https://sputnikarabic.ae/20240129/المقاومة-الإسلامية-في-العراق-تتبنى-الهجوم-على-قاعدة-أمريكية-قرب-الحدود-السورية-الأردنية-1085519929.html

"المقاومة الإسلامية في العراق" تتبنى الهجوم على قاعدة أمريكية قرب الحدود السورية الأردنية

"المقاومة الإسلامية في العراق" تتبنى الهجوم على قاعدة أمريكية قرب الحدود السورية الأردنية

أعلنت ما يعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق"، مساء أمس الأحد، مسؤوليتها عن 3 هجمات على قواعد للقوات الأمريكية بواسطة الطائرات المسيرة، منها الهجوم على قاعدة... 29.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-29T07:13+0000

2024-01-29T07:13+0000

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ونقلت وكالة "عمون" عن "المقاومة الإسلامية في العراق"، بيانا قالت فيه: "تم استهداف أربع قواعد للأعداء، ثلاث منها في سوريا، وهي قاعدة الشدادي، قاعدة الركبان، وقاعدة التنف (الواقعة قرب الحدود السورية الأردنية)، والرابعة داخل أراضينا الفلسطينية المحتلة وهي منشأة زفولون البحرية".وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات بين القوات الأمريكية إثر الهجوم بطائرات مسيرة على قاعدة عسكرية في الأردن إلى 34، مشيرةً إلى أن هناك ما يقرب من 350 من أفراد الجيش والقوات الجوية الأمريكية منتشرين في القاعدة.وقالت "سنتاكوم" في بيان لها: "في 28 يناير/ كانون الثاني، قُتل ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية، وأصيب العديد منهم جراء هجوم أحادي الاتجاه بطائرات دون طيار أثر على قاعدة في شمال شرق الأردن، بالقرب من الحدود السورية".وتابعت القيادة الأمريكية "ارتفع عدد الأفراد الأمريكيين المصابين إلى 34 من أفراد الخدمة على الأقل، لكننا نتوقع أن يتغير هذا العدد مع استمرار أعضاء الخدمة في طلب رعاية المتابعة. وتطلب الأمر نقل 8 أفراد أصيبوا بجروح من الأردن إلى مستوى رعاية أعلى، لكنهم في حالة مستقرة".وأضاف البيان: "وقع الهجوم على قاعدة الدعم اللوجستي الواقعة في البرج 22 التابع لشبكة الدفاع الأردنية. هناك ما يقرب من 350 من أفراد الجيش والقوات الجوية الأمريكية منتشرين في القاعدة، ويقومون بعدد من وظائف الدعم الرئيسية".ومساء أمس، أعلنت "سنتاكوم" مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة 25 آخرين في هجوم بطائرة دون طيار على قاعدة عسكرية أمريكية في شمال شرق الأردن بالقرب من الحدود مع سوريا.من جانبها، أدانت المملكة الأردنية، مساء أمس الأحد، "الهجوم الذي استهدف موقعا متقدما على الحدود مع سوريا، وأدى إلى مقتل جنود أمريكيين وجرح آخرين من القوات الأمريكية، التي تتعاون مع الأردن في مواجهة خطر الإرهاب وتأمين الحدود".وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية، مهند المبيضين، إن "الهجوم الإرهابي لم يؤد إلى أي إصابات في صفوف نشامى القوات المسلحة"، معربا عن تعازي الأردن للولايات المتحدة بضحايا الهجوم الذي نُفذ بطائرة مسيرة، وتمنياته للجرحى بالشفاء، حسب وكالة الأنباء الأردنية - "بترا".

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