https://sputnikarabic.ae/20240129/خبير-يتوقع-أزمة-اقتصادية-عالمية-كبيرة-في-عام-2025-تبدأ-من-واشنطن-1085544101.html

خبير يتوقع أزمة اقتصادية عالمية كبيرة في عام 2025 تبدأ من واشنطن

خبير يتوقع أزمة اقتصادية عالمية كبيرة في عام 2025 تبدأ من واشنطن

نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 29.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-29T14:16+0000

2024-01-29T14:16+0000

2024-01-29T14:16+0000

راديو

بلا قيود

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خبير يتوقع أزمة اقتصادية عالمية كبيرة في عام 2025 تبدأ من واشنطن خبير يتوقع أزمة اقتصادية عالمية كبيرة في عام 2025 تبدأ من واشنطن

توقعات باتجاه الاقتصاد الأمريكي نحو "حافة الهاوية". وهو ما قال عنه المحلل المالي والاقتصادي أ. عمر الحلبوسي:مسؤولون أمريكيون وعرب يناقشون نقل السلطة من الرئيس الفلسطيني الحالي. ويقول الخبير في الشأن الفلسطيني الدكتور عادل سمارة، في حديث لبرنامجنا:مفوض الأونروا يعتبر تعليق بعض الدول تمويل المنظمة "صادم" ويدعوها للتراجع عنه. ويقول الخبير المالي والاقتصادي الدولي الدكتور محمد موسى، بهذا الصدد:توقعات بأن التفاوض بين كييف وموسكو سيبدأ بعد الانتخابات الأمريكية. وهو ما قال عنه الباحث بالعلاقات الدولية والقانونية حمدي رجب:واشنطن تهدد بالرد على هجوم مسيرة على موقع عسكري أمريكي في الأردن عبر توجيه ضربة سرية لإيران. ويقول الخبير في الشأن الإيراني محمد غروي، في حديث لبرنامجنا:النيجر ومالي وبوركينا فاسو تعلن الانسحاب من "إيكواس". وهو ما قال عنه الباحث في الشأن الأفريقي د. رامي زهدي:التفاصيل في الملف الصوتي...

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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