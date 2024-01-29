https://sputnikarabic.ae/20240129/إيران-تدعو-الدول-الإسلامية-إلى-قطع-الشرايين-الاقتصادية-والسياسية-لإسرائيل-1085533824.html

إيران تدعو الدول الإسلامية إلى "قطع الشرايين" الاقتصادية والسياسية لإسرائيل

إيران تدعو الدول الإسلامية إلى "قطع الشرايين" الاقتصادية والسياسية لإسرائيل

دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الدول الإسلامية إلى "استخدام ما لديها من أدوات لقطع الشرايين الاقتصادية والسياسية لإسرائيل"، مشيرًا إلى... 29.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-29T09:57+0000

2024-01-29T09:57+0000

2024-01-29T09:57+0000

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

إيران

أخبار إيران

غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/10/1082057700_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_752137b399673013538dc5d156f1b7c3.jpg

ونقلت وكالة "إرنا" عن کنعاني تصريحاته في مؤتمره الصحفي، الیوم الاثنین، والتي قال فيها إنه في ظل الوضع الصعب الذي يتعرض فيه الشعب المظلوم في غزة والضفة الغربية لاعتداءات إسرائيلية، "يحظى الكيان الصهيوني بدعم شامل من الدول الأوروبية وأمريكا، ويتعين على الدول الإسلامية استخدام طاقاتها للضغط عليه"، على حد تعبيره.وتابع كنعاني: "لحسن الحظ شهدنا اتخاذ إجراءات جيدة على الصعيدين القانوني والدولي"، معربًا عن أمله في أن يتم استخدام كل هذه الأدوات كرادع ضد آلة القتل التابعة لإسرائيل.وشدد كنعاني على أن "الحرب في غزة ليست الحل وأن الوقف الفوري لإطلاق النار يمكن أن يكون الأساس لعودة الهدوء إلى المنطقة"، مشيرًا إلى أن فصائل المقاومة الإقليمية لا تتلقى أوامر من إيران، ولا تتدخل إيران في قرارات المقاومة لدعم فلسطين أو الدفاع عن نفسها.تزامنت تصريحات كنعاني مع إعلان جماعة "أنصار الله" اليمنية، صباح اليوم الاثنين، استهداف سفينة الدعم اللوجستي التابعة للبحرية الأمريكية "لويس بي بولر" في خليج عدن.وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، يحيى سريع، في بيان على "تلغرام" إن استهداف السفينة الأمريكية يأتي "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا".وأضاف: "أطلقت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية مساء أمس الأحد صاروخاً بحرياً مناسباً استهدف سفينة تابعة للبحرية الأمريكية "lewis B puller" أثناء إبحارها في خليج عدن"، مشيرا إلى أن "من ضمن مهام هذه السفينة تقديم الدعم اللوجيستي للقوات الأمريكية التي تشارك في شن العدوان على بلدنا".وتابع: "عملية الاستهداف تأتي ضمن الإجراءات العسكرية التي تتخذها القوات المسلحة اليمنية دفاعاً عن اليمن العزيز وتأكيداً على قرار مساندة الشعب الفلسطيني المظلوم".وبين الحين والآخر، تعلن "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.

https://sputnikarabic.ae/20240129/واشنطن-تدرس-إمكانية-القيام-بعملية-خاطفة-وسرية-ضد-إيران-1085519088.html

https://sputnikarabic.ae/20240128/الدوحة-تؤكد-لطهران-التزامها-بالاتفاق-حول-وصول-إيران-إلى-أموالها-المجمدة-في-البنوك-القطرية-1085495341.html

إيران

أخبار إيران

غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم