https://sputnikarabic.ae/20240128/سياسي-مجري-هنغاريا-ستطالب-باستعادة-مقاطعة-زاكارباتيا-بعد-انهيار-أوكرانيا-1085496286.html
سياسي مجري: سنطالب باستعادة مقاطعة ما وراء الكاربات بعد انهيار أوكرانيا
سياسي مجري: سنطالب باستعادة مقاطعة ما وراء الكاربات بعد انهيار أوكرانيا
أفادت وسائل إعلام، نقلاً عن زعيم حزب "وطننا" اليميني المتطرف المجري، لازلو توروكاي، بأن مقاطعة ما وراء الكاربات قد تذهب إلى المجر بعد انهيار أوكرانيا في الصراع... 28.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-28T09:08+0000
2024-01-28T09:08+0000
2024-01-28T09:29+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102057/77/1020577725_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_9c616e9ac65f30cfe69c1a73bb302a70.jpg
ونقل الصحفيون عن السياسي قوله: "إذا سقطت أوكرانيا، فسوف نطالب بما وراء الكاربات".كما دعا توروكاي إلى إنهاء الصراع من خلال وقف إطلاق النار وإطلاق مفاوضات السلام مع روسيا.وفي وقت سابق، قال الدبلوماسي التشيكي السابق رفيع المستوى، بيتر درولاك، في مقابلة مع قناة "برلمانتي ليستي"، إن حلفاء كييف الغربيين سيبدأون قريبًا في الحديث علنًا عن تقسيم أوكرانيا.وفي يناير/ كانون الثاني الجاري، قال رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، إنه لإنهاء الصراع، يتعين على كييف أن تتخلى عن الأراضي لموسكو.
https://sputnikarabic.ae/20240122/المجر-لن-نشارك-في-أي-قرار-أو-عمل-لإمداد-أوكرانيا-بالأسلحة-1085289985.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102057/77/1020577725_102:0:983:661_1920x0_80_0_0_00edb4b36e37424a2d4ccf7df6be89e3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
سياسي مجري: سنطالب باستعادة مقاطعة ما وراء الكاربات بعد انهيار أوكرانيا
09:08 GMT 28.01.2024 (تم التحديث: 09:29 GMT 28.01.2024)
أفادت وسائل إعلام، نقلاً عن زعيم حزب "وطننا" اليميني المتطرف المجري، لازلو توروكاي، بأن مقاطعة ما وراء الكاربات قد تذهب إلى المجر بعد انهيار أوكرانيا في الصراع مع روسيا.
ونقل الصحفيون عن السياسي قوله: "إذا سقطت أوكرانيا، فسوف نطالب بما وراء الكاربات".
كما دعا توروكاي إلى إنهاء الصراع من خلال وقف إطلاق النار وإطلاق مفاوضات السلام مع روسيا.
وفي وقت سابق، قال الدبلوماسي التشيكي السابق رفيع المستوى، بيتر درولاك، في مقابلة مع قناة "برلمانتي ليستي"، إن حلفاء كييف الغربيين سيبدأون قريبًا في الحديث علنًا عن تقسيم أوكرانيا.
وفي يناير/ كانون الثاني الجاري، قال رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، إنه لإنهاء الصراع، يتعين على كييف أن تتخلى عن الأراضي لموسكو.