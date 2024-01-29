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https://sputnikarabic.ae/20240129/غانتس-مؤتمر-تشجيع-الاستيطان-في-غزة-أضر-بجهود-إعادة-المختطفين-1085540382.html
غانتس: مؤتمر تشجيع الاستيطان في غزة أضر بجهود إعادة المختطفين
غانتس: مؤتمر تشجيع الاستيطان في غزة أضر بجهود إعادة المختطفين
قال الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، إن مؤتمر تشجيع الاستيطان الذي عقد في القدس، أمس الأحد، أضر بالجهود الإسرائيلية لإعادة المحتجزين. 29.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-29T12:34+0000
2024-01-29T12:34+0000
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وأضاف غانتس وفق "القناة 12" الإسرائيلية: "المؤتمر سبب الضرر بالمجتمع الإسرائيلي في زمن الحرب، وبشرعيتنا في العالم، وبالجهود المبذولة لخلق إطار لعودة مختطفينا".وأمس الأحد، طالب مئات المستوطنين الإسرائيليين في مؤتمر عقد في القدس المحتلة، بإعادة بناء المستوطنات في غزة والجزء الشمالي من الضفة الغربية المحتلة.وكانت إسرائيل قد انسحبت من غزة بعد احتلال دام 38 عامًا في عام 2005، ورغم ذلك، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ أيام، أن "إسرائيل لا تعتزم العودة بشكل دائم إلى غزة، لكنها ستحتفظ بالسيطرة الأمنية لفترة غير محددة".وحضر المؤتمر 12 وزيرًا من حزب "الليكود"، إلى جانب وزيري الأمن الوطني والمال، اللذين يرأسان حزبًا يمينيًا متطرفًا في الائتلاف الحاكم، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.وأكد وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أن العودة إلى المستوطنات في غزة تعني الأمن، وحذر من التداعيات السلبية لإخلاء هذه المناطق.وأشار وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إلى أن إخلاء المستوطنات اليهودية في غزة سيتسبب في تزايد الهجمات على المدن الإسرائيلية الجنوبية.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 25 ألف قتيل وأكثر من 60 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل.
https://sputnikarabic.ae/20240129/وزير-إسرائيلي-إذا-كان-هناك-وقف-لإطلاق-النار-في-غزة-فلن-تكون-حكومة-1085521657.html
https://sputnikarabic.ae/20240129/مستوطنون-إسرائيليون-يجتمعون-في-مؤتمر-بالقدس-للدعوة-إلى-إعادة-بناء-المستوطنات-في-غزة-1085518630.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, العالم, أخبار العالم الآن

غانتس: مؤتمر تشجيع الاستيطان في غزة أضر بجهود إعادة المختطفين

12:34 GMT 29.01.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZ وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس
 وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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قال الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، إن مؤتمر تشجيع الاستيطان الذي عقد في القدس، أمس الأحد، أضر بالجهود الإسرائيلية لإعادة المحتجزين.
وأضاف غانتس وفق "القناة 12" الإسرائيلية: "المؤتمر سبب الضرر بالمجتمع الإسرائيلي في زمن الحرب، وبشرعيتنا في العالم، وبالجهود المبذولة لخلق إطار لعودة مختطفينا".
وأمس الأحد، طالب مئات المستوطنين الإسرائيليين في مؤتمر عقد في القدس المحتلة، بإعادة بناء المستوطنات في غزة والجزء الشمالي من الضفة الغربية المحتلة.
وكانت إسرائيل قد انسحبت من غزة بعد احتلال دام 38 عامًا في عام 2005، ورغم ذلك، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ أيام، أن "إسرائيل لا تعتزم العودة بشكل دائم إلى غزة، لكنها ستحتفظ بالسيطرة الأمنية لفترة غير محددة".
تظهر هذه الصورة المأخوذة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة دخانا يتصاعد من المباني بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، في 1 ديسمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2024
وزير إسرائيلي: إذا كان هناك وقف لإطلاق النار في غزة فلن تكون حكومة
07:49 GMT
وحضر المؤتمر 12 وزيرًا من حزب "الليكود"، إلى جانب وزيري الأمن الوطني والمال، اللذين يرأسان حزبًا يمينيًا متطرفًا في الائتلاف الحاكم، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
وأكد وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أن العودة إلى المستوطنات في غزة تعني الأمن، وحذر من التداعيات السلبية لإخلاء هذه المناطق.
وأشار وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إلى أن إخلاء المستوطنات اليهودية في غزة سيتسبب في تزايد الهجمات على المدن الإسرائيلية الجنوبية.
مستوطنون إسرائيليون - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2024
مستوطنون إسرائيليون ينظمون مؤتمرا للدعوة إلى إعادة بناء المستوطنات في غزة
03:56 GMT
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 25 ألف قتيل وأكثر من 60 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل.
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