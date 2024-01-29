تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مظاهرات في مدن أوروبية وعربية تضامنا مع فلسطين

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الاثنين، بأن الآلاف في العاصمة البلغارية صوفيا، وفي العديد من المدن الغربية، خرجوا في تظاهرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف الحرب الاسرائيلي على قطاع غزة.
وذكرت وكالة "وفا"، بأن الجالية الفلسطينية والعربية في العاصمة البلغارية صوفيا، نظمت الأحد، مظاهرة تضامنية مع فلسطين.
كما شارك مئات المغاربة، في وقفات دعت إليها الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، بعدة مدن بالمملكة للمطالبة بـ"إجراءات عاجلة" لمساعدة المدنيين في قطاع غزة، ووقف العدوان عليهم.
ومن المدن التي شهدت وقفات، مدينة الدار البيضاء ومكناس (شمال) وطنجة (أقصى شمال البلاد)، وفقا لوكالة "وفا".
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 26 ألف قتيل وأكثر من 65 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
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22:26 GMT 29.01.2024
وزير الخارجية الأمريكي عن الصفقة المحتملة بين إسرائيل و"حماس":
📷هناك "أمل حقيقي" بالتوصل لاتفاق للإفراج عن الرهائن في غزة بعد محادثات باريس
📷على حماس أن تتخذ قراراتها بنفسها بشأن المحادثات المتعلقة بالرهائن
📷هناك توافق كبير بين البلدان المعنية على أن مقترح صفقة التبادل قوي
📷المحادثات بشأن إطلاق المحتجزين في غزة مهمة و"تبعث على الأمل"