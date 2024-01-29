عربي
Военнослужащие инженерных войск ВС РФ во время маскировки полноразмерного пневмокаркасного макета танка Т-80 - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240129/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-34-طائرة-مسيرة-أوكرانية-في-يوم-واحد-1085540930.html
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 34 طائرة مسيرة أوكرانية في يوم واحد
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 34 طائرة مسيرة أوكرانية في يوم واحد
أفادت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية، يوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال الـ 24 الساعة الماضية، 34 طائرة أوكرانية دون طيار، وقذيفة... 29.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-29T12:49+0000
2024-01-29T12:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
وزارة الدفاع الروسية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/1a/1049072096_0:57:2737:1597_1920x0_80_0_0_78f42541b4ea8c3d2249b6f6218f8437.jpg
جاء في بيان وزارة الدفاع: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي صاروخا من طراز "هيمارس"، ودمرت 34 مركبة جوية أوكرانية دون طيار في مناطق بلدات نيركوفو، وزولوتاريفكا، وبيلوغوريفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، ومارفوبول، وبولوغي في مقاطعة زابوروجيه، ورادينسك وأليوشكي في مقاطعة خيرسون".ومنذ بداية العملية الخاصة بلغت خسائر القوات الأوكرانية، 568 طائرة عسكرية، 265 طائرة هليكوبتر، 11345 مركبة جوية دون طيار، 456 نظام صواريخ مضادة للطائرات، 14817 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1211 مركبة قتالية من أنظمة إطلاق صواريخ متعددة، 7892 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون، وأيضا 18007 وحدات من المركبات العسكرية الخاصة.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240129/السيطرة-على-تابايفكا-خطوة-نحو-تحرير-مقاطعة-خاركوف-بالكامل--1085539953.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/1a/1049072096_266:0:2471:1654_1920x0_80_0_0_a65eb8ba59644519e17b72648d0b3de7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, وزارة الدفاع الروسية
روسيا, وزارة الدفاع الروسية

الدفاعات الجوية الروسية تسقط 34 طائرة مسيرة أوكرانية في يوم واحد

12:49 GMT 29.01.2024
© Sputnik . Maxim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة "إس-400"
منظومة إس-400 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2024
© Sputnik . Maxim Blinov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية، يوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال الـ 24 الساعة الماضية، 34 طائرة أوكرانية دون طيار، وقذيفة واحدة من طراز "هيمارس".
جاء في بيان وزارة الدفاع: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي صاروخا من طراز "هيمارس"، ودمرت 34 مركبة جوية أوكرانية دون طيار في مناطق بلدات نيركوفو، وزولوتاريفكا، وبيلوغوريفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، ومارفوبول، وبولوغي في مقاطعة زابوروجيه، ورادينسك وأليوشكي في مقاطعة خيرسون".

وأضاف البيان أن الطيران العملياتي التكتيكي، والمركبات الجوية دون طيار، والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات من القوات المسلحة الروسية، في غضون 24 ساعة، ضربت مستودعات الأسلحة الصاروخية والمدفعية والوقود، فضلاً عن القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 109 مناطق.

إطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
السيطرة على تابايفكا خطوة نحو تحرير مقاطعة خاركوف بالكامل
12:26 GMT
ومنذ بداية العملية الخاصة بلغت خسائر القوات الأوكرانية، 568 طائرة عسكرية، 265 طائرة هليكوبتر، 11345 مركبة جوية دون طيار، 456 نظام صواريخ مضادة للطائرات، 14817 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1211 مركبة قتالية من أنظمة إطلاق صواريخ متعددة، 7892 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون، وأيضا 18007 وحدات من المركبات العسكرية الخاصة.

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مظاهرات في مدن أوروبية وعربية تضامنا مع فلسطين14:01 GMTРабота разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала