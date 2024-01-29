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https://sputnikarabic.ae/20240129/بشر-يتناولون-أعواد-الأسنان-المقلية-في-ظاهرة-غريبة-فيديو--1085530128.html
بشر يتناولون أعواد الأسنان المقلية في ظاهرة غريبة... فيديو
بشر يتناولون أعواد الأسنان المقلية في ظاهرة غريبة... فيديو
حذرت وزارة الغذاء الكورية الجنوبية الناس على عدم تناول أعواد الأسنان المقلية المصنوعة من النشا على شكل بطاطس مقلية، بعد ما انتشرت فيديوهات على وسائل التواصل... 29.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-29T09:06+0000
2024-01-29T09:06+0000
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وقالت وزارة الغذاء والدواء في بيان على منصة "إكس": "لم يتم التحقق من سلامته كمنتج غذائي، من فضلك لا تأكله".ومقاطع الفيديو التي انتشرت وأظهرت أشخاصا يتناولون أعواد الأسنان المقلية مع التوابل حصدت آلاف الإعجابات والمشاركات على "تيك توك" و"إنستغرام".ويتم استخدام ألوان الطعام لإضفاء صبغة خضراء على أعواد الأسنان المصنوعة من البطاطا الحلوة أو نشا الذرة، والتي تعتبر صديقة للبيئة وقابلة للتحلل.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

بشر يتناولون أعواد الأسنان المقلية في ظاهرة غريبة... فيديو

09:06 GMT 29.01.2024
© twitterأعواد أسنان مقلية مصنوعة من النشا
أعواد أسنان مقلية مصنوعة من النشا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2024
© twitter
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حذرت وزارة الغذاء الكورية الجنوبية الناس على عدم تناول أعواد الأسنان المقلية المصنوعة من النشا على شكل بطاطس مقلية، بعد ما انتشرت فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت وزارة الغذاء والدواء في بيان على منصة "إكس": "لم يتم التحقق من سلامته كمنتج غذائي، من فضلك لا تأكله".
ومقاطع الفيديو التي انتشرت وأظهرت أشخاصا يتناولون أعواد الأسنان المقلية مع التوابل حصدت آلاف الإعجابات والمشاركات على "تيك توك" و"إنستغرام".
ويتم استخدام ألوان الطعام لإضفاء صبغة خضراء على أعواد الأسنان المصنوعة من البطاطا الحلوة أو نشا الذرة، والتي تعتبر صديقة للبيئة وقابلة للتحلل.
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