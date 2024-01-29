https://sputnikarabic.ae/20240129/بموافقة-إسرائيل-وفد-أممي-يزور-شمال-قطاع-غزة-برفقة-مسؤول-أمريكي-1085520135.html

بموافقة إسرائيل.. وفد أممي يزور شمال قطاع غزة برفقة مسؤول أمريكي

بموافقة إسرائيل.. وفد أممي يزور شمال قطاع غزة برفقة مسؤول أمريكي

أفادت صحيفة إسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن مجلس الحرب الإسرائيلي وافق على إدخال وفد أممي إلى شمال قطاع غزة للوقوف على الاحتياجات هناك. 29.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-29T07:18+0000

2024-01-29T07:18+0000

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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية: "وافق مجلس الحرب، يوم الخميس الماضي، على طلب الولايات المتحدة إرسال وفد أممي لزيارة شمال قطاع غزة، لفحص الوضع هناك ورسم الاحتياجات".وأضافت أن "مجلس الحرب وضع ثلاثة شروط: أن يزور الوفد الأممي مستوطنات غلاف غزة قبل دخول القطاع، وتوضيح إسرائيلي بأن الموافقة على الجولة لا تهدف إلى إعادة السكان إلى شمال القطاع، ومشاركة مسؤول أمريكي في وفد الأمم المتحدة".ونزح مئات الآلاف من الفلسطينيين من شمال غزة إلى مناطق الوسط والجنوب مع بدء العملية البرية الإسرائيلية في 17 أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 26 ألف قتيل وأكثر من 60 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل.

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, العالم, أخبار العالم الآن