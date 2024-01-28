مراسلة "سبوتنيك": مقتل "والي حوران" لدى تنظيم "داعش" الإرهابي في ريف درعا
© Sputnik . Fatma Hariatمقتل "والي حوران" لدى تنظيم "داعش" الإرهابي بريف درعا
© Sputnik . Fatma Hariat
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قُتل المعروف بلقب "والي حوران" لدى تنظيم "داعش" الإرهابي، ومعه قياديان في التنظيم، في عملية مشتركة نفذتها عناصر عسكرية محلية في الريف الغربي لمحافظة درعا، جنوبي سوريا.
وقالت مراسلة "سبوتنيك" في درعا، إن المسؤول الأبرز في تنظيم "داعش" الإرهابي جنوبي سوريا، المدعو أسامة شحادة العزيزي، ومعه قياديان اثنان كانا برفقته، بالإضافة إلى 4 مرافقين، قتلوا فجر اليوم خلال اشتباكات جرت بين عناصر محلية تابعة لجهاز "الأمن العسكري" ووحدات من "اللواء الثامن" من جهة، وبين خلية تابعة للتنظيم الإرهابي من جهة أخرى.
© Sputnik . Fatma Hariatمقتل "والي حوران" لدى تنظيم "داعش" الإرهابي بريف درعا
مقتل "والي حوران" لدى تنظيم "داعش" الإرهابي بريف درعا
© Sputnik . Fatma Hariat
وأشارت المراسلة إلى قوة مشتركة مشكلة من مجموعات محلية في مدن "جاسم" و"طفس" و"نوى" وبلدة "حيط"، داهمت منزلا كان يتحصن فيه "والي حوران" في الحي الشمالي لمدينة نوى، في ريف درعا الشمالي الغربي، جنوبي سوريا.
© Sputnik . Fatma Hariatمقتل "والي حوران" لدى تنظيم "داعش" الإرهابي بريف درعا
مقتل "والي حوران" لدى تنظيم "داعش" الإرهابي بريف درعا
© Sputnik . Fatma Hariat
وأفضت الاشتباكات إلى القضاء على الخلية الإرهابية بالكامل، كما أسفرت عن مقتل عنصر وإصابة آخرين من المجموعات المحلية.
ووفقا لهرمية تنظيم "داعش" الإرهابي، فإن "والي حوران" هو المسؤول الأول لدى التنظيم في جنوب سوريا الممتد بين محافظتي درعا والسويداء.
© Sputnik . Fatma Hariatمقتل "والي حوران" لدى تنظيم "داعش" الإرهابي بريف درعا
مقتل "والي حوران" لدى تنظيم "داعش" الإرهابي بريف درعا
© Sputnik . Fatma Hariat
وأضافت المراسلة أن الاشتباكات استمرت لعدة ساعات، انتهت باقتحام المنزل، مشيرةً إلى أن أحد الإرهابيين فجّر نفسه بحزام لدى محاصرته.