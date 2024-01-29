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https://sputnikarabic.ae/20240129/كم-تنفق-دول-الشرق-الأوسط-على-المعدات-العسكرية-1085536674.html
كم تنفق دول الشرق الأوسط على التسلح؟
كم تنفق دول الشرق الأوسط على التسلح؟
كم تنفق دول الشرق الأوسط على المعدات العسكرية؟
2024-01-29T11:12+0000
2024-01-29T11:12+0000
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يعرض الرسم البياني التالي، الذي أعده فريق "سبوتنيك"، ترتيب الدول في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أفضل 10 دول في العالم بناءً على هذا المعيار.كما يمكنكم أيضًا أن تتعرفوا على أي من بين هذه الدول لديها خدمة عسكرية إجبارية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
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سبوتنيك عربي
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1920
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أعلى 10 دول من حيث الإنفاق العسكري
أعلى 10 دول من حيث الإنفاق العسكري

كم تنفق دول الشرق الأوسط على التسلح؟

11:12 GMT 29.01.2024
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تعرف على أعلى دول من حيث الإنفاق العسكري في الشرق الأوسط وترتيبها في العالم.
يعرض الرسم البياني التالي، الذي أعده فريق "سبوتنيك"، ترتيب الدول في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أفضل 10 دول في العالم بناءً على هذا المعيار.
أعلى 10 دول من حيث الإنفاق العسكري - سبوتنيك عربي
أعلى 10 دول من حيث الإنفاق العسكري - سبوتنيك عربي
كما يمكنكم أيضًا أن تتعرفوا على أي من بين هذه الدول لديها خدمة عسكرية إجبارية.
التجنيد الإجباري في دول الشرق الأوسط - سبوتنيك عربي
التجنيد الإجباري في دول الشرق الأوسط - سبوتنيك عربي
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