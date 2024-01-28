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https://sputnikarabic.ae/20240128/مراسلة-سبوتنيك-مقتل-والي-حوران-لدى-تنظيم-داعش-الإرهابي-في-ريف-درعا-1085501572.html
مراسلة "سبوتنيك": مقتل "والي حوران" لدى تنظيم "داعش" الإرهابي في ريف درعا
مراسلة "سبوتنيك": مقتل "والي حوران" لدى تنظيم "داعش" الإرهابي في ريف درعا
قُتل المعروف بلقب "والي حوران" لدى تنظيم "داعش" الإرهابي، ومعه قياديان في التنظيم، في عملية مشتركة نفذتها عناصر عسكرية محلية في الريف الغربي لمحافظة درعا،... 28.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-28T11:49+0000
2024-01-28T11:49+0000
العالم العربي
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وقالت مراسلة "سبوتنيك" في درعا، إن المسؤول الأبرز في تنظيم "داعش" الإرهابي جنوبي سوريا، المدعو أسامة شحادة العزيزي، ومعه قياديان اثنان كانا برفقته، بالإضافة إلى 4 مرافقين، قتلوا فجر اليوم خلال اشتباكات جرت بين عناصر محلية تابعة لجهاز "الأمن العسكري" ووحدات من "اللواء الثامن" من جهة، وبين خلية تابعة للتنظيم الإرهابي من جهة أخرى.وأشارت المراسلة إلى قوة مشتركة مشكلة من مجموعات محلية في مدن "جاسم" و"طفس" و"نوى" وبلدة "حيط"، داهمت منزلا كان يتحصن فيه "والي حوران" في الحي الشمالي لمدينة نوى، في ريف درعا الشمالي الغربي، جنوبي سوريا.وأفضت الاشتباكات إلى القضاء على الخلية الإرهابية بالكامل، كما أسفرت عن مقتل عنصر وإصابة آخرين من المجموعات المحلية.ووفقا لهرمية تنظيم "داعش" الإرهابي، فإن "والي حوران" هو المسؤول الأول لدى التنظيم في جنوب سوريا الممتد بين محافظتي درعا والسويداء.وأضافت المراسلة أن الاشتباكات استمرت لعدة ساعات، انتهت باقتحام المنزل، مشيرةً إلى أن أحد الإرهابيين فجّر نفسه بحزام لدى محاصرته.
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العالم العربي
العالم العربي

مراسلة "سبوتنيك": مقتل "والي حوران" لدى تنظيم "داعش" الإرهابي في ريف درعا

11:49 GMT 28.01.2024
© Sputnik . Fatma Hariatمقتل "والي حوران" لدى تنظيم "داعش" الإرهابي بريف درعا
مقتل والي حوران لدى تنظيم داعش الإرهابي بريف درعا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2024
© Sputnik . Fatma Hariat
تابعنا عبر
قُتل المعروف بلقب "والي حوران" لدى تنظيم "داعش" الإرهابي، ومعه قياديان في التنظيم، في عملية مشتركة نفذتها عناصر عسكرية محلية في الريف الغربي لمحافظة درعا، جنوبي سوريا.
وقالت مراسلة "سبوتنيك" في درعا، إن المسؤول الأبرز في تنظيم "داعش" الإرهابي جنوبي سوريا، المدعو أسامة شحادة العزيزي، ومعه قياديان اثنان كانا برفقته، بالإضافة إلى 4 مرافقين، قتلوا فجر اليوم خلال اشتباكات جرت بين عناصر محلية تابعة لجهاز "الأمن العسكري" ووحدات من "اللواء الثامن" من جهة، وبين خلية تابعة للتنظيم الإرهابي من جهة أخرى.
© Sputnik . Fatma Hariatمقتل "والي حوران" لدى تنظيم "داعش" الإرهابي بريف درعا
مقتل والي حوران لدى تنظيم داعش الإرهابي بريف درعا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2024
مقتل "والي حوران" لدى تنظيم "داعش" الإرهابي بريف درعا
© Sputnik . Fatma Hariat
وأشارت المراسلة إلى قوة مشتركة مشكلة من مجموعات محلية في مدن "جاسم" و"طفس" و"نوى" وبلدة "حيط"، داهمت منزلا كان يتحصن فيه "والي حوران" في الحي الشمالي لمدينة نوى، في ريف درعا الشمالي الغربي، جنوبي سوريا.
© Sputnik . Fatma Hariatمقتل "والي حوران" لدى تنظيم "داعش" الإرهابي بريف درعا
مقتل والي حوران لدى تنظيم داعش الإرهابي بريف درعا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2024
مقتل "والي حوران" لدى تنظيم "داعش" الإرهابي بريف درعا
© Sputnik . Fatma Hariat
وأفضت الاشتباكات إلى القضاء على الخلية الإرهابية بالكامل، كما أسفرت عن مقتل عنصر وإصابة آخرين من المجموعات المحلية.
ووفقا لهرمية تنظيم "داعش" الإرهابي، فإن "والي حوران" هو المسؤول الأول لدى التنظيم في جنوب سوريا الممتد بين محافظتي درعا والسويداء.
© Sputnik . Fatma Hariatمقتل "والي حوران" لدى تنظيم "داعش" الإرهابي بريف درعا
مقتل والي حوران لدى تنظيم داعش الإرهابي بريف درعا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2024
مقتل "والي حوران" لدى تنظيم "داعش" الإرهابي بريف درعا
© Sputnik . Fatma Hariat
وأضافت المراسلة أن الاشتباكات استمرت لعدة ساعات، انتهت باقتحام المنزل، مشيرةً إلى أن أحد الإرهابيين فجّر نفسه بحزام لدى محاصرته.
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