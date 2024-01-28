https://sputnikarabic.ae/20240128/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-بيلغورود-1085507395.html
الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود
الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية، فوق مقاطعة بيلغورود. 28.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-28T14:52+0000
2024-01-28T14:52+0000
2024-01-28T14:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أنه "في حوالي الساعة 16.00 (بتوقيت موسكو)، تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف، لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة من دون طيار فوق الأراضي الروسية في مقاطعة بيلغورود، وتم تدمير المسيرة بشكل مباشر".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وجمهورية القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية العسكرة الخاصة، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية الصنع، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 800 عسكري أوكراني في عمليات للجيش الروسي خلال آخر 24 ساعة
https://sputnikarabic.ae/20240128/القوات-الروسية-تحبط-3-هجمات-للجيش-الأوكراني-وتكبده-330-جنديا-على-محور-دونيتسك-1085501828.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري
الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية، فوق مقاطعة بيلغورود.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أنه "في حوالي الساعة 16.00 (بتوقيت موسكو)، تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف، لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة من دون طيار فوق الأراضي الروسية في مقاطعة بيلغورود، وتم تدمير المسيرة بشكل مباشر".
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وجمهورية القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية العسكرة الخاصة، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية الصنع، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.