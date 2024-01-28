https://sputnikarabic.ae/20240128/إيران-تطلق-ثلاثة-أقمار-صناعية-إلى-المدار-في-وقت-واحد-فيديو-وصور-1085494361.html
إيران تطلق ثلاثة أقمار صناعية إلى المدار في وقت واحد... فيديو وصور
إيران تطلق ثلاثة أقمار صناعية إلى المدار في وقت واحد... فيديو وصور
أطلقت إيران بنجاح ثلاثة أقمار صناعية في وقت واحد، حيث تم إطلاقها إلى مدار الأرض على ارتفاعات تتراوح بين 450 كيلومترًا إلى 1.1 ألف كيلومتر. 28.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-28T07:59+0000
2024-01-28T07:59+0000
2024-01-28T07:59+0000
العالم
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وبحسب تقرير قناة "برس تي في": "تم إطلاق الأقمار الصناعية مهدي وكيهان-2 وهاتف-1، اليوم الأحد، من منصة الإطلاق في مركز الإمام الخميني الفضائي في محافظة سمنان. وطور متخصصون من وزارة الدفاع الإيرانية، مركبة الإطلاق سيمورج (فينيكس)".ويشار إلى أن "مهدي" هو قمر صناعي بحثي يبلغ وزنه 32 كيلوغراما، تم تطويره واختباره في مركز أبحاث الفضاء الإيراني. و"كيهان-2" و"هاتف-1" هما قمران صناعيان نانويان طورتهما شركة صناعة الإلكترونيات الإيرانية، التي تديرها وزارة الدفاع الإيرانية. ولا يتجاوز وزن هذه الأقمار عشرة كيلوغرامات.وذكرت القناة التلفزيونية أن القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني أطلقت، الأسبوع الماضي، القمر الصناعي "ثريا" إلى مداره باستخدام مركبة الإطلاق "قائم 100".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إيران تطلق ثلاثة أقمار صناعية إلى المدار في وقت واحد... فيديو وصور
أطلقت إيران بنجاح ثلاثة أقمار صناعية في وقت واحد، حيث تم إطلاقها إلى مدار الأرض على ارتفاعات تتراوح بين 450 كيلومترًا إلى 1.1 ألف كيلومتر.
وبحسب تقرير قناة "برس تي في": "تم إطلاق الأقمار الصناعية مهدي وكيهان-2 وهاتف-1، اليوم الأحد، من منصة الإطلاق في مركز الإمام الخميني الفضائي في محافظة سمنان. وطور متخصصون من وزارة الدفاع الإيرانية، مركبة الإطلاق سيمورج (فينيكس)".
ويشار إلى أن "مهدي" هو قمر صناعي بحثي يبلغ وزنه 32 كيلوغراما، تم تطويره واختباره في مركز أبحاث الفضاء الإيراني. و"كيهان-2" و"هاتف-1" هما قمران صناعيان نانويان طورتهما شركة صناعة الإلكترونيات الإيرانية، التي تديرها وزارة الدفاع الإيرانية. ولا يتجاوز وزن هذه الأقمار عشرة كيلوغرامات.
وذكرت القناة التلفزيونية أن القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني أطلقت، الأسبوع الماضي، القمر الصناعي "ثريا" إلى مداره باستخدام مركبة الإطلاق "قائم 100".