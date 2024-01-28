https://sputnikarabic.ae/20240128/وزير-الخارجية-في-الحكومة-المكلفة-من-البرلمان-الليبي-يطالب-بموقف-عربي-حازم-يدعم-الـأونروا-1085511348.html

وزير الخارجية في الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي يطالب بموقف عربي حازم يدعم الـ"أونروا"

وزير الخارجية في الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي يطالب بموقف عربي حازم يدعم الـ"أونروا"

طالب وزير الخارجية والتعاون الدولي المفوض في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، عبد الهادي الحويج، اليوم الأحد، بموقف عربي حازم لدعم وكالة غوث وتشغيل... 28.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-28T17:38+0000

2024-01-28T17:38+0000

2024-01-28T17:39+0000

العالم العربي

دعم الأونروا

العالم

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سبوتنيك - بنغازي. وأشار الحويج إلى أن "قرار محكمة العدل الدولية الأخير حول الوضع في غزة، يعد حكما تاريخيا في صالح القضية الفلسطينية، لكنه غير كاف".وأضاف الحويج، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التي تأسست عام 1949، قُطع عنها تمويلات من جانب عدة دول من بينها الولايات المتحدة"، مطالبا بـ"موقف عربي يدعم الوكالة، ويدعم أيضا وقف العدوان على غزة، ويمنع تهجير شعبنا في غزة وشعبنا الفلسطيني من أراضيه ويعمل على إعادة إعمار غزة والمدن والمناطق المتضررة".وأكد الحويج أن "ما نحتاجه هو موقف رسمي ينسجم مع الموقف الشعبي العربي ومع ما تطلبه جنوب أفريقيا، فالموقف الرسمي للأسف لا يزال مرتبك وخجول"، مشيرا إلى أن "ما نطلبه من جامعة الدول العربية هو الدعم الذي أوقف من الدول الغربية أن يقابله دعم عربي رسمي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وأن يستمر تدفق المساعدات للشعب الفلسطيني وإدخال شاحنات المساعدات الإنسانية والصحية والغذائية للشعب الفلسطيني".وتابع: "جنوب أفريقيا لا يمكن أن تقبل تمييزًا عنصريًا يمارس ضد الشعب الفلسطيني، وحدوث إبادة جماعية للشعب الفلسطيني".وحول مسألة الأسرى من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، أكّد الحويج أن "الكيان الصهيوني يتحدث عن المئات الذين احتجزوا ويريد أن يتم تبادلهم، لكن يجب بالمقابل الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين الذين يقبعون في سجون الاحتلال الصهيوني منذ عشرات السنين".وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، في وقت سابق من اليوم الأحد، أن "حرب إسرائيل على الأونروا ليست جديدة"، مشيرًا إلى أنها "تعمل على تصفية قضية اللاجئين".وقال اشتية، في مؤتمر صحفي، إن "إسرائيل بدأت حملة دولية ضد وكالة الأونروا"، معربًا عن صدمة بلاده إزاء إعلان بعض الدول تعليق تمويلها للوكالة.وأضاف أن "تجميد المساعدات للأونروا يتزامن مع سعي إسرائيل تهجير الفلسطينيين من غزة"، واصفًا الهجوم الإسرائيلي على الأمم المتحدة وخاصة الـ"أونروا" بـ"الانتقامي".اقرأ أيضا: فرنسا تعلق مساعداتها لوكالة "أونروا"اقرأ أيضا: الأردن: لا ينبغي معاقبة "الأونروا" بناء على اتهامات ضد 12 شخصا من أصل 13 ألف موظف

https://sputnikarabic.ae/20240128/الهيئة-الدولية-لدعم-فلسطين-تعليق-تمويل-الـأونروا-يعرض-حياة-6-ملايين-فلسطيني-للخطر-1085510736.html

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