https://sputnikarabic.ae/20240128/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-لن-نتوقف-ما-دام-لدينا-مختطفون-في-قطاع-غزة-1085510328.html

وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نتوقف ما دام لدينا مختطفون في قطاع غزة

وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نتوقف ما دام لدينا مختطفون في قطاع غزة

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الأحد، أن العمليات العسكرية تجبر "حماس" على التفاوض مع إسرائيل. 28.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-28T19:09+0000

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وقال غالانت، في تصريحات له، إن بلاده "لن توقف الحرب ما دام لديها مختطفون في قطاع غزة"، مشيرا إلى أن "هناك في خان يونس وأماكن أخرى يستسلم الكثير من المخربين".وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي أن "هناك ثمن ندفعه وهذا جزء من الحرب"، متابعا: "هناك نتيجة واحدة لهذه الحرب وهي تقويض القدرات العسكرية لحماس".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 27 ألف قتيل وأكثر من 63 ألف مصاب.

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العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم