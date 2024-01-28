https://sputnikarabic.ae/20240128/ضابط-أمريكي-أوكرانيا-ستفقد-قدرتها-في-الوصول-إلى-البحر-الأسود-1085504682.html

ضابط أمريكي: أوكرانيا ستفقد قدرتها في الوصول إلى البحر الأسود

ضابط أمريكي: أوكرانيا ستفقد قدرتها في الوصول إلى البحر الأسود

صرح ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابق، سكوت ريتر، اليوم الأحد، أنه في نهاية العملية الخاصة، ستفقد أوكرانيا إمكانية الوصول إلى البحر الأسود. 28.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-28T13:32+0000

2024-01-28T13:32+0000

2024-01-28T13:33+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084290921_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_63fc378abff51ec694d3eb6ab3053e22.jpg

وفي مقابلة مع قناة "اسأل المفتش" على موقع يوتيوب، أشار ريتر إلى أن "أوكرانيا سيتم عزلها عن الوصول إلى البحر الأسود، وستفقد معظم طاقتها الإنتاجية وكمية هائلة من الموارد".وأكد ريتر أن هذا سيحدث نتيجة فقدان أوكرانيا السيطرة على أوديسا ونيكولاييف وخاركوف ودنيبروبيتروفسك، وفي رأيه أن هذه المقاطعات ستصبح قريبًا جزءًا من روسيا.وجاء في بيان الدفاع الروسية عن نتائج عمليات القوات الروسية خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، أنه على محور كوبيانسك، تم صد 6 هجمات للعدو ومقتل نحو 150 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير 3 مركبات ومدفع.وعلى محور كراسني ليمان، تم صد 3 هجمات للعدو ومقتل نحو 120 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير مدرعتين و3 سيارات ومدفعين.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.القوات الروسية تكبد نظام كييف 270 جنديا على اتجاهي كوبيانسك وكراسني ليمانودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20240128/الدفاع-الروسية-مقتل-أكثر-من-800-عسكري-أوكراني-في-عمليات-للجيش-الروسي-خلال-آخر-24-ساعة-1085502228.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم