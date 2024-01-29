https://sputnikarabic.ae/20240129/روسيا-تستعد-لإنتاج-كميات-ضخمة-من-الزوارق-العسكرية-المسيرة-1085521470.html
روسيا تستعد لإنتاج كميات ضخمة من الزوارق العسكرية المسيرة
روسيا تستعد لإنتاج كميات ضخمة من الزوارق العسكرية المسيرة
أعلن مدير عام شركة "KMZ" المتخصصة بصناعة الأسلحة، ميخائيل دانيلينكو، أن قدرات الشركة الصناعية العسكرية قادرة في عام 2024 على إنتاج دفعة أولى من الزوارق المسيرة... 29.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-29T07:43+0000
2024-01-29T07:43+0000
2024-01-29T07:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأشار مدير الشركة إلى أنه "تم تطوير قدرات كبيرة على مدى السنوات الماضية، واليوم باتت المصانع أكثر استعدادًا من أي وقت مضى لتلبية مثل هذه الطلبات"، مضيفا أن الاستثمارات الكبيرة في تطوير أنظمة الدفاع، بما فيها المركبات الصغيرة الحجم ستسهم في زيادة الصناعات العسكرية وبينها إنتاج هذه الأنواع من الزوارق المسيرة.وأكد دانيلينكو أن الإنتاج التسلسلي للزوارق المسيرة سيبدأ في حال كانت نتائج الاختبارات إيجابية.وفي وقت سابق، قال دانيلينكو للوكالة إن الاسم العملي للزوارق البحرية المسيرة الأولى سيكون "Dandelion BBKN"، والذي يعني "زورق حامل عالي السرعة مسيّر"، على أن تصل سرعة هذه الزوارق إلى نحو 80 كيلومترًا في الساعة، وهو نطاق إبحار أكثر من 200 كيلومتر، وتحمل متفجرات يصل وزنها إلى 600 كيلوغرام.وكانت روسيا قد أجرت مسبقا اختبارات على زوارق "كاديت-إم"، وهي أنظمة روبوتية متحركة ومتعددة الأغراض.وتم إنشاء قاربين يتم التحكم فيهما لاسلكيًا لفيلق "كرونشتادت" البحري الروسي، وقد اجتازا الاختبارات بنجاح في عرض البحر في خليج فنلندا.في جوهرها، تعتبر الزوارق المسماة "كاديت-إم" مجمعات روبوتية متنقلة متعددة الأغراض (قوارب مختبرات). طور المهام التعليمية والتكنولوجية للقارب علماء مختبرات التقنيات التعليمية المبتكرة العسكرية، وكذلك طلاب ومدرسون من دائرة "مهندسو المستقبل".
https://sputnikarabic.ae/20201106/روسيا-تختبر-قوارب-مسيرة-في-خليج-فنلندافيديو-1047089938.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا تستعد لإنتاج كميات ضخمة من الزوارق العسكرية المسيرة
أعلن مدير عام شركة "KMZ" المتخصصة بصناعة الأسلحة، ميخائيل دانيلينكو، أن قدرات الشركة الصناعية العسكرية قادرة في عام 2024 على إنتاج دفعة أولى من الزوارق المسيرة في البلاد.
وأشار مدير الشركة إلى أنه "تم تطوير قدرات كبيرة على مدى السنوات الماضية، واليوم باتت المصانع أكثر استعدادًا من أي وقت مضى لتلبية مثل هذه الطلبات"، مضيفا أن الاستثمارات الكبيرة في تطوير أنظمة الدفاع، بما فيها المركبات الصغيرة الحجم ستسهم في زيادة الصناعات العسكرية وبينها إنتاج هذه الأنواع من الزوارق المسيرة.
وأكد دانيلينكو أن الإنتاج التسلسلي للزوارق المسيرة سيبدأ في حال كانت نتائج الاختبارات إيجابية.
وفي وقت سابق، قال دانيلينكو للوكالة إن الاسم العملي للزوارق البحرية المسيرة الأولى سيكون "Dandelion BBKN"، والذي يعني "زورق حامل عالي السرعة مسيّر"، على أن تصل سرعة هذه الزوارق إلى نحو 80 كيلومترًا في الساعة، وهو نطاق إبحار أكثر من 200 كيلومتر، وتحمل متفجرات يصل وزنها إلى 600 كيلوغرام.
وكانت روسيا قد أجرت مسبقا اختبارات على زوارق "كاديت-إم"، وهي أنظمة روبوتية متحركة ومتعددة الأغراض.
وتم إنشاء قاربين يتم التحكم فيهما لاسلكيًا لفيلق "كرونشتادت" البحري الروسي، وقد اجتازا الاختبارات
بنجاح في عرض البحر في خليج فنلندا.
في جوهرها، تعتبر الزوارق المسماة "كاديت-إم" مجمعات روبوتية متنقلة متعددة الأغراض (قوارب مختبرات). طور المهام التعليمية والتكنولوجية للقارب علماء مختبرات التقنيات التعليمية المبتكرة العسكرية، وكذلك طلاب ومدرسون من دائرة "مهندسو المستقبل".