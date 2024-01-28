https://sputnikarabic.ae/20240128/مشاهد-لاشتعال-النيران-في-مارلين-لواندا-البريطانية-بعد-تعرضها-لهجوم-أنصار-الله-فيديو-1085497563.html
مشاهد لاشتعال النيران في "مارلين لواندا" البريطانية بعد تعرضها لهجوم "أنصار الله"... فيديو
مشاهد لاشتعال النيران في "مارلين لواندا" البريطانية بعد تعرضها لهجوم "أنصار الله"... فيديو
تناقلت شبكات التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، لقطات تظهر عمليات إطفاء حريق على متن سفينة "مارلين لواندا" البريطانية بعد هجوم "أنصار الله" اليمنية الصاروخي... 28.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-28T10:00+0000
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وتبيّن المشاهد الأضرار الناجمة عن استهداف جماعة "أصار الله" سفينة "مارلين لواندا" البريطانية، ومحاولة إخماد النيران المشتعلة فيها.وأمس السبت، تبنت "أنصار الله" استهداف سفينة النفط "مارلين لواندا" بصاروخ أثناء إبحارها في خليج عدن، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل فيها استمر لساعات قبل أن تتمكن الشركة المالكة لها من إخماده.وقالت "سنتاكوم" في بيان لها عبر موقع "إكس": "أمس (السبت) ضرب الحوثيون المدعومون من إيران السفينة "مارلين لواندا" المملوكة لجزر برمودا والتي ترفع علم جزر مارشال بصاروخ باليستي مضاد للسفن في خليج عدن. تنقل السفينة شحنة من النفثا للاستخدام التجاري، وهو خليط من الهيدروجين السائل الشديد الاشتعال. وفي أعقاب الهجوم الصاروخي، اندلع حريق كبير في أحد عنابر الشحن".وأضاف البيان: "استجابت بسرعة المدمرة "يو.إس.إس كارني" والفرقاطة البحرية الفرنسية "إف.إس آلساس" والفرقاطة البحرية الهندية "آي.إن.إس فيساكاباتنام"، حيث قدمت مواد مهمة لمكافحة الحرائق ومساعدة الطاقم المدني، الذي استنفد قدرته على مكافحة الحرائق العضوية. ويتكون الطاقم المتعدد الجنسيات، الذي عرض الحوثيون حياته للخطر، من 22 هنديًا و1 بنغلاديشي".
https://sputnikarabic.ae/20240127/الجيش-الأمريكي-يعلن-عودة-السفينة-مارلين-لواندا-لمسارها-السابق-بعد-استهدافها-من-أنصار-الله-1085490355.html
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العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, نادي الفيديو
العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, نادي الفيديو
مشاهد لاشتعال النيران في "مارلين لواندا" البريطانية بعد تعرضها لهجوم "أنصار الله"... فيديو
تناقلت شبكات التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، لقطات تظهر عمليات إطفاء حريق على متن سفينة "مارلين لواندا" البريطانية بعد هجوم "أنصار الله" اليمنية الصاروخي عليها.
وتبيّن المشاهد الأضرار الناجمة عن استهداف جماعة "أصار الله" سفينة "مارلين لواندا" البريطانية، ومحاولة إخماد النيران المشتعلة فيها.
وأمس السبت، تبنت "أنصار الله" استهداف سفينة النفط "مارلين لواندا" بصاروخ أثناء إبحارها في خليج عدن، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل فيها استمر لساعات قبل أن تتمكن الشركة المالكة لها من إخماده.
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، اليوم الأحد، أن استهداف "أنصار الله" اليمنية للسفينة "مارلين لواندا" أسفر عن اندلاع حريق فيها وتم إخماده دون وقوع إصابات، مشيرةً إلى أن السفينة عادت إلى مسارها السابق.
وقالت "سنتاكوم" في بيان لها عبر موقع "إكس": "أمس (السبت) ضرب الحوثيون المدعومون من إيران السفينة "مارلين لواندا" المملوكة لجزر برمودا والتي ترفع علم جزر مارشال بصاروخ باليستي مضاد للسفن في خليج عدن. تنقل السفينة شحنة من النفثا للاستخدام التجاري، وهو خليط من الهيدروجين السائل الشديد الاشتعال. وفي أعقاب الهجوم الصاروخي
، اندلع حريق كبير في أحد عنابر الشحن".
وأضاف البيان: "استجابت بسرعة المدمرة "يو.إس.إس كارني" والفرقاطة البحرية الفرنسية "إف.إس آلساس" والفرقاطة البحرية الهندية "آي.إن.إس فيساكاباتنام"، حيث قدمت مواد مهمة لمكافحة الحرائق ومساعدة الطاقم المدني، الذي استنفد قدرته على مكافحة الحرائق العضوية. ويتكون الطاقم المتعدد الجنسيات، الذي عرض الحوثيون حياته للخطر، من 22 هنديًا و1 بنغلاديشي".