https://sputnikarabic.ae/20240128/لبنان-يبدأ-عمليات-معالجة-لمياه-النهر-الكبير-بعد-تسرب-مواد-نفطية-إليه--1085513182.html

لبنان يبدأ عمليات معالجة لمياه النهر الكبير بعد تسرب مواد نفطية إليه

لبنان يبدأ عمليات معالجة لمياه النهر الكبير بعد تسرب مواد نفطية إليه

بدأت فرق الصيانة والفرق التقنية التابعة لمنشآت النفط في مدينة طرابلس اللبنانية، بعمليات رش للمواد الكيماوية الخاصة لتفتيت المواد النفطية، بعد تسرب كميات من تلك... 28.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-28T18:46+0000

2024-01-28T18:46+0000

2024-01-28T18:46+0000

العالم العربي

لبنان

أخبار لبنان

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/1c/1085512444_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_3b40b5fb26c23676d3e284013e39c86b.jpg

ونقل موقع "ليبانون ديبايت" عن وزارة الطاقة والمياه اللبنانية، بيانا أصدرته اليوم الأحد، قالت فيه إنه "بعد علمنا بموضوع التسربات النفطية من أحد القساطل المهترئة أو التعديات في النهر الشمالي الكبير وما سببه ذلك من ضرر وتلوث طال القسم الممتد من النهر إلى سوريا، أمر الوزير فرق الصيانة والفرق التقنية والفنية في منشآت النفط في طرابلس، للقيام بكل ما يلزم لرفع الضرر بأسرع ما يمكن".وأضافت الوزارة، في بيانها، أنه "يجري حاليا التواصل مع وزير النفط ومدير عام النفط في سوريا الشقيقة، منذ الأمس بهذا الشأن، كما تواصل الوزير فياض مع وزير البيئة ناصر ياسين، للتنسيق بشأن الإجراءات".وبحسب الوزارة، فقد توجهت الفرق الفنية والتقنية في المنشآت أمس إلى موقع التسريب، وتعمل على رش المواد الكيمائية الخاصة بتفتيت المواد النفطية في المياه للحد من التلوث في حالات مماثلة، فيما ينسق فريق وزارة البيئة مع وزارة الطاقة والمياه ومحافظة عكار لتحديد مصادر التسرب وطرق معالجته.يذكر أن أهالي مخيم البداوي في طرابلس، كانوا قد نفذوا اعتصاما، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بدعوة مشتركة مع اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال، أمام منشآت نفط طرابلس، للتعبير عن رفضهم للتلوث في شبكة مياه الشرب والمياه الجوفية في منطقة البداوي والجوار، حسبما ذكر موقع "العهد" الإخباري.ورفع المعتصمون صورا تثبت وجود تلوث المياه، مطالبين المسؤولين المعنيين بضرورة الالتفات إلى هذه القضية الحياتية التي تلحق الضرر بحياة المواطنين وصحتهم.من جانبه، أشار رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال النقيب شادي السيد، إلى أن "منشآت النفط في طرابلس معطلة كليا، ولم تدخل إليها أي سفن محملة بالمشتقات النفطية ولا بالبترول وذلك نتيجة قرارات صادرة عن وزارة الطاقة والمياه"، على حد قوله.

https://sputnikarabic.ae/20240127/الجيش-الإسرائيلي-يعترض-أجساما-مشبوهة-في-سماء-لبنان-منطلقة-باتجاه-البلاد-1085479263.html

https://sputnikarabic.ae/20231212/البيت-الأبيض-يعلق-على-التقارير-حول-استخدام-إسرائيل-قنابل-الفسفور-الأبيض-جنوبي-لبنان-1084000000.html

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار