https://sputnikarabic.ae/20240128/أمريكا-ترى-مؤشرات-حول-تقدم-الاتفاق-بين-إسرائيل-وحماس-1085494115.html

أمريكا ترى مؤشرات حول تقدم اتفاق تبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس"

أمريكا ترى مؤشرات حول تقدم اتفاق تبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس"

أحرز الوسطاء الأمريكيون في المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، تقدما في تطوير اتفاق توقف بموجبه إسرائيل الأعمال القتالية في قطاع غزة لمدة شهرين مقابل... 28.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-28T07:55+0000

2024-01-28T07:55+0000

2024-01-28T07:56+0000

العالم العربي

غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة

طوفان الأقصى

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وحسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، نقلا عن اثنين من كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية، فإنه من المقرر "تنفيذ الصفقة على مرحلتين، الأولى تدعو إلى وقف الأعمال القتالية حتى تتمكن "حماس" من إطلاق سراح النساء وكبار السن والجرحى من الرهائن، وتعتزم إسرائيل وحماس بعد ذلك العمل على تفاصيل المرحلة الثانية، التي سيتم خلالها إطلاق سراح العسكريين والمدنيين الإسرائيليين، خلال الأيام الثلاثين الأولى من الهدنة".كما يدعو الاتفاق، الذي يجري إعداده أيضا، إسرائيل إلى السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.وذكرت الصحيفة أنه "على الرغم من أن الاتفاق المقترح لن ينهي الحرب، إلا أن المسؤولين الأمريكيين يأملون أن يضع مثل هذا الاتفاق الأساس لحل طويل الأمد للصراع".ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 26 ألف قتيل ونحو 66 ألف مصاب.نتنياهو: قطر تستضيف قادة "حماس" ويمكنها ممارسة ضغط بشأن المحتجزين

https://sputnikarabic.ae/20240127/قتلى-وجرحى-في-قصف-إسرائيلي-لمناطق-متفرقة-في-خان-يونس-1085490177.html

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العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى