عربي
https://sputnikarabic.ae/20240128/بعد-تسريبها-نتنياهو-متمسك-بتصريحاته-حول-قطر-ويتحدث-عن-العلاقة-مع-مصر-1085493522.html
بعد تسريبها... نتنياهو متمسك بتصريحاته حول قطر ويتحدث عن العلاقة مع مصر
بعد تسريبها... نتنياهو متمسك بتصريحاته حول قطر ويتحدث عن العلاقة مع مصر
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه لن يتراجع عن أي كلمة قالها عن قطر، لافتا في الوقت ذاته إلى أن العلاقات مع مصر تدار بشكل جيد. 28.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-28T07:29+0000
2024-01-28T07:29+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
بنيامين نتنياهو
مصر
قطر
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الأخبار
غزة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/16/1082317832_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_91d4001fc6dcc68cc567a8dad18fd7b8.jpg
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لرئيس الحكومة الإسرائيلية، أمس السبت.وأضاف نتنياهو أن "قطر تستضيف قادة في حماس، وبالتالي يمكنها ممارسة ضغط بخصوص المحتجزين في غزة".وكان نتنياهو قد انتقد بشدة قطر في تسجيل صوتي نشرته القناة "12"، الثلاثاء الماضي، خلال لقائه بعائلات الإسرائيليين المحتجزين لدى "حماس" في قطاع غزة، قائلا: "أنا لا أشكر قطر لأنني أعتقد أن بإمكانها ممارسة المزيد من الضغوط على حماس".ورداً على أسئلة أحد الصحفيين حول رفض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحديث معه هاتفياً، أوضح نتنياهو أن "العلاقات مع مصر تدار بشكل جيد، ومصر لديها الأمور التي تركز عليها وتقلق لصالحها، ونحن نقلق لمصالحنا".وكشفت القناة 13 الإسرائيلية سبب رغبة نتنياهو في محاولة الاتصال بالرئيس المصري، والتي باءت بالفشل.وقالت القناة نقلاً عن مكتب نتنياهو: "محاولة الاتصال مع الرئيس السيسي كانت على خلفية نية إسرائيل العمل في محور فيلادلفيا"، مشيرة إلى أن هناك محادثات جادة ومستمرة بين مسؤولين إسرائيليين ومصريين كبار.وترفض مصر سيطرة إسرائيل على محور فيلادلفيا، معتمدة في ذلك على معاهدة السلام مع إسرائيل الموقعة عام 1979، وكذلك اتفاقية "أوسلو" الثانية في عام 1995، حيث تم الاتفاق على بقاء المنطقة شريطا آمنا.
https://sputnikarabic.ae/20240122/مصر-تحذر-إسرائيل-من-احتلال-محور-فيلادلفيا-وتعتبره-تهديدا-خطيرا-لعلاقات-البلدين-1085304544.html
إسرائيل
مصر
قطر
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/16/1082317832_36:0:924:666_1920x0_80_0_0_21102cb16c9eaf1f20f0a6ca1443a2fd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, مصر, قطر, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, غزة, قطاع غزة
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, مصر, قطر, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, غزة, قطاع غزة

بعد تسريبها... نتنياهو متمسك بتصريحاته حول قطر ويتحدث عن العلاقة مع مصر

07:29 GMT 28.01.2024
© AP Photo / Evan Vucciرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2024
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه لن يتراجع عن أي كلمة قالها عن قطر، لافتا في الوقت ذاته إلى أن العلاقات مع مصر تدار بشكل جيد.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لرئيس الحكومة الإسرائيلية، أمس السبت.
وأضاف نتنياهو أن "قطر تستضيف قادة في حماس، وبالتالي يمكنها ممارسة ضغط بخصوص المحتجزين في غزة".
وكان نتنياهو قد انتقد بشدة قطر في تسجيل صوتي نشرته القناة "12"، الثلاثاء الماضي، خلال لقائه بعائلات الإسرائيليين المحتجزين لدى "حماس" في قطاع غزة، قائلا: "أنا لا أشكر قطر لأنني أعتقد أن بإمكانها ممارسة المزيد من الضغوط على حماس".
ورداً على أسئلة أحد الصحفيين حول رفض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحديث معه هاتفياً، أوضح نتنياهو أن "العلاقات مع مصر تدار بشكل جيد، ومصر لديها الأمور التي تركز عليها وتقلق لصالحها، ونحن نقلق لمصالحنا".
الجدار على الحدود الإسرائيلية المصرية بالقرب من منتجع البحر الأحمر إيلات - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2024
مصر تحذر إسرائيل من احتلال محور فيلادلفيا وتعتبره "تهديدا خطيرا" لعلاقات البلدين
22 يناير, 20:26 GMT
وكشفت القناة 13 الإسرائيلية سبب رغبة نتنياهو في محاولة الاتصال بالرئيس المصري، والتي باءت بالفشل.
وقالت القناة نقلاً عن مكتب نتنياهو: "محاولة الاتصال مع الرئيس السيسي كانت على خلفية نية إسرائيل العمل في محور فيلادلفيا"، مشيرة إلى أن هناك محادثات جادة ومستمرة بين مسؤولين إسرائيليين ومصريين كبار.
وترفض مصر سيطرة إسرائيل على محور فيلادلفيا، معتمدة في ذلك على معاهدة السلام مع إسرائيل الموقعة عام 1979، وكذلك اتفاقية "أوسلو" الثانية في عام 1995، حيث تم الاتفاق على بقاء المنطقة شريطا آمنا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Израильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تسحب الكتيبة 7107 من غزة... صور وفيديو06:47 GMTРабота разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:23 GMTРабота разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة26 يناير, 15:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала