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البحرية الأوكرانية تطلب من لندن فرقاطات خرجت عن الخدمة
البحرية الأوكرانية تطلب من لندن فرقاطات خرجت عن الخدمة
صرح قائد القوات البحرية الأوكرانية، أليكسي نيزبابا، أن كييف مستعدة لقبول سفينتين بريطانيتين تعتزم البحرية الملكية شطبهما بسبب نقص البحارة. 28.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-28T06:17+0000
2024-01-28T06:29+0000
العالم
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وقال نيزبابا، في مقابلة مع وسائل إعلام غربية، إنه "إذا تم اتخاذ قرار بنقل فرقاطتين (لأوكرانيا) سنكون سعداء للغاية".في وقت أفادت التقارير بأن المملكة المتحدة، بسبب النقص في البحارة، تدرس إمكانية سحب الفرقاطتين "ويستمينستر" و"أغريل" من الخدمة، وبأنه يجب اتخاذ هذه الخطوة من أجل تجهيز السفن الجديدة.وأضافت التقارير أنه في حالة وقف الخدمة، قد يتم التخلص من الفرقاطات.وتواصل الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا إرسال المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي.وتؤكد موسكو أن العملية العسكرية الخاصة لن تتوقف قبل تحقيق جميع أهدافها، رغم الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا الذي يهدف إلى عرقلة هذه العملية.
https://sputnikarabic.ae/20240101/إعلام-بريطانيا-تريد-تزويد-أوكرانيا-بالأسلحة-بغض-النظر-عن-واشنطن-1084626764.html
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البحرية الأوكرانية تطلب من لندن فرقاطات خرجت عن الخدمة

06:17 GMT 28.01.2024 (تم التحديث: 06:29 GMT 28.01.2024)
© AFP 2023 / STRسفينة بريطانية
سفينة بريطانية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2024
© AFP 2023 / STR
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صرح قائد القوات البحرية الأوكرانية، أليكسي نيزبابا، أن كييف مستعدة لقبول سفينتين بريطانيتين تعتزم البحرية الملكية شطبهما بسبب نقص البحارة.
وقال نيزبابا، في مقابلة مع وسائل إعلام غربية، إنه "إذا تم اتخاذ قرار بنقل فرقاطتين (لأوكرانيا) سنكون سعداء للغاية".
في وقت أفادت التقارير بأن المملكة المتحدة، بسبب النقص في البحارة، تدرس إمكانية سحب الفرقاطتين "ويستمينستر" و"أغريل" من الخدمة، وبأنه يجب اتخاذ هذه الخطوة من أجل تجهيز السفن الجديدة.
جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأضافت التقارير أنه في حالة وقف الخدمة، قد يتم التخلص من الفرقاطات.
وتواصل الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا إرسال المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي.
وتؤكد موسكو أن العملية العسكرية الخاصة لن تتوقف قبل تحقيق جميع أهدافها، رغم الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا الذي يهدف إلى عرقلة هذه العملية.
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