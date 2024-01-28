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https://sputnikarabic.ae/20240128/الدفاع-البريطانية-لن-نقبل-باستمرار-هجمات-الحوثيين-1085505123.html
الدفاع البريطانية: لن نقبل باستمرار هجمات "الحوثيين"
الدفاع البريطانية: لن نقبل باستمرار هجمات "الحوثيين"
أفادت وزارة الدفاع البريطانية، بأن إحدى سفنها نجحت في التصدي لهجوم بطائرة مسيرة نفذه "الحوثيون"(جماعة "أنصار الله" اليمنية) في البحر الأحمر، أمس السبت. 28.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-28T13:58+0000
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جاء ذلك في تدوينة عبر الصفحة الرسمية للوزارة على منصة "إكس"، اليوم الأحد، قالت فيها إن "الطائرة المسيرة التابعة للحوثيين كانت تستهدف السفينة الحربية البريطانية "دايموند"، لكنها تصدت لها".وتابعت: "يجب حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر".وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردا على الحرب الدائرة في قطاع غزة، بينما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر، لكنها لم تتمكن من الحصول على دعم جميع حلفائها لدعم هذا التحالف.وأعلنت جماعة "أنصار الله"، في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، "بدء اتخاذ إجراءات عملية للتعامل المناسب مع أيّ سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر"، مشددة على أن "العمليات ضد إسرائيل لن تتوقف حتى يتوقف عدوانها على غزة"، المستمر من الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية حتى الـ28 من يناير/ كانون الثاني 2024، عن مقتل أكثر من 26 ألف قتيل ونحو 65 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، بحسب بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240123/أنصار-الله-تدعو-أمريكا-وبريطانيا-لسحب-سفنهما-من-البحر-الأحمر-1085343677.html
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أخبار العالم الآن, العالم, أخبار اليمن الأن, إسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
أخبار العالم الآن, العالم, أخبار اليمن الأن, إسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى

الدفاع البريطانية: لن نقبل باستمرار هجمات "الحوثيين"

13:58 GMT 28.01.2024
© AP Photo / Ariel Schalitسفينة بريطانية
سفينة بريطانية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
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أفادت وزارة الدفاع البريطانية، بأن إحدى سفنها نجحت في التصدي لهجوم بطائرة مسيرة نفذه "الحوثيون"(جماعة "أنصار الله" اليمنية) في البحر الأحمر، أمس السبت.
جاء ذلك في تدوينة عبر الصفحة الرسمية للوزارة على منصة "إكس"، اليوم الأحد، قالت فيها إن "الطائرة المسيرة التابعة للحوثيين كانت تستهدف السفينة الحربية البريطانية "دايموند"، لكنها تصدت لها".
وتابعت: "يجب حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر".
وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردا على الحرب الدائرة في قطاع غزة، بينما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر، لكنها لم تتمكن من الحصول على دعم جميع حلفائها لدعم هذا التحالف.
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"أنصار الله" تدعو أمريكا وبريطانيا لسحب سفنهما من البحر الأحمر
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وأعلنت جماعة "أنصار الله"، في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، "بدء اتخاذ إجراءات عملية للتعامل المناسب مع أيّ سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر"، مشددة على أن "العمليات ضد إسرائيل لن تتوقف حتى يتوقف عدوانها على غزة"، المستمر من الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية حتى الـ28 من يناير/ كانون الثاني 2024، عن مقتل أكثر من 26 ألف قتيل ونحو 65 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، بحسب بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة.
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