ارتفاع عدد قتلى موظفيها في قطاع غزة إلى 151 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.