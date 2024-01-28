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قصف مدفعي وغارات جوية إسرائيلية على مناطق جنوبي لبنان

قصف مدفعي وغارات جوية إسرائيلية على مناطق جنوبي لبنان

تعرضت مناطق في جنوب لبنان، اليوم الأحد، لقصف مدفعي وغارات جوية إسرائيلية، وذلك مع اتساع رقعة المواجهة بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني. 28.01.2024, سبوتنيك عربي

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وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن طائرة مسيرة إسرائيلية شنت غارة، فجر اليوم الأحد، مستهدفة متجرا لبيع المواد الغذائية.وأضافت أن الهجوم أدى إلى وقوع أضرار جسيمة في المبنى، وتلف كمية كبيرة من المحتويات، فضلاً عن تضرر المباني المجاورة.وأشارت الوكالة إلى أن القوات الإسرائيلية أطلقت، الليلة الماضية، قذائف مدفعية ثقيلة على أطراف بلدات الناقورة ويارين والجبين والضهيرة، وعلى جبلي اللبونة والعلام في القطاع الغربي.كما أفادت بأن وحدة إدارة الكوارث الطبيعية في اتحاد بلديات قضاء صور، سجلت نزوح ما لا يقل عن 30 ألفاً من جنوب لبنان، بسبب المواجهة بين إسرائيل و"حزب الله".وكان "حزب الله" اللبناني، قد أعلن أمس السبت، أن "الحرب لن تتوقف في لبنان، ما لم تتوقف في قطاع غزة"، مهددا بتوسعة استهدافاته للمواقع الإسرائيلية.يأتي ذلك على خلفية ما تشهده حدود لبنان الجنوبية من توتر وتبادل متقطع لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي راح ضحيتها، حتى الآن، أكثر من 26 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين، وأكثر من 64 ألف مصاب معظمهم من النساء والأطفال.

https://sputnikarabic.ae/20240127/حزب-الله-اللبناني-يهدد-إسرائيل-بتوسعة-استهدافاته-والرد-بـالمدى-الرابع-والقوة-المؤثرة-1085463175.html

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