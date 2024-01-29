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Военнослужащие инженерных войск ВС РФ во время маскировки полноразмерного пневмокаркасного макета танка Т-80 - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240129/السيطرة-على-تابايفكا-خطوة-نحو-تحرير-مقاطعة-خاركوف-بالكامل--1085539953.html
السيطرة على تابايفكا خطوة نحو تحرير مقاطعة خاركوف بالكامل
السيطرة على تابايفكا خطوة نحو تحرير مقاطعة خاركوف بالكامل
أفاد رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في مقاطعة خاركوف، فيتالي غانشيف، بأن تحرير بلدة تابايفكا يشكل خطوة أخرى نحو فرض السيطرة الروسية على المنطقة بأكملها. 29.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-29T12:26+0000
2024-01-29T12:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال غانشيف لوكالة "سبوتنيك": "هذه خطوة أخرى نحو تحرير المنطقة بأكملها. يواصل العسكريون في القوات المسلحة الروسية التحرك في اتجاه كوبيانسك، ويواجه جنودنا مهمة صعبة للغاية، العدو قوي. لكننا نؤمن بقدراتنا وبشبابنا وبالنصر".وفي يناير/كانون الثاني، أفادت إدارة غانشيف بأن 35 بلدة كانت تحت السيطرة الروسية في مقاطعة خاركوف.وفي وقت سابق، من اليوم الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش الروسي حرر بلدة تابايفكا في مقاطعة خاركوف.وقالت الدفاع في بيانها: "في اتجاه كوبيانسك، حررت العمليات النشطة لوحدات مجموعة "الغرب" بلدة تابايفكا في مقاطعة خاركوف".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.القوات الروسية تسيطر على مدرعة "إم 113" أمريكية الصنع في اتجاه أرتيوموفسك.. صوروأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240129/صناعة-أول-مسيرة-مدعومة-بمضاد-للدبابات-في-روسيا-فيديو--1085538056.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

السيطرة على تابايفكا خطوة نحو تحرير مقاطعة خاركوف بالكامل

12:26 GMT 29.01.2024
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة
إطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2024
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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أفاد رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في مقاطعة خاركوف، فيتالي غانشيف، بأن تحرير بلدة تابايفكا يشكل خطوة أخرى نحو فرض السيطرة الروسية على المنطقة بأكملها.
وقال غانشيف لوكالة "سبوتنيك": "هذه خطوة أخرى نحو تحرير المنطقة بأكملها. يواصل العسكريون في القوات المسلحة الروسية التحرك في اتجاه كوبيانسك، ويواجه جنودنا مهمة صعبة للغاية، العدو قوي. لكننا نؤمن بقدراتنا وبشبابنا وبالنصر".
وفي يناير/كانون الثاني، أفادت إدارة غانشيف بأن 35 بلدة كانت تحت السيطرة الروسية في مقاطعة خاركوف.
وفي وقت سابق، من اليوم الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش الروسي حرر بلدة تابايفكا في مقاطعة خاركوف.
وقالت الدفاع في بيانها: "في اتجاه كوبيانسك، حررت العمليات النشطة لوحدات مجموعة "الغرب" بلدة تابايفكا في مقاطعة خاركوف".
صناعة أول مسيرة مدعومة بمضاد للدبابات في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2024
صناعة أول مسيرة مدعومة بمضاد للدبابات في روسيا... فيديو
12:00 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
القوات الروسية تسيطر على مدرعة "إم 113" أمريكية الصنع في اتجاه أرتيوموفسك.. صور
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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