https://sputnikarabic.ae/20240129/قتال-شوارع-شرس-بين-القسام-والجيش-الإسرائيلي-ودبابات-محترقة-في-كل-مكان-فيديو-1085540617.html

قتال شوارع شرس بين "القسام" والجيش الإسرائيلي ودبابات محترقة في كل مكان... فيديو

قتال شوارع شرس بين "القسام" والجيش الإسرائيلي ودبابات محترقة في كل مكان... فيديو

نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الاثنين، مقطع فيديو يظهر استهداف آليات الجيش الإسرائيلي غرب مدينة خان يونس. 29.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-29T12:47+0000

2024-01-29T12:47+0000

2024-01-29T12:47+0000

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وتظهر المشاهد لحظة قيام عناصر "القسام" باكتشاف الآليات الإسرائيلية واستهدافها بشكل مباشر ومن مسافات قريبة.وتوضح المشاهد المعارك الدائرة بين "كتائب القسام" والقوات الإسرائيلية، وتبين لحظة تدمير "القسام" عدة دبابات إسرائيلية غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي."القسام" تؤكد تفجير منزل بقوة إسرائيلية راجلةوأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 23 ألف قتيل وأكثر من 54 ألف مصاب."القسام" تستهدف دبابتين إسرائيليتين وتنشر مشاهد لقصف القوات الإسرائيلية... فيديو

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أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, طوفان الأقصى, قطاع غزة