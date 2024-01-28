https://sputnikarabic.ae/20240128/وزارة-الصحة-في-غزة-مقتل-165-فلسطينيا-خلال-24-ساعة-1085500092.html
وزارة الصحة في غزة: مقتل 165 فلسطينيا خلال 24 ساعة
وزارة الصحة في غزة: مقتل 165 فلسطينيا خلال 24 ساعة
أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، مقتل 165 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية في القطاع، الذي يشهد هجوما مستمرا من الجيش الإسرائيلي. 28.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-28T11:25+0000
2024-01-28T11:25+0000
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وقالت الوزارة في بيان، إن إسرائيل ارتكبت "19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 165 شخصا و290 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".وأشارت إلى أنه ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، فيما تمنع القوات الإسرائيلية وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني.وكانت الأمم المتحدة قد أفادت في تقرير لها في وقت سابق، بأن النساء والأطفال هم الضحايا الرئيسيون في الحرب بين إسرائيل و"حماس".وأضافت أنه نتيجة للصراع المستمر منذ أكثر من 100 يوم، ربما أصبح ما لا يقل عن 3000 امرأة أرامل ومعيلات أسر، وربما فقد ما لا يقل عن 10000 طفل آباءهم.ولفتت إلى أن من بين سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، هناك 1.9 مليون نازح و"ما يقرب من مليون امرأة وفتاة" يبحثن عن المأوى والأمان.كما تحذر تقارير منظمة الصحة العالمية من تردي أوضاع الناجين من الحرب، حيث أن 500 شخص في المتوسط يتشاركون في مرحاض واحد، وأن أكثر من 2000 شخص يضطرون أحيانًا إلى استخدام مكان استحمام واحد بينما لا تحتوي بعض الملاجئ على أي شيء، مما زاد المخاوف من تفشي الأمراض.
https://sputnikarabic.ae/20240128/فلسطين-تعليق-دول-تمويل-الأونروا-عقاب-جماعي-وازدواجية-معايير-1085496075.html
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طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
وزارة الصحة في غزة: مقتل 165 فلسطينيا خلال 24 ساعة
أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، مقتل 165 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية في القطاع، الذي يشهد هجوما مستمرا من الجيش الإسرائيلي.
وقالت الوزارة في بيان، إن إسرائيل ارتكبت "19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة
راح ضحيتها 165 شخصا و290 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".
وأضافت: "بذلك ترتفع حصيلة ضحايا الحرب في غزة إلى 26422 شخصا و65087 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".
وأشارت إلى أنه ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، فيما تمنع القوات الإسرائيلية وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني.
وكانت الأمم المتحدة قد أفادت في تقرير لها في وقت سابق، بأن النساء والأطفال هم الضحايا الرئيسيون في الحرب بين إسرائيل
و"حماس".
وأضافت أنه نتيجة للصراع المستمر منذ أكثر من 100 يوم، ربما أصبح ما لا يقل عن 3000 امرأة أرامل ومعيلات أسر، وربما فقد ما لا يقل عن 10000 طفل آباءهم.
ولفتت إلى أن من بين سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، هناك 1.9 مليون نازح و"ما يقرب من مليون امرأة وفتاة" يبحثن عن المأوى والأمان.
كما تحذر تقارير منظمة الصحة العالمية
من تردي أوضاع الناجين من الحرب، حيث أن 500 شخص في المتوسط يتشاركون في مرحاض واحد، وأن أكثر من 2000 شخص يضطرون أحيانًا إلى استخدام مكان استحمام واحد بينما لا تحتوي بعض الملاجئ على أي شيء، مما زاد المخاوف من تفشي الأمراض.