https://sputnikarabic.ae/20240129/إصابة-7-أشخاص-في-غورلوفكا-بانفجار-لغم-وقصف-أوكراني-1085548797.html
إصابة 7 أشخاص في غورلوفكا بانفجار لغم وقصف أوكراني
إصابة 7 أشخاص في غورلوفكا بانفجار لغم وقصف أوكراني
أفاد رئيس بلدية غورليفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية، إيفان بريخودكو، اليوم الاثنين، بأنه تم إصابة 6 عمال بانفجار لغم في مدينة غورلوفكا، وامرأة من سكان المدينة... 29.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-29T16:34+0000
2024-01-29T16:34+0000
2024-01-29T16:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال بريخودكو على قناته في "تلغرام": "تم إصابة 6 من عمال المرافق في غورلوفكا بواسطة ألغام أوكرانية من نوع بيل في شارع باخ، كما أصيب أحد سكان غورلوفكا المسالمين نتيجة قصف قرية منجم غاغارين في شارع ستوغكا، وبذلك أصيب 7 حتى الساعة 18.00".وفي وقت سابق من اليوم، شنت القوات الأوكرانية أيضًا ضربة من صاروخ "غراد" في منطقة كالينينسكي في دونيتسك. وبحسب آخر البيانات، قُتل 3 أشخاص وأصيب 3 آخرون، بالإضافة إلى ذلك، تضرر مبنيان سكنيان خاصان وثلاثة مرافق للبنية التحتية المدنية على الأقل.تقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترًا شمال دونيتسك، وهي موطن لمؤسسات ستيرول المعنية بالكيماويات وتعدين الفحم، وهي واحدة من أكبر المدن في جمهورية دونيتسك، قبل بدء النزاع في دونباس كان عدد سكان غورلوفكا أكثر من 250 ألف شخص.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20240129/القوات-الروسية-تدمر-مستودعا-ميدانيا-على-الضفة-اليمنى-لنهر-دنيبر-1085520337.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
إصابة 7 أشخاص في غورلوفكا بانفجار لغم وقصف أوكراني
أفاد رئيس بلدية غورليفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية، إيفان بريخودكو، اليوم الاثنين، بأنه تم إصابة 6 عمال بانفجار لغم في مدينة غورلوفكا، وامرأة من سكان المدينة نتيجة قصف أوكراني.
وقال بريخودكو على قناته في "تلغرام": "تم إصابة 6 من عمال المرافق في غورلوفكا بواسطة ألغام أوكرانية من نوع بيل في شارع باخ، كما أصيب أحد سكان غورلوفكا المسالمين نتيجة قصف قرية منجم غاغارين في شارع ستوغكا، وبذلك أصيب 7 حتى الساعة 18.00".
وأشار إلى أن هذه الحادثة ليست الحادثة الأولى من نوعها للألغام من نوع "بيل" في منطقة دونباس، حيث أصابت مدنيا جراء تفجير لغم، يوم الجمعة الماضي، في غورلوفكا.
وفي وقت سابق من اليوم، شنت القوات الأوكرانية أيضًا ضربة من صاروخ "غراد" في منطقة كالينينسكي في دونيتسك. وبحسب آخر البيانات، قُتل 3 أشخاص وأصيب 3 آخرون، بالإضافة إلى ذلك، تضرر مبنيان سكنيان خاصان وثلاثة مرافق للبنية التحتية المدنية على الأقل.
تقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترًا شمال دونيتسك، وهي موطن لمؤسسات ستيرول المعنية بالكيماويات وتعدين الفحم، وهي واحدة من أكبر المدن في جمهورية دونيتسك، قبل بدء النزاع في دونباس كان عدد سكان غورلوفكا أكثر من 250 ألف شخص.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية
في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.