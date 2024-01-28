https://sputnikarabic.ae/20240128/إسرائيل-تقود-حملة-ضد-الأونروا-وغوتيريش-يطالب-باستئناف-دعم-الوكالة-نتنياهو-يصر-على-مهاجمة-قطر-1085505801.html

إسرائيل تقود حملة ضد "الأونروا" وغوتيريش يطالب باستئناف دعم الوكالة.. نتنياهو يصر على مهاجمة قطر

إسرائيل تقود حملة ضد "الأونروا" وغوتيريش يطالب باستئناف دعم الوكالة.. نتنياهو يصر على مهاجمة قطر

تقود إسرائيل حملة ضد وكالة "الأونروا"(غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) وتقوم الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا ودول أخرى بتعليق تقديم مساعداتهم للوكالة،... 28.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-28T14:30+0000

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إسرائيل تقود حملة ضد الأونروا وجوتيريش يطالب باستئناف دعم الوكالة ، نتنياهو يصر على مهاجمة قطر ، وخطة بريطانية لإنهاء الحرب إسرائيل تقود حملة ضد الأونروا وجوتيريش يطالب باستئناف دعم الوكالة ، نتنياهو يصر على مهاجمة قطر ، وخطة بريطانية لإنهاء الحرب

يصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على مهاجمة دولة قطر، ويقول إنه "يمكنها ممارسة ضغط على حماس بشأن المحتجزين"، وخطة بريطانية من 5 نقاط لإنهاء الحرب بين إسرائيل و"حماس" في غزة.الشرطة الإسرائيلية تحاول قمع المظاهرات، وآلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومتهم ويطالبون بتبادل أسرى مع "حماس" وانتخابات مبكرة، ومقاطعة العلامات الأجنبية تعزز الشركات المحلية في الشرق الأوسط.إسرائيل تقود حملة ضد "الأونروا" والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا ودول أخرى يعلقون مساعداتهم للوكالة.. وغوتيريش والتحرير الفلسطينية يدعوانهم للتراجع عن القرار ..دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بعد تعليق 9 دول تمويلها بشكل مؤقت، وناشد بقوة الحكومات التي علّقت مساهماتها، أن "تضمن على الأقل استمرار عمليات الأونروا".وبحسب المركز الإعلامي للأمم المتحدة، أكد غوتيريش أن "الأمم المتحدة تتخذ إجراءات عاجلة عقب الادعاءات الإسرائيلية الخطيرة للغاية بمشاركة 12 موظفا لدى الأونروا، في هجمات 7 أكتوبر(تشرين الأول الماضي)".وقال غوتيريش: "من بين الأشخاص الـ12، تسعة تم على الفور التعرف عليهم وإنهاء عقودهم من قبل المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، وتأكد مصرع شخص، فيما يجرى استيضاح هوية الشخصين الآخرين".وقالت منظمة التحرير الفلسطينية، إن "قرار بعض الدول لوقف دعمها للأونروا، ينطوي على مخاطر كبيرة سياسية وإغاثية".وطالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، هذه الدول بالعودة فورًا عن قرارها، مشيرًا إلى أن "فلسطين أحوج ما تكون إلى دعم هذه المنظمة الدولية وليس وقف الدعم والمساعدة عنها، في ظل العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني".من جهته، قال المفوض العام لـ"الأونروا"، فيليب لازاريني، في بيان: "إنه لأمر صادم أن نرى تعليق تمويل الوكالة كرد فعل على الادعاءات ضد مجموعة صغيرة من الموظفين، لا سيما في ضوء التدابير التي اتخذتها الوكالة الأممية، التي يعتمد عليها أكثر من مليوني شخص من أجل البقاء على قيد الحياة".والدول والجهات المانحة الرئيسية للمنظمة هي بالترتيب، الولايات المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي والسويد والنرويج، وكلها تقريبا أعلنت تعليقا مؤقتا للمساعدات المقدمة للوكالة، وقد بلغت الأموال التي تحصل عليها الوكالة من الميزانية العادية للأمم المتحدة عام 2022، ومن المساهمات من الكيانات الأممية الأخرى 44,6 مليون دولار.يذكر أن إسرائيل قتلت خلال حربها المستمرة على غزة، منذ نحو 4 أشهر، أكثر من 100 موظف يعمل لدى وكالة "الأونروا" ولم تتحرك الولايات المتحدة وحلفائها لوقف الدعم لإسرائيل أو معاقبتها.وأوضح أن "هناك خطة واضحة من أجل تصفية عمل الوكالة الأممية، وهي الشاهد على قضية اللاجئين والداعم الأساسي لسكان قطاع غزة، في ظل حرب الإبادة الجماعية التي تشن على القطاع من 7 أكتوبر الماضي".نتنياهو يصر على مهاجمة قطر ويقول إنه يمكنها ممارسة ضغط على "حماس" بشأن المحتجزينقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "قطر يمكنها ممارسة الضغوط على حركة حماس، خاصة وأنها تستضيف قادتها في الدوحة".ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن نتنياهو، أنه مُصرّ على تحقيق أهداف الحرب على قطاع غزة وأهمها القضاء على "حماس"، قائلا إن لديه كامل الحق في الدفاع عن إسرائيل، مؤكدا أنه "لا يمكن لأحد أن يمنع إسرائيل من ذلك".وشدد على أنه "لن يتراجع عن أي مسار من مسارات الضغط على حماس، والهدف هو القضاء على سلطة حماس ولا يمكن أن يسمح ببقاء قوات عسكرية في القطاع ولن تنتهي الحرب قبل إكمال المهمة".وكان بنيامين نتنياهو، قد انتقد بشدة قطر في تسجيل صوتي نشرته القناة 12، خلال لقائه بعائلات المحتجزين بقطاع غزة، قائلا إنه لا يشكر قطر لأنه يعتقد أن بإمكانها ممارسة المزيد من الضغوط على "حماس"، بحسب قول القناة.وأضاف نتنياهو أنه يرى أن قطر لا تختلف في الأساس عن الأمم المتحدة، ولا تختلف في الأساس عن الصليب الأحمر، بل إنها بطريقة ما... "أكثر إشكالية"، بحسب قوله.وعبّرت قطر عن استنكارها الشديد للتصريحات المنسوبة لنتنياهو، بشأن دورها في الوساطة، وكتب ماجد الأنصاري، المتحدث باسم الخارجية القطرية عبر منصة "إكس": "نستنكر بشدة التصريحات المنسوبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي في تقارير إعلامية مختلفة حول الوساطة القطرية".وتابع: "إذا تبين أن التصريحات المتداولة صحيحة، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي يعرقل ويقوض جهود الوساطة، لأسباب سياسية ضيقة بدلًا من إعطاء الأولوية لإنقاذ الأرواح، بما في ذلك الرهائن الإسرائيليين".وتساءل الهيل: "ما المشكلة في أن تدعم قطر حماس؟ فإسرائيل تدعمها ست دول نووية كانت سببا بدعمها في مقتل 26 ألفا من الأطفال والنساء والرضع"، لافتا إلى أن "أكذوبة الدفاع عن النفس التي تتعلل بها إسرائيل دائما، بان زيفها".وأشار إلى أن "قطر تدفع مليون دولار يوميا لغزة، تلبية لاحتياجات سكان القطاع لأنه محاصر من الكيان الصهيوني".خطة بريطانية من 5 نقاط لإنهاء الحرب بين إسرائيل و"حماس" في غزةاقترحت المملكة المتحدة، خطة من 5 نقاط لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن أيضا إلى وقف دائم لإطلاق النار، والتوصل لعملية سياسية تحدد مسار إقامة دولة فلسطينية.وقالت وسائل إعلام غربية إن "المبادرة التي ناقشها وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، مع القادة الإسرائيليين والفلسطينيين خلال جولة في المنطقة، الأسبوع الماضي، تدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية".ونقلت الوسائل عن مسؤول بريطاني كبير، لم تكشف عن هويته، قوله إن "المبادرة تهدف لتأمين إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، والتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار".وأضافت أن "المبادرة البريطانية، تقترح وضع أفق سياسي واضح لإقامة دولة فلسطينية، وتشكيل حكومة من التكنوقراط لإدارة الضفة الغربية وقطاع غزة بعد انتهاء الحرب، فيما يتعين على حماس إطلاق سراح جميع المحتجزين، والالتزام بوقف شن الهجمات ضد إسرائيل، وهو ما ستقوم دول المنطقة بضمان تنفيذه، وفقاً للمبادرة".كما تتضمن المبادرة مقترحًا بأن يغادر كبار قادة "حماس" قطاع غزة إلى دولة أخرى، بما في ذلك يحيى السنوار، الذي تعتقد إسرائيل أنه "العقل المدبر لهجوم 7 أكتوبر الماضي".وتعد هذه المبادرة واحدة من مبادرات عدة تتم مناقشتها من قبل الدول الغربية والعربية مع تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل، لإنهاء هجومها على غزة، الذي أودى بحياة أكثر من 26 ألف شخص، وفقًا للمسؤولين الفلسطينيين.وأشار عطوان إلى أن "إسرائيل سترفض لا شك ببند وقف إطلاق النار فهي تصر على ما تسميه القضاء على حركة حماس، واسترداد كل الأسرى".وأضاف أنه "بذلك تضع إسرائيل نفسها في مآزق سياسية متعددة، لذا خرجت المظاهرات المطالبة بإقالته لأن وجوده أصبح خطرا على إسرائيل نفسها".الشرطة الإسرائيلية تحاول قمع المظاهرات وآلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومتهم ويطالبون بتبادل أسرى مع "حماس" وانتخابات مبكرةتظاهر آلاف الإسرائيليين، في مواقع وبلدات إسرائيلية عدة، مطالبين بعقد صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، وإجراء انتخابات مبكرة.وشارك العشرات في وقفة نُظمت أمام منزل الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، في القدس الغربية، للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة بشكل فوري.كما أغلق المئات من المتظاهرين الطريق السريع "65" شمالي إسرائيل، مطالبين بإطلاق سراح الأسرى من قطاع غزة وإسقاط حكومة نتنياهو، وردد المتظاهرون عبارات "لا تدعوا نتنياهو يستمر في تخريب صفقة المختطفين، نريدهم أحياء وليس في توابيت، نريد صفقة الآن".وفي مدينة حيفا، تظاهر نحو ألفي شخص ضد الحكومة الإسرائيلية وطالبوا بإجراء انتخابات فورية.وجاء في منشور لـ"كتائب القسام" على "تلغرام": "إلى عائلات الأسرى.. إذا استمر نتنياهو بالحرب فكونوا مستعدين لهكذا خبر"، وحذرت من مقتل جميع الأسرى لديها "إثر استهدافهم بغارات من الطيران الحربي الصهيوني"، بحسب قولها.بينما قامت الشرطة الإسرائيلية بقمع عدد من المطالبين بإسقاط حكومة نتنياهو في تل أبيب، واعتقلت عددا منهم، وقالت الشرطة إن "التظاهرة غير قانونية، وإنه تم اعتقال شخص واحد".وأشار عواد إلى أن "أعضاء هذه الحكومة بمن فيهم رئيسها نتنياهو، يعلمون أنهم لا مكان لهم في أي انتخابات قادمة، لذا فهم لا يرغبون في هذه المظاهرات لأنها ستدفع إلى انتخابات مبكرة لا مكان لهم فيها".مقاطعة العلامات الأجنبية تعزز الشركات المحلية في الشرق الأوسطتستمر حملات المقاطعة للشركات الغربية التابعة لدول تدعم إسرائيل في حربها على قطاع غزة، ويقوم المواطنون في الدول العربية بتنظيم قوائم لهذه الشركات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك، منذ السابع من أكتوبر الماضي.في القاهرة، العشرات من متاجر "ستاربكس" و"ماكدونالدز"، التي كانت مزدحمة عادةً، تبدو فارغة تماما.في الوقت ذاته، أعلنت شركة مصنعة لعلامة تجارية مصرية للمشروبات الغازية تضاعف مبيعاتها، ثلاث مرات منذ بدء الحرب، لأن المستهلكين يتجنبون شرب مشروب "كوكا كولا" و"بيبسي".في الأسابيع الأخيرة، حذّر الرئيس التنفيذي لشركة "ماكدونالدز"، كريس كيمبكزينسكي، من أن شركته تشهد "تأثيرًا تجاريًا ملموسًا" في الشرق الأوسط، بسبب انتشار معلومات غير دقيقة بشأنها، بحسب قوله.في الوقت ذاته، انخفضت أسهم شركة "أمريكانا للمطاعم العالمية"، صاحبة امتيازات مطاعم "كنتاكي" و"بيتزا هت" و"كريسبي كريم" و"هارديز" في الشرق الأوسط، بنسبة 27% في البورصة السعودية، خلال الأشهر التالية لنشوب الحرب، حيث توقع بعض المحللين تضرر أرباحها جراء المقاطعة.من جانبها، أصدرت الشركات بيانات عامة لتأكيد حيادها السياسي، لكن حركة المقاطعة اكتسبت زخماً ثابتاً خلال الأشهر الثلاثة التالية لنشوب الحرب، مع استمرار دعوات المقاطعة.في الوقت ذاته، قالت العديد من الشركات المحلية في الشرق الأوسط إنها تستفيد من حملة مقاطعة العلامات التجارية الأجنبية. على سبيل المثال في مصر، شهدت شركة "سبيرو سباتس"، وهي علامة تجارية محلية للمشروبات الغازية عمرها 100 عام، والتي عانت لإحياء شعبيتها المتضائلة، ارتفاعاً كبيراً في مبيعاتها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وفقًا لمديرها التجاري يوسف عطوان.أكد الباحث الاقتصادي، أحمد عبد ربه، أن "المقاطعة العربية والإسلامية للشركات الغربية جزء من حملات تؤثر على سمعة هذه الشركات وتؤثر في مصالحها".وأوضح أن "الشركات الكبرى لها سلطة كبيرة على مصدر القرار في الدول الغربية، على أساس رأس المال الكبير الذي تحكم فيه".وقال إنه "لا يمكن أن تستمر المقاطعة في حال انتهت المشكلة بالمنطقة، ولكن سيبقى تأثير المقاطعة على المدى البعيد بالنسبة للشركات، التي تبحث الآن عن أساليب جديدة في الدعاية والإعلان والترويج لمنتجاتها في الدول العربية والإسلامية".وشدد على ضرورة أن "تسير دول المنطقة في تمكين قاعدتها الصناعية والزراعية من أجل الحد من الاستيراد"، مؤكدا أنه "على المنطقة أن تبدأ في التعاون فيما بينها، خاصة وأنها تمتلك المواد الأولية ومصادر الطاقة والمستقبل القوي في الطاقة المتجددة وكل مقومات النهضة الصناعية".

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