https://sputnikarabic.ae/20240128/2-بي---24-مدفع-هاون-روسي-لضرب-قوات-المشاة-ومصادر-إطلاق-النار-1085498303.html
"2 بي - 24".. مدفع هاون روسي لضرب قوات المشاة ومصادر إطلاق النار
"2 بي - 24".. مدفع هاون روسي لضرب قوات المشاة ومصادر إطلاق النار
تمثل مدافع الهاون أحد مصادر النيران غير المباشرة، التي تمكن أي قوة عسكرية من ضرب مواقع العدو التي تقع خلف سواتر طبيعية ولا يمكن الوصول إليها بمصادر النيران... 28.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-28T10:42+0000
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وتعتمد نظرية عمل مدافع الهاون على استخدام ماسورة قصيرة مزودة بإبرة إطلاق نار في أسفلها يتم تلقيمها يدويا من الأمام لتطلق القذائف بسرعة منخفضة ومسارات عالية تمكنها من الوصول إلى الأهداف التي لا يمكن ضربها بالمدفعية ذات الماسورة الطويلة التي تطلق قذائفها بسرعات كبيرة ولمسافات بعيدة.وتطور روسيا أنواع مختلفة من مدافع الهاون منها المدفع "2 بي - 24"، الذي تم تصميمه لضرب مواقع قوات المشاة ومصادر إطلاق النيران المعادية، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ويستطيع الهاون "2 بي - 24" تنفيذ العديد من المهام القتالية التي تشمل زيادة كثافة القصف وزيادة معدلات الإطلاق.المواصفات الفنيةوبفضل الوزن الخفيف للهاون الروسي، يمكن استخدامه بسرعة وكفاءة عالية وإخفاءه بعد إطلاق النار قبل أن يتمكن العدو من رصد مواقع الإطلاق أو استهدافها.يذكر أن روسيا تمتلك قوة مدفعية هائلة تضم نحو 15 ألف قطعة مدفعية تجعلها في المرتبة الأولى عالميا في حجم المدافع ذاتية الحركة والمدافع المقطورة، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2024، بينما تصنف في المرتبة الثانية عالميا من حيث حجم قوة راجمات الصواريخ.
https://sputnikarabic.ae/20231225/ابتكار-روسي-يحول-قاذف-أر-بي-جي-إلى-مدفع-هاون-فيديو-1084439666.html
https://sputnikarabic.ae/20230110/ما-هي-أهمية-مدافع-الهاون-في-المعارك-البرية؟-1072129931.html
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
"2 بي - 24".. مدفع هاون روسي لضرب قوات المشاة ومصادر إطلاق النار
تمثل مدافع الهاون أحد مصادر النيران غير المباشرة، التي تمكن أي قوة عسكرية من ضرب مواقع العدو التي تقع خلف سواتر طبيعية ولا يمكن الوصول إليها بمصادر النيران المباشرة أو حتى بأنواع المدفعية الأخرى.
وتعتمد نظرية عمل مدافع الهاون على استخدام ماسورة قصيرة مزودة بإبرة إطلاق نار في أسفلها يتم تلقيمها يدويا من الأمام لتطلق القذائف بسرعة منخفضة ومسارات عالية تمكنها من الوصول إلى الأهداف التي لا يمكن ضربها بالمدفعية
ذات الماسورة الطويلة التي تطلق قذائفها بسرعات كبيرة ولمسافات بعيدة.
25 ديسمبر 2023, 11:17 GMT
وتطور روسيا أنواع مختلفة من مدافع الهاون منها المدفع "2 بي - 24"، الذي تم تصميمه لضرب مواقع قوات المشاة ومصادر إطلاق النيران المعادية، حسبما ذكر
موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
ويستطيع الهاون "2 بي - 24" تنفيذ العديد من المهام القتالية التي تشمل زيادة كثافة القصف وزيادة معدلات الإطلاق.
أقصى مدى إطلاق نار: 6 كلم.
أقل مدى إطلاق نار: 100 متر.
معدل إطلاق النار: لا يقل عن 20 طلقة في الدقيقة.
زاوية إطلاق النار: من 45 إلى 85 درجة.
زمن الإعداد للقتال: 30 ثانية.
الزمن اللازم لإزالته من موقع الإطلاق: ليس أكثر من 30 ثانية.
وبفضل الوزن الخفيف للهاون الروسي، يمكن استخدامه بسرعة وكفاءة عالية وإخفاءه بعد إطلاق النار قبل أن يتمكن العدو من رصد مواقع الإطلاق أو استهدافها.
يذكر أن روسيا تمتلك قوة مدفعية هائلة
تضم نحو 15 ألف قطعة مدفعية تجعلها في المرتبة الأولى عالميا في حجم المدافع ذاتية الحركة والمدافع المقطورة، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2024، بينما تصنف في المرتبة الثانية عالميا من حيث حجم قوة راجمات الصواريخ.