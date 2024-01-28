https://sputnikarabic.ae/20240128/ضابط-أمريكي-أوكرانيا-ستفقد-قدرتها-في-الوصول-إلى-البحر-الأسود-1085504682.html
ضابط أمريكي: أوكرانيا ستفقد قدرتها في الوصول إلى البحر الأسود
ضابط أمريكي: أوكرانيا ستفقد قدرتها في الوصول إلى البحر الأسود
صرح ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابق، سكوت ريتر، اليوم الأحد، أنه في نهاية العملية الخاصة، ستفقد أوكرانيا إمكانية الوصول إلى البحر الأسود. 28.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-28T13:32+0000
2024-01-28T13:32+0000
2024-01-28T13:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وفي مقابلة مع قناة "اسأل المفتش" على موقع يوتيوب، أشار ريتر إلى أن "أوكرانيا سيتم عزلها عن الوصول إلى البحر الأسود، وستفقد معظم طاقتها الإنتاجية وكمية هائلة من الموارد".وأكد ريتر أن هذا سيحدث نتيجة فقدان أوكرانيا السيطرة على أوديسا ونيكولاييف وخاركوف ودنيبروبيتروفسك، وفي رأيه أن هذه المقاطعات ستصبح قريبًا جزءًا من روسيا.وجاء في بيان الدفاع الروسية عن نتائج عمليات القوات الروسية خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، أنه على محور كوبيانسك، تم صد 6 هجمات للعدو ومقتل نحو 150 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير 3 مركبات ومدفع.وعلى محور كراسني ليمان، تم صد 3 هجمات للعدو ومقتل نحو 120 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير مدرعتين و3 سيارات ومدفعين.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.القوات الروسية تكبد نظام كييف 270 جنديا على اتجاهي كوبيانسك وكراسني ليمانودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240128/الدفاع-الروسية-مقتل-أكثر-من-800-عسكري-أوكراني-في-عمليات-للجيش-الروسي-خلال-آخر-24-ساعة-1085502228.html
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روسيا, العالم
ضابط أمريكي: أوكرانيا ستفقد قدرتها في الوصول إلى البحر الأسود
13:32 GMT 28.01.2024 (تم التحديث: 13:33 GMT 28.01.2024)
صرح ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابق، سكوت ريتر، اليوم الأحد، أنه في نهاية العملية الخاصة، ستفقد أوكرانيا إمكانية الوصول إلى البحر الأسود.
وفي مقابلة مع قناة "اسأل المفتش" على موقع يوتيوب، أشار ريتر إلى أن "أوكرانيا سيتم عزلها عن الوصول إلى البحر الأسود، وستفقد معظم طاقتها الإنتاجية وكمية هائلة من الموارد".
وأكد ريتر أن هذا سيحدث نتيجة فقدان أوكرانيا السيطرة على أوديسا ونيكولاييف وخاركوف ودنيبروبيتروفسك، وفي رأيه أن هذه المقاطعات ستصبح قريبًا جزءًا من روسيا.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، مقتل أكثر من 800 عسكري أوكراني في عمليات للقوات الروسية في نطاق العملية العسكرية الخاصة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وجاء في بيان الدفاع الروسية عن نتائج عمليات القوات الروسية خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، أنه على محور كوبيانسك، تم صد 6 هجمات للعدو ومقتل نحو 150 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير 3 مركبات ومدفع.
وعلى محور كراسني ليمان، تم صد 3 هجمات للعدو ومقتل نحو 120 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير مدرعتين و3 سيارات ومدفعين.
وعلى محور دونيتسك، تم صد 3 هجمات للعدو وقصف تجمعات للقوات الأوكرانية ومقتل وإصابة نحو 330 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير دبابة ومركبتي قتال مشاة و4 شاحنات صغيرة.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.