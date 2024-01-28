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تونس تطيح بشبكة دولية متخصصة في تهريب المهاجرين

تونس تطيح بشبكة دولية متخصصة في تهريب المهاجرين

أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، اليوم الأحد، أن وحداتها في ولاية صفاقس، أطاحت بشبكة متخصصة في تهريب الأشخاص من دولة مجاورة. 28.01.2024, سبوتنيك عربي

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ونقلت قناة "نسمة" التونسية، عن الحرس الوطني التونسي، قوله إن "الشبكة اختصت في تهريب المهاجرين باتجاه صفاقس وإيوائهم على مراحل والتوسط للمشاركة في عمليات إبحار المهاجرين خلسة".وأوضحت إدارة الحرس الوطني، في بيان لها، أنه "تم ضبط 13 أجنبيا بأحد المنازل"، مشيرة إلى أن "النيابة العامة أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم".وفي وقت سابق، صرح وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوسي، بأن بلاده تعاونت مع ليبيا وتونس، بشأن الحد من موجات الهجرة غير الشرعية، وهو ما منع وصول 121 ألف مهاجر إلى إيطاليا عام 2023، من بينهم أشخاص انتشلت جثثهم في البحر.ونقلت بوابة "الوسط" الليبية عن بيانتيدوسي، تصريحاته خلال جلسة استماع في لجنة تنفيذ اتفاقية "شنغن"، عن القبض على 550 مهربًا، في عامي 2022 و2023.وأضاف بيانتيدوسي أن "157 ألف مهاجر بينهم 17 ألف قاصر وصلوا إلى إيطاليا، دون ذويهم خلال العام الماضي، مقارنة بـ105 آلاف في العام 2022، بينهم 14 ألف قاصر، ما يعني أن هناك زيادة كبيرة ولكن جرى احتواؤها على مدار الأشهر إلى أقل من 50%".وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قال الحرس الوطني التونسي، إنه "تم اعتراض ما يقرب من 70 ألف مهاجر، أثناء محاولتهم عبور البحر ‏الأبيض المتوسط من تونس إلى إيطاليا، خلال 2023، وهو أكثر من ضعف الرقم المسجل في العام ‏الماضي 2022".‏

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