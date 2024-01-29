خبير يتوقع أزمة اقتصادية عالمية كبيرة في عام 2025 تبدأ من واشنطن
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نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
توقعات باتجاه الاقتصاد الأمريكي نحو "حافة الهاوية". وهو ما قال عنه المحلل المالي والاقتصادي أ. عمر الحلبوسي:
"الاقتصاد الأمريكي يعاني منذ جائحة كورونا لأسباب أولها، أن زادت الولايات المتحدة طباعة الدولار مما زاد التضخم وأدى إلى تراجع قيمته ورفع أسعار الفائدة وسحب السيولة النقدية. وثانيا، الدعم العسكري لأوكرانيا. وثالثا، الفشل في ملفات الشرق الأوسط. وكل الحلول المتوفرة حاليا لها انعكاسات سلبية لذلك أتوقع حدوث أزمة اقتصادية عالمية كبيرة في عام 2025 تبدأ من واشنطن، وسوق البورصات سيمر بمرحلة "الوباء الأحمر" أي التعثرات الكبيرة".
مسؤولون أمريكيون وعرب يناقشون نقل السلطة من الرئيس الفلسطيني الحالي. ويقول الخبير في الشأن الفلسطيني الدكتور عادل سمارة، في حديث لبرنامجنا:
"أعتقد هذا أقرب ما يمكن أن يحصل، وسيجدوا من الفلسطينيين من سيقبل بهذا، كما حصل في أوسلو حتى الوقت الحالي، لكن الصراع مع الكيان الصهيوني سيستمر طويلا حتى زواله، وهذا ما سيحصل في المستقبل".
مفوض الأونروا يعتبر تعليق بعض الدول تمويل المنظمة "صادم" ويدعوها للتراجع عنه. ويقول الخبير المالي والاقتصادي الدولي الدكتور محمد موسى، بهذا الصدد:
"كما تعاقب إسرائيل الشعب الفلسطيني بالإبادة الجماعية، ها هي بعض الدول التي تدعي الحضارة والحرص على حقوق الإنسان، والالتزام بالقانون الدولي، تعاقب شعبا كاملا بدل أن تكافئه بعد 75 سنة من اللجوء".
توقعات بأن التفاوض بين كييف وموسكو سيبدأ بعد الانتخابات الأمريكية. وهو ما قال عنه الباحث بالعلاقات الدولية والقانونية حمدي رجب:
"العالم يعيش أزمة دبلوماسية بكل المقاييس والوضع الإقليمي على محك الصراع الداخلي والخارجي بين القطبين الغربي والشرقي، والانتخابات الأمريكية أصبحت مؤثرة في هذه الملفات الهامة، وربما وصول ترامب غلى السلطة سيغير جذريا بعض الملفات التي لها تأثير على وضع الأمن الدولي".
واشنطن تهدد بالرد على هجوم مسيرة على موقع عسكري أمريكي في الأردن عبر توجيه ضربة سرية لإيران. ويقول الخبير في الشأن الإيراني محمد غروي، في حديث لبرنامجنا:
"لطالما حذرت إيران بأن هذه المنطقة تقع على جبل من البارود، وعلى أمريكا أن تهدأ من ضرباتها ومن توسيع مدى نيرانها في المنطقة، و من الواضح أن الولايات المتحدة لا تريد حربا مع إيران، وإذا حاولت ستلقى ردا إيرانيا صاعقا".
النيجر ومالي وبوركينا فاسو تعلن الانسحاب من "إيكواس". وهو ما قال عنه الباحث في الشأن الأفريقي د. رامي زهدي:
"هذا سيفقد المجموعة قوامها الأساسي، وكان طبيعيا جدا بعد هذا العداء بين هذه الدول وإدارة المجموعة. أن تخرج في هذا التوقيت لأنها لم تستشعر أن المجموعة كانت تعمل لصالح الدول الأعضاء فيها بل كانت توجه من الخارج وتعمل لمصالح حلفاء غربيين".
التفاصيل في الملف الصوتي...