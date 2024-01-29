https://sputnikarabic.ae/20240129/القوات-الروسية-تحرر-تابايفكا-في-مقاطعة-خاركوف--1085535442.html
القوات الروسية تحرر تابايفكا في مقاطعة خاركوف
القوات الروسية تحرر تابايفكا في مقاطعة خاركوف
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن الجيش الروسي حرر بلدة تابايفكا في مقاطعة خاركوف. 29.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-29T10:37+0000
2024-01-29T10:37+0000
2024-01-29T10:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع في بيانها: "في اتجاه كوبيانسك، حررت العمليات النشطة لوحدات مجموعة "الغرب" بلدة تابايفكا في مقاطعة خاركوف".وأضاف البيان: "تمكن الجيش الروسي في منطقة سينكوفكا من صد ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية من اللواءين الميكانيكيين الثلاثين والثاني والثلاثين للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو في اتجاه كوبيانسك ما يصل إلى 30 عسكريًا وسيارتين مدرعتين وثلاث شاحنات صغيرة ومدفع هاوتزر"ميستا-بي".وأشار البيان إلى أن "وحدات من مجموعة "الجنوب" صدت 6 هجمات شنتها مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 22 التابع للقوات الأوكرانية في مناطق بيلوغوروفكا وبيريزدنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.القوات الروسية تسيطر على مدرعة "إم 113" أمريكية الصنع في اتجاه أرتيوموفسك.. صوروأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تدمر مستودعا ميدانيا أوكرانيا على الضفة اليمنى لنهر دنيبر
https://sputnikarabic.ae/20240125/غراد-الروسية-تدمر-مواقع-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-فيديو-1085417741.html
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روسيا
القوات الروسية تحرر تابايفكا في مقاطعة خاركوف
10:37 GMT 29.01.2024 (تم التحديث: 10:54 GMT 29.01.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن الجيش الروسي حرر بلدة تابايفكا في مقاطعة خاركوف.
وقالت الدفاع في بيانها: "في اتجاه كوبيانسك، حررت العمليات النشطة لوحدات مجموعة "الغرب" بلدة تابايفكا في مقاطعة خاركوف".
وأضاف البيان: "تمكن الجيش الروسي في منطقة سينكوفكا من صد ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية من اللواءين الميكانيكيين الثلاثين والثاني والثلاثين للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو في اتجاه كوبيانسك ما يصل إلى 30 عسكريًا وسيارتين مدرعتين وثلاث شاحنات صغيرة ومدفع هاوتزر"ميستا-بي".
وتابع: "في اتجاه كراسني ليمان، قامت وحدات من مجموعة "المركز" بتحسين التموضع على طول خط المواجهة وهزمت، بدعم من المدفعية، المجموعات الهجومية التابعة للواء الميكانيكي 63 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق يامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية. وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 280 عسكريا ودبابة وثلاث مركبات".
وأشار البيان إلى أن "وحدات من مجموعة "الجنوب" صدت 6 هجمات شنتها مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 22 التابع للقوات الأوكرانية في مناطق بيلوغوروفكا وبيريزدنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
ووفقا للبيان، فإن "خسائر العدو وصلت إلى 210 جنديًا وشاحنتين صغيرتين ومدفعين من طراز "دي-30" ومدفعًا مضادًا للدبابات من طراز "رابير".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.