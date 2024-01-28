https://sputnikarabic.ae/20240128/الجيش-الإسرائيلي-يسحب-الكتيبة-7107-من-غزة-1085494459.html

الجيش الإسرائيلي يسحب الكتيبة 7107 من غزة

الجيش الإسرائيلي يسحب الكتيبة 7107 من غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي سحب كتيبة 7107 من قطاع غزة بعد أشهر من المشاركة في القتال هناك، وذلك بعدما نفذ الجيش عدة انسحابات وركز قواته في خان يونس جنوبي القطاع. 28.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-28T08:02+0000

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وبحسب القناة الـ 13 الإسرائيلية، تعد هذه الكتيبة إحدى كتائب الهندسة القتالية التابعة لقوات الاحتياط، وقد شاركت في القتال شمالي قطاع غزة.وجاء الإعلان عن سحبها تزامنا مع تقارير إسرائيلية تفيد باستعداد الجيش لتقليل عدد قواته في شمال القطاع.وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أعلن في وقت سابق، "انتهاء العمليات العسكرية الكبرى في شمال غزة".يشار إلى أن الكتيبة "7107" ليست أول فرقة في الجيش الإسرائيلي يتم سحبها من أعمال القتال في قطاع غزة، وذلك على الرغم من استمرار المعارك.وكانت قوات "النخبة" المعروفة بلواء "غولاني" في الجيش الإسرائيلي، قد انسحبت من قطاع غزة في أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وأفادت تقارير لموقع "واللا" الإخباري والقناة "12" الإسرائيلية حينها، بأن لواء "غولاني" قضى أكثر من 70 يومًا في غزة.وأتت هذه الخطوة بعد مواجهات شديدة في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، حيث قُتل قائدهم وعدد آخر من الضباط والمقاتلين، بحسب القناة "12" الإسرائيلية.وفي أعقاب هذه المواجهة، غادرت قوات "غولاني" القطاع، ومن المتوقع أن يتلقوا أوامر للعودة والمشاركة في المعارك مرة أخرى.يشار إلى أن لواء "غولاني" للمشاة يطلق عليه لقب "النخبة" في الجيش الإسرائيلي، وكانت هناك معركة مهمة في حي الشجاعية حيث نصب مقاتلو "كتائب القسام" كمينًا لقوات "غولاني"، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية وقصف قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما تسبب في مقتل أكثر من 26 ألف فلسطينيا وإصابة ما يزيد عن 64 ألفا آخرين.

https://sputnikarabic.ae/20231222/إعلام-إسرائيلي-انسحاب-قوات-النخبة-من-غزة-ليلتقطوا-أنفاسهم-بعد-تكبدهم-خسائر-فادحة-1084352496.html

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