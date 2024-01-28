https://sputnikarabic.ae/20240128/بعد-تسريبها-نتنياهو-متمسك-بتصريحاته-حول-قطر-ويتحدث-عن-العلاقة-مع-مصر-1085493522.html
بعد تسريبها... نتنياهو متمسك بتصريحاته حول قطر ويتحدث عن العلاقة مع مصر
بعد تسريبها... نتنياهو متمسك بتصريحاته حول قطر ويتحدث عن العلاقة مع مصر
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه لن يتراجع عن أي كلمة قالها عن قطر، لافتا في الوقت ذاته إلى أن العلاقات مع مصر تدار بشكل جيد. 28.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-28T07:29+0000
2024-01-28T07:29+0000
2024-01-28T07:29+0000
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وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لرئيس الحكومة الإسرائيلية، أمس السبت.وأضاف نتنياهو أن "قطر تستضيف قادة في حماس، وبالتالي يمكنها ممارسة ضغط بخصوص المحتجزين في غزة".وكان نتنياهو قد انتقد بشدة قطر في تسجيل صوتي نشرته القناة "12"، الثلاثاء الماضي، خلال لقائه بعائلات الإسرائيليين المحتجزين لدى "حماس" في قطاع غزة، قائلا: "أنا لا أشكر قطر لأنني أعتقد أن بإمكانها ممارسة المزيد من الضغوط على حماس".ورداً على أسئلة أحد الصحفيين حول رفض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحديث معه هاتفياً، أوضح نتنياهو أن "العلاقات مع مصر تدار بشكل جيد، ومصر لديها الأمور التي تركز عليها وتقلق لصالحها، ونحن نقلق لمصالحنا".وكشفت القناة 13 الإسرائيلية سبب رغبة نتنياهو في محاولة الاتصال بالرئيس المصري، والتي باءت بالفشل.وقالت القناة نقلاً عن مكتب نتنياهو: "محاولة الاتصال مع الرئيس السيسي كانت على خلفية نية إسرائيل العمل في محور فيلادلفيا"، مشيرة إلى أن هناك محادثات جادة ومستمرة بين مسؤولين إسرائيليين ومصريين كبار.وترفض مصر سيطرة إسرائيل على محور فيلادلفيا، معتمدة في ذلك على معاهدة السلام مع إسرائيل الموقعة عام 1979، وكذلك اتفاقية "أوسلو" الثانية في عام 1995، حيث تم الاتفاق على بقاء المنطقة شريطا آمنا.
https://sputnikarabic.ae/20240122/مصر-تحذر-إسرائيل-من-احتلال-محور-فيلادلفيا-وتعتبره-تهديدا-خطيرا-لعلاقات-البلدين-1085304544.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, مصر, قطر, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, غزة, قطاع غزة
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, مصر, قطر, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, غزة, قطاع غزة
بعد تسريبها... نتنياهو متمسك بتصريحاته حول قطر ويتحدث عن العلاقة مع مصر
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه لن يتراجع عن أي كلمة قالها عن قطر، لافتا في الوقت ذاته إلى أن العلاقات مع مصر تدار بشكل جيد.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لرئيس الحكومة الإسرائيلية، أمس السبت.
وأضاف نتنياهو
أن "قطر تستضيف قادة في حماس، وبالتالي يمكنها ممارسة ضغط بخصوص المحتجزين في غزة".
وكان نتنياهو قد انتقد بشدة قطر في تسجيل صوتي نشرته القناة "12"، الثلاثاء الماضي، خلال لقائه بعائلات الإسرائيليين المحتجزين لدى "حماس" في قطاع غزة، قائلا: "أنا لا أشكر قطر لأنني أعتقد أن بإمكانها ممارسة المزيد من الضغوط على حماس".
ورداً على أسئلة أحد الصحفيين حول رفض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الحديث معه هاتفياً، أوضح نتنياهو أن "العلاقات مع مصر تدار بشكل جيد، ومصر لديها الأمور التي تركز عليها وتقلق لصالحها، ونحن نقلق لمصالحنا".
وكشفت القناة 13 الإسرائيلية سبب رغبة نتنياهو في محاولة الاتصال بالرئيس المصري، والتي باءت بالفشل.
وقالت القناة نقلاً عن مكتب نتنياهو: "محاولة الاتصال مع الرئيس السيسي كانت على خلفية نية إسرائيل العمل في محور فيلادلفيا"، مشيرة إلى أن هناك محادثات جادة ومستمرة بين مسؤولين إسرائيليين ومصريين كبار.
وترفض مصر سيطرة إسرائيل على محور فيلادلفيا
، معتمدة في ذلك على معاهدة السلام مع إسرائيل الموقعة عام 1979، وكذلك اتفاقية "أوسلو" الثانية في عام 1995، حيث تم الاتفاق على بقاء المنطقة شريطا آمنا.