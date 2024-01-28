https://sputnikarabic.ae/20240128/رئيس-الوزراء-الفلسطيني-إسرائيل-بدأت-حملة-دولية-ضد-الأونروا-وشعرنا-بالصدمة-من-بعض-الدول-1085507912.html

رئيس الوزراء الفلسطيني: إسرائيل بدأت حملة دولية ضد الأونروا وشعرنا بالصدمة من بعض الدول

رئيس الوزراء الفلسطيني: إسرائيل بدأت حملة دولية ضد الأونروا وشعرنا بالصدمة من بعض الدول

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الأحد، أن "حرب إسرائيل على الأونروا ليست جديدة"، مشيرًا إلى أنها تعمل على تصفية قضية اللاجئين. 28.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-28T15:12+0000

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وقال اشتية، في مؤتمر صحفي، إن "إسرائيل بدأت حملة دولية ضد وكالة الأونروا"، معربًا عن صدمة بلاده إزاء إعلان بعض الدول تعليق تمويلها للوكالة.وأضاف أن "تجميد المساعدات للأونروا يتزامن مع سعي إسرائيل تهجير الفلسطينيين من غزة"، واصفًا الهجوم الإسرائيلي على الأمم المتحدة وخاصة الأونروا بـ"الانتقامي".واعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني تجميد مساعدات الأونروا، تعطيلا لقرار محكمة العدل الدولية بتسريع المساعدات لقطاع غزة، لافتًا إلى أن البلدان التي علقت تمويلها للوكالة تصل نسبة تمويلها إلى 70 في المئة.وتابع: "ننظر بخطورة كبرى لمحاربة الأونروا ووقف التمويل عنها ونطالب الدول التي جمدت مساعداتها بالعودة عن هذا الإجراء"، معربًا عن أمله من الدول العربية أن تقدم كل مساعدة لتمكين الأونروا من الاستمرار في عملها.وأكد اشتية، في ختام تصريحاته، استمرار بلاده في مقاضاة إسرائيل في جميع المحاكم الدولية لحين إنهاء الاحتلال.وكانت عدة دول غربية، بينها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا، قد أعلنت تعليق تمويلها لـ"أونروا" إثر اتهامات صادرة عن السلطات الإسرائيلية، مفادها بأن 12 من موظفي الوكالة شاركوا في هجمات "حماس" في 7 أكتوبر.وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في وقت سابق اليوم، فصل 9 أشخاص من العاملين في "أونروا"، بعد التحقيق في ضلوعهم بعملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وأكد غوتيريش، في بيان رسمي، أن "الأمم المتحدة تتخذ إجراءات سريعة في أعقاب الادعاءات الخطيرة للغاية الموجهة ضد العديد من موظفي الأونروا، وتم على الفور تفعيل التحقيق الذي أجراه مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة".وأشار إلى أنه "من بين الأشخاص الـ12 المتورطين، تم التعرف على 9 منهم على الفور وإنهاء خدمتهم من قبل المفوض العام لأونروا، فيليب لازاريني؛ وتأكدت وفاة أحدهما، بينما جاري توضيح هوية الاثنين الآخرين".

https://sputnikarabic.ae/20240128/الأردن-لا-ينبغي-معاقبة-الأونروا-بناء-على-اتهامات-ضد-12-شخصا-من-أصل-13-ألف-موظف-1085501422.html

https://sputnikarabic.ae/20240128/فرنسا-تعلق-مساعداتها-لوكالة-أونروا-1085507213.html

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