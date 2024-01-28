https://sputnikarabic.ae/20240128/وزير-الاتصالات-الإيراني-يعلن-نجاح-مشروع-إطلاق-القمر-الصناعي-مهدي-وتلقي-أولى-الإشارات-1085497847.html
وزير الاتصالات الإيراني يعلن نجاح مشروع إطلاق القمر الصناعي "مهدي" وتلقي أولى الإشارات
وزير الاتصالات الإيراني يعلن نجاح مشروع إطلاق القمر الصناعي "مهدي" وتلقي أولى الإشارات
أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، عيسى زارع بور، اليوم الأحد، استقبال إشارة القمر الصناعي "مهدي"، ما يعني نجاح مشروع الإطلاق والتشغيل الصحيح... 28.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-28T10:04+0000
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ونقلت وكالة فارس، اليوم الأحد، عن الوزير الإيراني، نجاح الإطلاق الحادي عشر للأقمار الصناعية في حكومة إبراهيم رئيسي، وأنه للمرة الأولى قام حامل الأقمار "سيمرغ 1" بوضع القمر الصناعي "مهدي" وحمولتين بحثيتين أخريين في المدار بنجاح واستقبال إشارة "مهدي".وقال عيسى زارع بور:وكانت إيران قد أطلقت، فجر اليوم الأحد، القمر الصناعي "مهدي" إلى المدار 450 درجة مع قمرين صناعيين نانويين آخرين، عبر حامل الأقمار الصناعية "سيمرغ 1" وتم وضعها في المدار بنجاح.وأضافت الوكالة الإيرانية أن "أهم إنجاز في هذا الإطلاق هو عملية [الحقن المتعدد] التي تحققت"، مضيفةً أن "مهدي هو من ضمن سلسلة أقمار الاتصالات وتم صنعها في معهد أبحاث الفضاء الإيراني".ويشار إلى أن "مهدي" هو قمر صناعي بحثي يبلغ وزنه 32 كيلوغراما، تم تطويره واختباره في مركز أبحاث الفضاء الإيراني. و"كيهان-2" و"هاتف-1" هما قمران صناعيان نانويان طورتهما شركة صناعة الإلكترونيات الإيرانية، التي تديرها وزارة الدفاع الإيرانية. ولا يتجاوز وزن هذه الأقمار عشرة كيلوغرامات.وذكرت القناة التلفزيونية أن القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني أطلقت، الأسبوع الماضي، القمر الصناعي "ثريا" إلى مداره باستخدام مركبة الإطلاق "قائم 100".
https://sputnikarabic.ae/20240128/إيران-تطلق-ثلاثة-أقمار-صناعية-إلى-المدار-في-وقت-واحد-فيديو-وصور-1085494361.html
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إيران, أخبار إيران, العالم
وزير الاتصالات الإيراني يعلن نجاح مشروع إطلاق القمر الصناعي "مهدي" وتلقي أولى الإشارات
أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، عيسى زارع بور، اليوم الأحد، استقبال إشارة القمر الصناعي "مهدي"، ما يعني نجاح مشروع الإطلاق والتشغيل الصحيح للقمر في مداره.
ونقلت وكالة
فارس، اليوم الأحد، عن الوزير الإيراني، نجاح الإطلاق الحادي عشر للأقمار الصناعية في حكومة إبراهيم رئيسي، وأنه للمرة الأولى قام حامل الأقمار "سيمرغ 1" بوضع القمر الصناعي "مهدي" وحمولتين بحثيتين أخريين في المدار بنجاح واستقبال إشارة "مهدي".
أبارك هذا الإنجاز المهم للشعب العزيز وخبراء الفضاء، وخاصة زملائي في معهد أبحاث الفضاء ووزارة الدفاع.
وكانت إيران قد أطلقت، فجر اليوم الأحد، القمر الصناعي
"مهدي" إلى المدار 450 درجة مع قمرين صناعيين نانويين آخرين، عبر حامل الأقمار الصناعية "سيمرغ 1" وتم وضعها في المدار بنجاح.
وأضافت الوكالة الإيرانية أن "أهم إنجاز في هذا الإطلاق هو عملية [الحقن المتعدد] التي تحققت"، مضيفةً أن "مهدي هو من ضمن سلسلة أقمار الاتصالات وتم صنعها في معهد أبحاث الفضاء الإيراني".
ويشار إلى أن "مهدي" هو قمر صناعي بحثي يبلغ وزنه 32 كيلوغراما، تم تطويره واختباره في مركز أبحاث الفضاء الإيراني.
و"كيهان-2" و"هاتف-1" هما قمران صناعيان نانويان طورتهما شركة صناعة الإلكترونيات الإيرانية، التي تديرها وزارة الدفاع الإيرانية. ولا يتجاوز وزن هذه الأقمار عشرة كيلوغرامات.
وذكرت القناة التلفزيونية أن القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني أطلقت، الأسبوع الماضي، القمر الصناعي "ثريا" إلى مداره باستخدام مركبة الإطلاق "قائم 100".