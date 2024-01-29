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Военнослужащие инженерных войск ВС РФ во время маскировки полноразмерного пневмокаркасного макета танка Т-80 - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240129/القوات-الروسية-تدمر-مستودعات-الوقود-والمعدات-العسكرية-الأوكرانية-على-عدة-محاور-1085537060.html
القوات الروسية تدمر مستودعات الوقود والمعدات العسكرية الأوكرانية على عدة محاور
القوات الروسية تدمر مستودعات الوقود والمعدات العسكرية الأوكرانية على عدة محاور
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية دمرت مستودعات صواريخ وقذائف مدفعية ووقود ومعدات عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية. 29.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-29T11:33+0000
2024-01-29T11:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات دون طيار، والقوات الصاروخية والمدفعية مستودعات الوقود وكذلك القوى البشرية والمعدات العسكرية الأوكرانية في 109 مناطق".وتابع البيان: "على محور زابوروجيه، استهدفت القوات الروسية، بدعم من سلاح الجو والمدفعية، تحشدات لأفراد ومعدات من اللواءين الآليين 33 و65 للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي 112 قرب بلدتي رابوتينو ويوركوفكا، في مقاطعة زابوروجيه".وقالت الدفاع: "على محور جنوب دونيتسك، صدت القوات الروسية، هجوما للواء الدفاع الإقليمي 127، في قرية بريتنويه في مقاطعة زابوروجيه، وبلغت خسائر العدو نحو 90 عسكريًا وسيارتين".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.القوات الروسية تسيطر على مدرعة "إم 113" أمريكية الصنع في اتجاه أرتيوموفسك.. صوروأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240129/القوات-الروسية-تحرر-تابايفكا-في-مقاطعة-خاركوف--1085535442.html
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روسيا

القوات الروسية تدمر مستودعات الوقود والمعدات العسكرية الأوكرانية على عدة محاور

11:33 GMT 29.01.2024
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة
إطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2024
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية دمرت مستودعات صواريخ وقذائف مدفعية ووقود ومعدات عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات دون طيار، والقوات الصاروخية والمدفعية مستودعات الوقود وكذلك القوى البشرية والمعدات العسكرية الأوكرانية في 109 مناطق".

وأضاف البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي أحد أنظمة الإطلاق الصاروخية المتعددة "هيمارس"، وتم تدمير 34 طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق عدة في جمهورية لوغانسك الشعبية وفي مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون".

وتابع البيان: "على محور زابوروجيه، استهدفت القوات الروسية، بدعم من سلاح الجو والمدفعية، تحشدات لأفراد ومعدات من اللواءين الآليين 33 و65 للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي 112 قرب بلدتي رابوتينو ويوركوفكا، في مقاطعة زابوروجيه".

وبحسب البيان، فإن "القوات الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 30 عسكرياً أوكرانياً، وثلاث شاحنات، ومدفعا من طراز "دي- 30".

وقالت الدفاع: "على محور جنوب دونيتسك، صدت القوات الروسية، هجوما للواء الدفاع الإقليمي 127، في قرية بريتنويه في مقاطعة زابوروجيه، وبلغت خسائر العدو نحو 90 عسكريًا وسيارتين".
تم الاستيلاء على ناقلة جنود مدرعة أمريكية من طراز M113 تابعة للواء الميكانيكي المنفصل رقم 110 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من أرتيموفسك من قبل جنود من وحدات الإصلاح التابعة للواء البنادق الآلية التابع للحرس رقم 200 التابع للأسطول الشمالي. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر تابايفكا في مقاطعة خاركوف
10:37 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
القوات الروسية تسيطر على مدرعة "إم 113" أمريكية الصنع في اتجاه أرتيوموفسك.. صور
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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