https://sputnikarabic.ae/20240128/التمساح-تستهدف-معقلا-أوكرانيا-في-اتجاه-كوبيانسك-فيديو-1085492850.html
"التمساح" تستهدف معقلا أوكرانيا في اتجاه كوبيانسك... فيديو
"التمساح" تستهدف معقلا أوكرانيا في اتجاه كوبيانسك... فيديو
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن مروحية من طراز "كا-52" (التمساح) تابعة للقوات الجوية الروسية دمرت معقل فصيلة من القوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك. 28.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-28T06:43+0000
2024-01-28T06:43+0000
2024-01-28T06:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة: "دمرت المروحية "كا-52" (التمساح) التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية معقل فصيلة معادية في اتجاه كوبيانسك في منطقة العمليات العسكرية الخاصة".وأشارت الوزارة إلى أنه بعد استخدام أسلحة الطائرات، أجرى الطيارون مناورة مضادة للصواريخ، وأطلقوا مصائد الحرارة وعادوا إلى مطارهم الأصلي.وختمت الوزارة: "بحسب تقرير موجه المدفع الجوي، تمت إصابة الهدف بنجاح".وكانت وزارة الدفاع قد أفادت، يوم أمس السبت، بأن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت خلال اليوم نحو 25 عسكريًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث سيارات في اتجاه كوبيانسك.المشاهد الأولى لاستخدام مدفع الهاون "نونا-إم1" في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديوودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية."لانتسيت" الروسية تحول مدفعا فرنسيا تابعا للقوات الأوكرانية إلى كومة خردة... فيديو
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"التمساح" تستهدف معقلا أوكرانيا في اتجاه كوبيانسك... فيديو
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن مروحية من طراز "كا-52" (التمساح) تابعة للقوات الجوية الروسية دمرت معقل فصيلة من القوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك.
وقالت الوزارة: "دمرت المروحية "كا-52" (التمساح) التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية معقل فصيلة معادية في اتجاه كوبيانسك في منطقة العمليات العسكرية الخاصة".
وأشارت الوزارة إلى أنه بعد استخدام أسلحة الطائرات، أجرى الطيارون مناورة مضادة للصواريخ، وأطلقوا مصائد الحرارة وعادوا إلى مطارهم الأصلي.
وختمت الوزارة: "بحسب تقرير موجه المدفع الجوي، تمت إصابة الهدف بنجاح".
وكانت وزارة الدفاع قد أفادت، يوم أمس السبت، بأن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت خلال اليوم نحو 25 عسكريًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث سيارات في اتجاه كوبيانسك.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.