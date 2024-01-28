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قصف مدفعي وغارات جوية إسرائيلية على مناطق جنوبي لبنان
قصف مدفعي وغارات جوية إسرائيلية على مناطق جنوبي لبنان
تعرضت مناطق في جنوب لبنان، اليوم الأحد، لقصف مدفعي وغارات جوية إسرائيلية، وذلك مع اتساع رقعة المواجهة بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني. 28.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-28T10:49+0000
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وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن طائرة مسيرة إسرائيلية شنت غارة، فجر اليوم الأحد، مستهدفة متجرا لبيع المواد الغذائية.وأضافت أن الهجوم أدى إلى وقوع أضرار جسيمة في المبنى، وتلف كمية كبيرة من المحتويات، فضلاً عن تضرر المباني المجاورة.وأشارت الوكالة إلى أن القوات الإسرائيلية أطلقت، الليلة الماضية، قذائف مدفعية ثقيلة على أطراف بلدات الناقورة ويارين والجبين والضهيرة، وعلى جبلي اللبونة والعلام في القطاع الغربي.كما أفادت بأن وحدة إدارة الكوارث الطبيعية في اتحاد بلديات قضاء صور، سجلت نزوح ما لا يقل عن 30 ألفاً من جنوب لبنان، بسبب المواجهة بين إسرائيل و"حزب الله".وكان "حزب الله" اللبناني، قد أعلن أمس السبت، أن "الحرب لن تتوقف في لبنان، ما لم تتوقف في قطاع غزة"، مهددا بتوسعة استهدافاته للمواقع الإسرائيلية.يأتي ذلك على خلفية ما تشهده حدود لبنان الجنوبية من توتر وتبادل متقطع لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي راح ضحيتها، حتى الآن، أكثر من 26 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين، وأكثر من 64 ألف مصاب معظمهم من النساء والأطفال.
https://sputnikarabic.ae/20240127/حزب-الله-اللبناني-يهدد-إسرائيل-بتوسعة-استهدافاته-والرد-بـالمدى-الرابع-والقوة-المؤثرة-1085463175.html
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لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, العالم العربي, الأخبار
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, العالم العربي, الأخبار

قصف مدفعي وغارات جوية إسرائيلية على مناطق جنوبي لبنان

10:49 GMT 28.01.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZالجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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تعرضت مناطق في جنوب لبنان، اليوم الأحد، لقصف مدفعي وغارات جوية إسرائيلية، وذلك مع اتساع رقعة المواجهة بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن طائرة مسيرة إسرائيلية شنت غارة، فجر اليوم الأحد، مستهدفة متجرا لبيع المواد الغذائية.
وأضافت أن الهجوم أدى إلى وقوع أضرار جسيمة في المبنى، وتلف كمية كبيرة من المحتويات، فضلاً عن تضرر المباني المجاورة.
وأشارت الوكالة إلى أن القوات الإسرائيلية أطلقت، الليلة الماضية، قذائف مدفعية ثقيلة على أطراف بلدات الناقورة ويارين والجبين والضهيرة، وعلى جبلي اللبونة والعلام في القطاع الغربي.
غارة إسرائيلية على جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2024
"حزب الله" اللبناني يهدد إسرائيل بتوسعة استهدافاته والرد بـ"المدى الرابع والقوة المؤثرة"
أمس, 07:22 GMT
كما أفادت بأن وحدة إدارة الكوارث الطبيعية في اتحاد بلديات قضاء صور، سجلت نزوح ما لا يقل عن 30 ألفاً من جنوب لبنان، بسبب المواجهة بين إسرائيل و"حزب الله".
وكان "حزب الله" اللبناني، قد أعلن أمس السبت، أن "الحرب لن تتوقف في لبنان، ما لم تتوقف في قطاع غزة"، مهددا بتوسعة استهدافاته للمواقع الإسرائيلية.
يأتي ذلك على خلفية ما تشهده حدود لبنان الجنوبية من توتر وتبادل متقطع لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي راح ضحيتها، حتى الآن، أكثر من 26 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين، وأكثر من 64 ألف مصاب معظمهم من النساء والأطفال.
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