https://sputnikarabic.ae/20240128/القوات-الروسية-تكبد-نظام-كييف-270-جنديا-على-اتجاهي-كوبيانسك-وكراسني-ليمان-1085501039.html

القوات الروسية تكبد نظام كييف 270 جنديا على اتجاهي كوبيانسك وكراسني ليمان

القوات الروسية تكبد نظام كييف 270 جنديا على اتجاهي كوبيانسك وكراسني ليمان

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية فقدت نحو 270 شخصا على اتجاهي كوبيانسك وكراسني ليمان في يوم واحد. 28.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-28T11:42+0000

2024-01-28T11:42+0000

2024-01-28T11:42+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

رصد عسكري

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وجاء في بيان الدفاع الروسية: "على اتجاه كوبيانسك، قامت وحدات من مجموعة "الغرب"، بدعم من نيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة الروسية، إلى تحسين الصفوف الأمامية على طول خط المواجهة".وأضاف بيان الدفاع الروسية أنه تم صد ست هجمات شنتها مجموعات هجومية من اللواءين "25" المحمول جوًا و"32"، واللواء الميكانيكي "60"، و"95" المحمولة جواً التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سينكوفكا في مقاطعة خاركوف، ونوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأشارت الدفاع الروسية إلى أن العدو قد فقد ما يصل إلى 150 جنديًا وثلاث مركبات، بالإضافة إلى منصة مدفعية ذاتية الدفع في غفوزديكا".وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 120 عسكريا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث سيارات بالإضافة إلى مدفع ذاتي الدفع من طراز "أكاتسيا" ومدفع هاوتزر من طراز "دي-20"."تي-80" الروسية تتزود بترقية "كاسر الأمواج"...فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20240128/2-بي---24-مدفع-هاون-روسي-لضرب-قوات-المشاة-ومصادر-إطلاق-النار-1085498303.html

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