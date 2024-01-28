https://sputnikarabic.ae/20240128/وزارة-الصحة-في-غزة-مقتل-165-فلسطينيا-خلال-24-ساعة-1085500092.html

وزارة الصحة في غزة: مقتل 165 فلسطينيا خلال 24 ساعة

وزارة الصحة في غزة: مقتل 165 فلسطينيا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، مقتل 165 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية في القطاع، الذي يشهد هجوما مستمرا من الجيش الإسرائيلي. 28.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-28T11:25+0000

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وقالت الوزارة في بيان، إن إسرائيل ارتكبت "19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 165 شخصا و290 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".وأشارت إلى أنه ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، فيما تمنع القوات الإسرائيلية وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني.وكانت الأمم المتحدة قد أفادت في تقرير لها في وقت سابق، بأن النساء والأطفال هم الضحايا الرئيسيون في الحرب بين إسرائيل و"حماس".وأضافت أنه نتيجة للصراع المستمر منذ أكثر من 100 يوم، ربما أصبح ما لا يقل عن 3000 امرأة أرامل ومعيلات أسر، وربما فقد ما لا يقل عن 10000 طفل آباءهم.ولفتت إلى أن من بين سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، هناك 1.9 مليون نازح و"ما يقرب من مليون امرأة وفتاة" يبحثن عن المأوى والأمان.كما تحذر تقارير منظمة الصحة العالمية من تردي أوضاع الناجين من الحرب، حيث أن 500 شخص في المتوسط ​​يتشاركون في مرحاض واحد، وأن أكثر من 2000 شخص يضطرون أحيانًا إلى استخدام مكان استحمام واحد بينما لا تحتوي بعض الملاجئ على أي شيء، مما زاد المخاوف من تفشي الأمراض.

https://sputnikarabic.ae/20240128/فلسطين-تعليق-دول-تمويل-الأونروا-عقاب-جماعي-وازدواجية-معايير-1085496075.html

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