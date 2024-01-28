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https://sputnikarabic.ae/20240128/كشف-سبب-عدم-قيام-الولايات-المتحدة-بتزويد-أوكرانيا-بالأسلحة-اللازمة-1085498016.html
كشف سبب عدم قيام الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بالأسلحة اللازمة
كشف سبب عدم قيام الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بالأسلحة اللازمة
ذكرت وسائل إعلام أن الولايات المتحدة لن ترسل طائراتها الهجومية من طراز "أ-10" (ثاندربولت 2) إلى أوكرانيا خوفًا من فقدان سمعتها بسبب تدميرها في المعارك مع الجيش... 28.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-28T10:08+0000
2024-01-28T10:08+0000
رصد عسكري
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وبحسب الصحفيين، فإن الطائرة العسكرية الأمريكية لم تظهر في السابق نتائج مميزة بشكل خاص خلال استخدامها في الحرب في العراق، إذ أسقطتها الدفاعات الجوية العراقية القصيرة المدى عدة مرات، ولا تريد واشنطن تكرار مثل هذا السيناريو في أوكرانيا.وقالت التقارير: "تسعى الولايات المتحدة إلى تجنب الإضرار بسمعة أسلحتها من خلال مراقبة نشرها بعناية، وبما أن الدبابات الألمانية "ليوبارد 2" والدبابات البريطانية "تشالنجر 2" تكبدت خسائر فادحة في أوكرانيا، لم يتم تسليم دبابات "أبرامز" الأمريكية في وقت لاحق فحسب، بل تحركت أيضًا بعيدًا عن الخط الأمامي".وأشاروا أيضًا إلى أنه للسبب نفسه رفضت الولايات المتحدة لفترة طويلة منح الإذن بتزويد أوكرانيا بطائرات "إف-16".وفي وقت سابق، دعا قائد القوات البرية الأوكرانية، العقيد الجنرال ألكسندر سيرسكي، إلى توريد الطائرات الهجومية الأمريكية القديمة من طراز "أ-10" إلى كييف."أ-10"- هي طائرة هجومية أمريكية، هدفها الرئيسي هو مكافحة مركبات العدو المدرعة، فضلاً عن تدمير أهداف أرضية مختلفة. وقد انتهى الإنتاج التسلسلي لهذه الآلات في عام 1984، وتم تصنيع مجموعة من 715 طائرة.
https://sputnikarabic.ae/20240122/كيربي-يكشف-ما-سيحدث-إذا-توقفت-الولايات-المتحدة-عن-دعم-أوكرانيا-1085304863.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

كشف سبب عدم قيام الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بالأسلحة اللازمة

10:08 GMT 28.01.2024
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مناورات عسكرية دولية في لاتفيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2024
© Sputnik . Стрингер
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ذكرت وسائل إعلام أن الولايات المتحدة لن ترسل طائراتها الهجومية من طراز "أ-10" (ثاندربولت 2) إلى أوكرانيا خوفًا من فقدان سمعتها بسبب تدميرها في المعارك مع الجيش الروسي.
وبحسب الصحفيين، فإن الطائرة العسكرية الأمريكية لم تظهر في السابق نتائج مميزة بشكل خاص خلال استخدامها في الحرب في العراق، إذ أسقطتها الدفاعات الجوية العراقية القصيرة المدى عدة مرات، ولا تريد واشنطن تكرار مثل هذا السيناريو في أوكرانيا.
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وقالت التقارير: "تسعى الولايات المتحدة إلى تجنب الإضرار بسمعة أسلحتها من خلال مراقبة نشرها بعناية، وبما أن الدبابات الألمانية "ليوبارد 2" والدبابات البريطانية "تشالنجر 2" تكبدت خسائر فادحة في أوكرانيا، لم يتم تسليم دبابات "أبرامز" الأمريكية في وقت لاحق فحسب، بل تحركت أيضًا بعيدًا عن الخط الأمامي".
وأشاروا أيضًا إلى أنه للسبب نفسه رفضت الولايات المتحدة لفترة طويلة منح الإذن بتزويد أوكرانيا بطائرات "إف-16".
وفي وقت سابق، دعا قائد القوات البرية الأوكرانية، العقيد الجنرال ألكسندر سيرسكي، إلى توريد الطائرات الهجومية الأمريكية القديمة من طراز "أ-10" إلى كييف.
"أ-10"- هي طائرة هجومية أمريكية، هدفها الرئيسي هو مكافحة مركبات العدو المدرعة، فضلاً عن تدمير أهداف أرضية مختلفة. وقد انتهى الإنتاج التسلسلي لهذه الآلات في عام 1984، وتم تصنيع مجموعة من 715 طائرة.
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