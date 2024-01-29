https://sputnikarabic.ae/20240129/الجيش-الأمريكي-يعلن-ارتفاع-الإصابات-بين-قواته-إثر-الهجوم-على-قاعدة-بالأردن-إلى-34-1085518301.html

الجيش الأمريكي يعلن ارتفاع الإصابات بين قواته إثر الهجوم على قاعدة بالأردن إلى 34

الجيش الأمريكي يعلن ارتفاع الإصابات بين قواته إثر الهجوم على قاعدة بالأردن إلى 34

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات بين القوات الأمريكية إثر الهجوم بطائرات مسيرة على قاعدة عسكرية بالأردن إلى 34،... 29.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-29T02:44+0000

2024-01-29T02:44+0000

2024-01-29T02:44+0000

الجيش الأمريكي

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

مقتل جنود

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت "سنتاكوم" في بيان لها، "في 28 يناير/ كانون الثاني، قُتل ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية، وأصيب العديد منهم جراء هجوم أحادي الاتجاه بطائرات بدون طيار أثر على قاعدة في شمال شرق الأردن، بالقرب من الحدود السورية. ارتفع عدد الأفراد الأميركيين المصابين إلى 34 من أفراد الخدمة على الأقل، لكننا نتوقع أن يتغير هذا العدد مع استمرار أعضاء الخدمة في طلب رعاية المتابعة. وتطلب الأمر نقل 8 أفراد أصيبوا بجروح من الأردن إلى مستوى رعاية أعلى، لكنهم في حالة مستقرة".ومساء أمس، أعلنت "سنتاكوم" مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة 25 آخرين في هجوم بطائرة بدون طيار على قاعدة عسكرية أمريكية في شمال شرق الأردن بالقرب من الحدود مع سوريا.وألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن اللوم على جماعات مسلحة غير محددة مدعومة من إيران، فيما قال أيضًا إن الولايات المتحدة لا تزال تجمع الحقائق.من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة الأردنية، مهند مبيضين، في تصريحات لقناة "المملكة" الأردنية إن "الهجوم الذي استهدف القوات الأميركية قرب الحدود السورية لم يقع داخل الأردن".وقال بايدن في بيان اليوم الأحد، "بينما لا نزال نجمع حقائق هذا الهجوم، فإننا نعلم أن من نفذه جماعات مسلحة متطرفة مدعومة من إيران تعمل في سوريا والعراق".ووصف الرئيس الأمريكي الهجوم بأنه "حقير وغير عادل على الإطلاق"، مضيفًا: "سنواصل التزامهم بمحاربة الإرهاب... وليس لدي أدنى شك في أننا سنحاسب كل المسؤولين في الوقت وبالطريقة التي نختارها".وقالت القيادة المركزية الأمريكية، إن الهجوم نُفذ بطائرة بدون طيار على القاعدة في شمال شرق الأردن بالقرب من الحدود مع سوريا.ووصف بايدن الوضع في بلاده، قائلًا "اليوم، قلب أميركا مثقل، فقد قتل ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية، وجُرح وأصيب العديد منهم، خلال هجوم بطائرة بدون طيار على قواتنا المتمركزة في شمال شرق الأردن بالقرب من الحدود السورية".هذا وأفاد مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك"، أن "أعمدة الدخان تصاعدت من داخل القاعدة بعد استهدافها بالطائرات المسيرة الأربع، وتبع ذلك تحليق مكثف للطيران الحربي الأمريكي".وعلى الرغم من الهجمات المكثفة التي تتعرض لها القواعد ومراكز القيادة الأميركية في سوريا، فإن الهجمات على قاعدة التنف لا تزال قليلة نسبيا، ويعود السبب ربما إلى كونها القاعدة الأمريكية الوحيدة في سوريا التي تقع خارج منطقة الجزيرة السورية.وأنشأت الولايات المتحدة قاعدة التنف الواقعة في المنطقة التي تتبع إداريا لمحافظة حمص السورية عام 2014، وتستضيف نحو 200 أمريكي إلى جانب مقاتلين تابعين لجماعة "جيش مغاوير الثورة" التي تعتبرها الحكومة السورية منظمة إرهابية، وتحيط بالقاعدة منطقة عازلة بعمق 55 كيلومترا تشكلت في إطار تفاهم أمريكي روسي عام 2016.وتتعرض القواعد الأمريكية في سوريا والعراق لهجمات متكررة منذ بدء التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، في ظل الدعم العسكري والدبلوماسي الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل.وتبنت ما يعرف بـ "المقاومة الإسلامية في العراق" معظم الهجمات ضد تلك القواعد بالإضافة إلى هجمات مماثلة ضد القواعد الأميركية في العراق.وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء الأردني مهند المبيضين، إن الهجوم كان بطائرة بدون طيار. كما أصر على أن الضربة استهدفت قاعدة التنف الأمريكية في سوريا، وليس قاعدة في الأراضي الأردنية.

https://sputnikarabic.ae/20240128/الأردن-يعلن-إدانته-للهجوم-الذي-أدى-إلى-مقتل-عدد-من-القوات-الأمريكية-بالقرب-من-الحدود-السورية-1085514885.html

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الجيش الأمريكي, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, مقتل جنود