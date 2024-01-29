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https://sputnikarabic.ae/20240129/عملية-طعن-ودهس-لجندي-إسرائيلي-خارج-أسوار-القاعدة-البحرية-في-حيفا-وتحييد-المنفذ-1085533595.html
عملية طعن ودهس لجندي إسرائيلي خارج أسوار القاعدة البحرية في حيفا
عملية طعن ودهس لجندي إسرائيلي خارج أسوار القاعدة البحرية في حيفا
أصيب جندي إسرائيلي بجروح خطيرة جراء عملية دهس وطعن خارج أسوار القاعد البحرية في حيفا (شمال)، وتحييد المنفذ، وفق إعلام عبري. 29.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-29T09:50+0000
2024-01-29T10:39+0000
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وقالت هيئة البث الرسمية إن "مخربا" دهس جنديا، قبل أن يترجل من سيارته وينهال عليه بالضرب بواسطة "بلطة" كان يحملها.وأشارت إلى أن جنود الجيش الإسرائيلي الموجودين في المكان أطلقوا النار على المنفذ الذي لم تتضح هويته وتمكنوا من تحييده.فيما قالت صحيفة "معاريف" إن منفذ الهجوم عربي إسرائيلي من سكان مدينة طمرة في الجليل الغربي.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "نفذ مخرب قبل قليل عملية دهس بالقرب من قاعدة للجيش الإسرائيلي شمالي إسرائيل".وأضاف: "بعد ذلك خرج المخرب من سيارته وحاول مهاجمة جنود الجيش الإسرائيلي ببلطة".وتابع الجيش: "رد الجنود بإطلاق النار الحي وقام ضابط في الجيش الإسرائيلي بتحييد المخرب".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قُتل فتى فلسطيني (14 عاما) برصاص الجيش الإسرائيلي بدعوى محاولته طعن جنود قرب مستوطنة تكوع جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
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الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

عملية طعن ودهس لجندي إسرائيلي خارج أسوار القاعدة البحرية في حيفا

09:50 GMT 29.01.2024 (تم التحديث: 10:39 GMT 29.01.2024)
© Sputnikجندي إسرائيلي
جندي إسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2024
© Sputnik
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أصيب جندي إسرائيلي بجروح خطيرة جراء عملية دهس وطعن خارج أسوار القاعد البحرية في حيفا (شمال)، وتحييد المنفذ، وفق إعلام عبري.
وقالت هيئة البث الرسمية إن "مخربا" دهس جنديا، قبل أن يترجل من سيارته وينهال عليه بالضرب بواسطة "بلطة" كان يحملها.
وأشارت إلى أن جنود الجيش الإسرائيلي الموجودين في المكان أطلقوا النار على المنفذ الذي لم تتضح هويته وتمكنوا من تحييده.
فيما قالت صحيفة "معاريف" إن منفذ الهجوم عربي إسرائيلي من سكان مدينة طمرة في الجليل الغربي.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "نفذ مخرب قبل قليل عملية دهس بالقرب من قاعدة للجيش الإسرائيلي شمالي إسرائيل".
وأضاف: "بعد ذلك خرج المخرب من سيارته وحاول مهاجمة جنود الجيش الإسرائيلي ببلطة".
وتابع الجيش: "رد الجنود بإطلاق النار الحي وقام ضابط في الجيش الإسرائيلي بتحييد المخرب".
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قُتل فتى فلسطيني (14 عاما) برصاص الجيش الإسرائيلي بدعوى محاولته طعن جنود قرب مستوطنة تكوع جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
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