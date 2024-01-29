https://sputnikarabic.ae/20240129/كم-تنفق-دول-الشرق-الأوسط-على-المعدات-العسكرية-1085536674.html
كم تنفق دول الشرق الأوسط على التسلح؟
كم تنفق دول الشرق الأوسط على التسلح؟
كم تنفق دول الشرق الأوسط على المعدات العسكرية؟
2024-01-29T11:12+0000
2024-01-29T11:12+0000
2024-01-29T11:12+0000
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انفوجرافيك
رصد عسكري
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يعرض الرسم البياني التالي، الذي أعده فريق "سبوتنيك"، ترتيب الدول في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أفضل 10 دول في العالم بناءً على هذا المعيار.كما يمكنكم أيضًا أن تتعرفوا على أي من بين هذه الدول لديها خدمة عسكرية إجبارية.
سبوتنيك عربي
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2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أعلى 10 دول من حيث الإنفاق العسكري
أعلى 10 دول من حيث الإنفاق العسكري
كم تنفق دول الشرق الأوسط على التسلح؟
تعرف على أعلى دول من حيث الإنفاق العسكري في الشرق الأوسط وترتيبها في العالم.
يعرض الرسم البياني التالي، الذي أعده فريق "سبوتنيك"، ترتيب الدول في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أفضل 10 دول في العالم بناءً على هذا المعيار.
كما يمكنكم أيضًا أن تتعرفوا على أي من بين هذه الدول لديها خدمة عسكرية إجبارية.