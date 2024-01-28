عربي
السعودية ومصر تطالبان بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
Военнослужащие инженерных войск ВС РФ во время маскировки полноразмерного пневмокаркасного макета танка Т-80 - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240128/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-بيلغورود-1085507395.html
الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود
الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية، فوق مقاطعة بيلغورود. 28.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-28T14:52+0000
2024-01-28T14:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102295/90/1022959051_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_b669bf5b2ebae835739a8878ef968eca.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أنه "في حوالي الساعة 16.00 (بتوقيت موسكو)، تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف، لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة من دون طيار فوق الأراضي الروسية في مقاطعة بيلغورود، وتم تدمير المسيرة بشكل مباشر".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وجمهورية القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية العسكرة الخاصة، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية الصنع، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 800 عسكري أوكراني في عمليات للجيش الروسي خلال آخر 24 ساعة
https://sputnikarabic.ae/20240128/القوات-الروسية-تحبط-3-هجمات-للجيش-الأوكراني-وتكبده-330-جنديا-على-محور-دونيتسك-1085501828.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102295/90/1022959051_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_5f0784898160b894f28b01bd71a77a7b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, رصد عسكري
روسيا, العالم, رصد عسكري

الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود

14:52 GMT 28.01.2024
© Sputnik . VDV Press service/ Igor Rudenkoقوات الدفاع الجوي الروسي
قوات الدفاع الجوي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2024
© Sputnik . VDV Press service/ Igor Rudenko
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية، فوق مقاطعة بيلغورود.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أنه "في حوالي الساعة 16.00 (بتوقيت موسكو)، تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف، لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة من دون طيار فوق الأراضي الروسية في مقاطعة بيلغورود، وتم تدمير المسيرة بشكل مباشر".
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وجمهورية القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

مدفع هاون روسي عيار 82 ملم - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحبط 3 هجمات للجيش الأوكراني وتكبده 330 جنديا على محور دونيتسك
12:23 GMT
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية العسكرة الخاصة، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية الصنع، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 800 عسكري أوكراني في عمليات للجيش الروسي خلال آخر 24 ساعة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:24 GMTИзраильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تنهي مهام بعض القوات في غزة... صور وفيديو11:00 GMTРабота разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة26 يناير, 15:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала