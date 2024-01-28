عربي
https://sputnikarabic.ae/20240128/2-بي---24-مدفع-هاون-روسي-لضرب-قوات-المشاة-ومصادر-إطلاق-النار-1085498303.html
"2 بي - 24".. مدفع هاون روسي لضرب قوات المشاة ومصادر إطلاق النار
"2 بي - 24".. مدفع هاون روسي لضرب قوات المشاة ومصادر إطلاق النار
تمثل مدافع الهاون أحد مصادر النيران غير المباشرة، التي تمكن أي قوة عسكرية من ضرب مواقع العدو التي تقع خلف سواتر طبيعية ولا يمكن الوصول إليها بمصادر النيران... 28.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-28T10:42+0000
2024-01-28T10:42+0000
رصد عسكري
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/1c/1085498719_0:0:1728:972_1920x0_80_0_0_508c5d03f4c2ced6c476a8ecfc387ec7.jpg
وتعتمد نظرية عمل مدافع الهاون على استخدام ماسورة قصيرة مزودة بإبرة إطلاق نار في أسفلها يتم تلقيمها يدويا من الأمام لتطلق القذائف بسرعة منخفضة ومسارات عالية تمكنها من الوصول إلى الأهداف التي لا يمكن ضربها بالمدفعية ذات الماسورة الطويلة التي تطلق قذائفها بسرعات كبيرة ولمسافات بعيدة.وتطور روسيا أنواع مختلفة من مدافع الهاون منها المدفع "2 بي - 24"، الذي تم تصميمه لضرب مواقع قوات المشاة ومصادر إطلاق النيران المعادية، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ويستطيع الهاون "2 بي - 24" تنفيذ العديد من المهام القتالية التي تشمل زيادة كثافة القصف وزيادة معدلات الإطلاق.المواصفات الفنيةوبفضل الوزن الخفيف للهاون الروسي، يمكن استخدامه بسرعة وكفاءة عالية وإخفاءه بعد إطلاق النار قبل أن يتمكن العدو من رصد مواقع الإطلاق أو استهدافها.يذكر أن روسيا تمتلك قوة مدفعية هائلة تضم نحو 15 ألف قطعة مدفعية تجعلها في المرتبة الأولى عالميا في حجم المدافع ذاتية الحركة والمدافع المقطورة، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2024، بينما تصنف في المرتبة الثانية عالميا من حيث حجم قوة راجمات الصواريخ.
https://sputnikarabic.ae/20231225/ابتكار-روسي-يحول-قاذف-أر-بي-جي-إلى-مدفع-هاون-فيديو-1084439666.html
https://sputnikarabic.ae/20230110/ما-هي-أهمية-مدافع-الهاون-في-المعارك-البرية؟-1072129931.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/1c/1085498719_0:0:1488:1116_1920x0_80_0_0_e36ce6695e033cdce2d9798d3c4066ee.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن

"2 بي - 24".. مدفع هاون روسي لضرب قوات المشاة ومصادر إطلاق النار

10:42 GMT 28.01.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورقذائف هاون روسية عيار 82 ملم
قذائف هاون روسية عيار 82 ملم - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2024
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تمثل مدافع الهاون أحد مصادر النيران غير المباشرة، التي تمكن أي قوة عسكرية من ضرب مواقع العدو التي تقع خلف سواتر طبيعية ولا يمكن الوصول إليها بمصادر النيران المباشرة أو حتى بأنواع المدفعية الأخرى.
وتعتمد نظرية عمل مدافع الهاون على استخدام ماسورة قصيرة مزودة بإبرة إطلاق نار في أسفلها يتم تلقيمها يدويا من الأمام لتطلق القذائف بسرعة منخفضة ومسارات عالية تمكنها من الوصول إلى الأهداف التي لا يمكن ضربها بالمدفعية ذات الماسورة الطويلة التي تطلق قذائفها بسرعات كبيرة ولمسافات بعيدة.
القوات الروسية تطلق صاروخ أر بي جي خلال التدريبات البحرية لأسطول بحر البلطيق - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ابتكار روسي يحول قاذف "أر بي جي" إلى مدفع هاون... فيديو
25 ديسمبر 2023, 11:17 GMT
وتطور روسيا أنواع مختلفة من مدافع الهاون منها المدفع "2 بي - 24"، الذي تم تصميمه لضرب مواقع قوات المشاة ومصادر إطلاق النيران المعادية، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
ويستطيع الهاون "2 بي - 24" تنفيذ العديد من المهام القتالية التي تشمل زيادة كثافة القصف وزيادة معدلات الإطلاق.

المواصفات الفنية

الوزن: 45 كغ.
طاقم التشغيل: 5 أفراد.
العيار: 82 ملم.
أقصى مدى إطلاق نار: 6 كلم.
أقل مدى إطلاق نار: 100 متر.
معدل إطلاق النار: لا يقل عن 20 طلقة في الدقيقة.
زاوية إطلاق النار: من 45 إلى 85 درجة.
زمن الإعداد للقتال: 30 ثانية.
الزمن اللازم لإزالته من موقع الإطلاق: ليس أكثر من 30 ثانية.
هاون ساني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
ما هي أهمية مدافع الهاون في المعارك البرية؟
10 يناير 2023, 16:40 GMT
وبفضل الوزن الخفيف للهاون الروسي، يمكن استخدامه بسرعة وكفاءة عالية وإخفاءه بعد إطلاق النار قبل أن يتمكن العدو من رصد مواقع الإطلاق أو استهدافها.
يذكر أن روسيا تمتلك قوة مدفعية هائلة تضم نحو 15 ألف قطعة مدفعية تجعلها في المرتبة الأولى عالميا في حجم المدافع ذاتية الحركة والمدافع المقطورة، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2024، بينما تصنف في المرتبة الثانية عالميا من حيث حجم قوة راجمات الصواريخ.
© Sputnikإيه يو - 220 إم"... مدفع روسي بقدرات خارقة للوحدات البحرية
إيه يو - 220 إم... مدفع روسي بقدرات خارقة للوحدات البحرية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2024
إيه يو - 220 إم"... مدفع روسي بقدرات خارقة للوحدات البحرية
© Sputnik
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:24 GMTИзраильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تنهي مهام بعض القوات في غزة... صور وفيديو11:00 GMTРабота разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة26 يناير, 15:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала