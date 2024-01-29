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بلينكن: الرد الأمريكي على الهجوم ضد قواتنا في الأردن قد يكون متعدد المستويات وعلى مراحل

بلينكن: الرد الأمريكي على الهجوم ضد قواتنا في الأردن قد يكون متعدد المستويات وعلى مراحل

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، إن رد الولايات المتحدة على الهجوم القاتل بطائرة مسيرة ضد القوات الأمريكية في الأردن قد يكون متعدد... 29.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-29T21:59+0000

2024-01-29T21:59+0000

2024-01-29T21:59+0000

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وقال بلينكن، خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ: "يمكن أن يكون هذا الرد متعدد المستويات، يأتي بمراحل، ويكون مستمرًا على مر الوقت".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، ارتفاع عدد الإصابات بين القوات الأمريكية إثر الهجوم بطائرات مسيرة على قاعدة عسكرية شمال شرقي الأردن إلى 34، مشيرةً إلى أن هناك ما يقرب من 350 من أفراد الجيش والقوات الجوية الأمريكية منتشرين في القاعدة.وقالت "سنتاكوم" في بيان لها: "في 28 يناير (كانون الثاني)، قُتل ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية، وأصيب العديد منهم جراء هجوم أحادي الاتجاه بطائرات دون طيار، أثر على قاعدة في شمال شرق الأردن، بالقرب من الحدود السورية. ارتفع عدد الأفراد الأمريكيين المصابين إلى 34 من أفراد الخدمة على الأقل، لكننا نتوقع أن يتغير هذا العدد مع استمرار أعضاء الخدمة في طلب رعاية المتابعة. وتطلب الأمر نقل 8 أفراد أصيبوا بجروح من الأردن إلى مستوى رعاية أعلى، لكنهم في حالة مستقرة".ومساء أمس الأحد، أعلنت "سنتاكوم" مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة 25 آخرين في هجوم بطائرات دون طيار على قاعدة عسكرية أمريكية في شمال شرق الأردن قرب الحدود مع سوريا.وألقى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اللوم على جماعات مسلحة غير محددة "مدعومة من إيران"، فيما قال أيضًا إن الولايات المتحدة لا تزال تجمع الحقائق.وتبنت ما يعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق" معظم الهجمات ضد تلك القواعد، بالإضافة إلى هجمات مماثلة ضد القواعد الأمريكية في العراق.يشار إلى أنه منذ تصاعد الحرب في الشرق الأوسط بين الفلسطينيين والإسرائيليين، تتعرض القواعد الأمريكية في التحالف الدولي في العراق، وكذلك القوات الأمريكية في سوريا، باستمرار للهجمات.

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