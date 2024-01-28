https://sputnikarabic.ae/20240128/قوات-الدعم-السريع-تعلن-إسقاطها-مسيرة-إيرانية-الصنع-تابعة-للجيش-السوداني-1085506971.html

قوات الدعم السريع تعلن إسقاطها مسيرة إيرانية الصنع تابعة للجيش السوداني

قوات الدعم السريع تعلن إسقاطها مسيرة إيرانية الصنع تابعة للجيش السوداني

أعلنت قوات الدعم السريع السودانية، اليوم الأحد، أنها أسقطت طائرة مسيرة إيرانية الصنع تابعة للقوات المسلحة السودانية، في مدينة أم درمان. 28.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-28T14:43+0000

2024-01-28T14:43+0000

2024-01-28T14:43+0000

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وأوضحت "الدعم السريع"، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، أن "الطائرة المسيرة التي تم إسقاطها من طراز "مهاجر6" وهي طائرة "مهاجر" الثالثة، التي يتم إسقاطها من نفس الطراز مؤخرا".واتهم بيان "الدعم السريع" الطيران الحربي السوداني "بقصف المدنيين الأبرياء في المدن والأرياف مخلفا المئات من القتلى والجرحى ومتسببا في تدمير البنى التحتية الحيوية والمناطق السكانية"، بحسب البيان.وأضاف البيان: "لقد جربت مليشيات البرهان (يقصد قوات الجيش) وفلول النظام البائد الإرهابية في هذه الحرب كل الوسائل وطرقت كل الأبواب بما في ذلك العودة للأساليب القديمة، التي شكلت تهديدا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وبسببها صنف السودان ضمن قوائم الدول الراعية للإرهاب وتعرض لعزلة إقليمية ودولية"، بحسب وصف البيان.وشدد بيان "الدعم السريع" على أن عناصرها "بالمرصاد وفي يقظة تامة لكافة تحركات ومحاولات الجيش برا وجوا بحرا، متسلحون بصبر وعزيمة على بلوغ تمام النصر".ووقعت اشتباكات عنيفة وقصف متبادل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، يوم الخميس الماضي، في ولاية غرب كردفان جنوب غربي البلاد، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.ونقل موقع "المشهد السوداني"، عن شهود عيان قولهم إن "الاشتباكات تركزت كذلك في عدد من الأحياء السكنية ما أحدث موجة نزوح واسعة خارج المنطقة، وأدى إلى إغلاق الأسواق وتعطل المستشفيات والمراكز الطبية عن العمل منذ اندلاع الاشتباكات، مطلع الأسبوع الحالي".تزامن ذلك مع استمرار الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حول مدينة بابنوسة في ولاية غرب كردفان، حيث تضم مدينة بابنوسة حامية كبيرة للجيش تسعى "الدعم السريع" للسيطرة عليها لتمديد نفوذها في ولايات الجنوب الغربي للبلاد.ويشهد السودان، منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، حربًا بين الجيش وقوات الدعم السريع، أودت بحياة أكثر من 13 ألف شخص، وفق منظمة "مشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة وأحداثها".كما تسبب النزاع المسلح الذي تشهده العاصمة والمناطق المحيطة في نزوح نحو 7.5 ملايين شخص داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20240121/السودان-والي-غرب-دافور-يقرر-إنشاء-20-محاكمة-طوارئ-1085249267.html

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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار