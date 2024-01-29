https://sputnikarabic.ae/20240129/صناعة-أول-مسيرة-مدعومة-بمضاد-للدبابات-في-روسيا-فيديو--1085538056.html

صناعة أول مسيرة مدعومة بمضاد للدبابات في روسيا... فيديو

صناعة أول مسيرة مدعومة بمضاد للدبابات في روسيا... فيديو

نشرت وسائل إعلام روسية، مختصة بالشأن العسكري، فيديو لاختبارات مروحية مسيّرة ثقيلة رباعية المراوح مسلحة تسمى "بيرون" وهي مزودة بصاروخ "كونكورس". 29.01.2024, سبوتنيك عربي

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2024-01-29T12:00+0000

2024-01-29T12:00+0000

روسيا

سلاح روسيا

رصد عسكري

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وأكدت صحيفة "روسكوي أروجي" أن دمج هذا النظام الصاروخي مع المسيّرة يفتح إمكانيات تكتيكية جديدة، وسيسمح باستهداف المركبات المدرعة أو التحصينات مباشرة من الجو.وتتمتع الطائرة دون طيار بمدى فعال يتراوح بين 45-55 كم، كما يمكنها توجيه ضربات واحدة ضد مركبات العدو المدرعة التي تتقدم من الخلف، حسبما كتبت شركة الأسلحة الروسية."كونكورس" هو مجمع سوفيتي مضاد للدبابات مزود بصاروخ موجه قادر على اختراق 500-600 ملم من الفولاذ المدرع المتجانس، وتم تطويره من قبل مكتب تصميم أجهزة تولا، وتم إنتاجه منذ عام 1974.وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن فاليري غيراسيموف، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، أن مجمع "بيريسفيت" الليزري بدأ المناوبة القتالية في مناطق أنظمة الصواريخ المتحركة.يذكر أنه في شهر مارس/ آذار الماضي، تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في رسالته إلى الجمعية الفيدرالية، عن أنظمة الأسلحة الروسية الجديدة، بما في ذلك نظام الليزر القتالي، الذي حصل، وفقًا لنتائج المسابقة التي أعلنتها وزارة الدفاع، على اسم "بيريسفيت".

https://sputnikarabic.ae/20240129/القوات-الروسية-تدمر-مستودعات-الوقود-والمعدات-العسكرية-الأوكرانية-على-عدة-محاور-1085537060.html

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